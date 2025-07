Egmont Ehapa Media GmbH

Jubiläumsausgabe mit Superkräften: Egmont Ehapa Media feiert das 600. Lustige Taschenbuch!

Walt Disney Lustiges Taschenbuch (LTB) lädt mit der 600. Ausgabe zum großen Sommer-Abenteuer ein. Ab dem 29. Juli 2025 ziehen alle Entenhausener Freunde an einem Strang. Dann bringen Donald Duck, Daniel Düsentrieb, Micky Maus und Co. Spannung pur in jedes Wohnzimmer, nach Balkonien oder in die Hängematte. Von Sommerloch und Langeweile keine Spur. Das garantiert Egmont Ehapa Media seit knapp 58 Jahren, als der erste Band der Walt Disney Lustigen Taschenbücher erschien. Neben den elf spannenden Comic-Geschichten ist das vergoldete LTB 600 der Hauptreihe dieses Mal auch optisch ein Knüller.

LTB-Verleger Jörg Risken zur Erfolgsstory des LTB:

"Wir können mit Stolz behaupten, dass das LTB die erfolgreichste Comic-Reihe im deutschsprachigen Raum ist. Mit 120.090 verkauften Exemplaren hält das LTB die Wettbewerber als Spitzenreiter unter den Kinder- und Comiczeitschriften klar auf Distanz (IVW I/2025). Es werden über 3,5 Millionen Ausgaben des jährlich 65 Bände umfassenden LTB-Portfolios verkauft. Das LTB ist nicht nur bei Kindern, sondern auch bei Erwachsenen ein echter Kult-Klassiker geworden. Bei einigen unserer Sammlerreihen überwiegt der Anteil der erwachsenen Leserinnen und Leser sogar eindeutig."

Alle 600 Ausgaben der Hauptreihe bieten immer deutsche Erstveröffentlichungen und damit ausschließlich unveröffentlichte Comic-Neuware. Wie auch in dieser Jubiläumsausgabe! Bereits die Titelgeschichte "Das schwarze (Sommer)loch" lässt den Puls eines jeden Lesenden schneller schlagen. Donald Duck und Co. müssen Entenhausen davor retten, von einem schwarzen Loch verschluckt zu werden. Ein Experten-Team sorgt samt Evakuierungsplan und Exkursion in fremde Welten für ein Comic-Abenteuer der Superlative. Und wenn es kein schwarzes Loch ist, gibt es eben den einen oder anderen Schurken, der dem beschaulichen Städtchen zusetzt. Glücklicherweise gibt es für solche Fälle Phantomias ... oder Captain Marvel alias Minnie. Denn zum großen Jubiläum dürfen sich Fans auf ein spektakuläres Highlight freuen: Die gefeierte Kooperation mit Marvel geht in die nächste Runde. In der Jubiläumsausgabe wartet die exklusive Geschichte "What if ... Minnie became Captain Marvel?!". Gegen ihre Superkräfte wirkt die schwere Gerätschaft der Panzerknacker, mit der sie Bertels Speicher auseinandernehmen wollen, wie ein müdes Spielzeug. Ob langjähriger Fan oder Newcomer: Mit dem LTB 600 wird der Sommer 2025 superheldenhaft.

Das LTB 600 (D: EUR 8,99, A: EUR 9,50, SFR 14,90) als Multiversum voller Gags ist ab dem 29.07.2025 im Handel sowie online im Egmont Shop www.egmont-shop.de erhältlich.

