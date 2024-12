Hisense Group

Hisense sichert sich den Spitzenplatz bei den weltweiten 100-Zoll-TV-Lieferungen

Qingdao, China

Hisense, eine führende Marke im Bereich der globalen Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte, hat seine Position als Top-Player auf dem globalen Premium-TV-Markt mit seinem 100-Zoll-Fernseher im dritten Quartal 2024 gefestigt, so das führende internationale Marktforschungsinstitut Omdia. Mit dieser Leistung ist Hisense das vierte Quartal in Folge an der Spitze des Marktes.

Im 3. Quartal 2024 hatten die 100-Zoll-Fernseher von Hisense einen bemerkenswerten Anteil von 63,4 % am weltweiten Liefervolumen. Diese herausragende Leistung hat Hisense vier Quartale in Folge an die Spitze der TV-Lieferungen gebracht und seine Marktführerschaft im Premium-TV-Segment gefestigt.

Hisense revolutioniert den Premium-TV-Markt mit seiner hochmodernen ULED MiniLED 100-Zoll-TV-Reihe, die auf fortschrittlicher KI-Technologie basiert, die den Alltag verbessert und die Zukunft des Fernsehens einläutet. Durch die Nutzung seiner Hi-View AI Engine definiert Hisense den Bildrealismus neu und stellt sicher, dass jede Szene die Absicht des Erstellers genau widerspiegelt, wodurch ein authentischeres, detaillierteres und lebendigeres Seherlebnis entsteht. Die Bildqualität wird durch die dynamische Anpassung von Klarheit, Kontrast, Farbe und Weichzeichnung auf der Grundlage von Benutzerszenarien weiter verbessert, wobei jedes Element für eine optimale Anzeige in Echtzeit feinabgestimmt wird.

Für ein einzigartiges Fußballerlebnis: Als offizieller Partner des FIFA Club World Cup 2025™ bringen die 100-Zoll-Fernseher Hisense ULED MiniLED Unterhaltung auf ein neues Niveau. Ausgestattet mit dem AI Sports Mode, AI Smooth Motion und 3D Sound Upscaler bieten die KI-Fernseher von Hisense klare Spieldetails, eine flüssige Ballbewegung und einen klaren Klang, sodass Sie in das Geschehen eintauchen können, als wären Sie im Stadion und würden Ihre Lieblingsmannschaft von zu Hause aus anfeuern.

Die Hisense ULED MiniLED 100-Zoll-Fernseher wurden von führenden Medien hoch gelobt und unterstreichen die herausragenden Leistungen von Hisense in der TV-Technologie. Das ULED X-Modell wurde von Sound & Vision als „Top Pick" für die „Setzung neuer Leistungsmaßstäbe bei Bildgröße und -qualität" ausgezeichnet, während das Modell U9N von Future für die Innovation Awards nominiert wurde. Darüber hinaus wurde das Modell U8N von Tom's Guide auf den ersten Platz der „Editors' Choice"-Liste gewählt und von Digital Trends als „Recommended Product" ausgezeichnet. Außerdem wird es von Wired empfohlen.

Informationen zu Hisense

Hisense ist eine weltweit führende Marke für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik. Laut Omdia war Hisense sowohl im Jahr 2023 als auch im ersten bis dritten Quartal 2024 weltweit die Nummer 1 bei 100-Zoll-Fernsehern. Das Unternehmen expandierte schnell und ist in über 160 Ländern tätig. Es hat sich auf Multimedia-Produkte, Haushaltsgeräte und intelligente IT-Systeme spezialisiert.

