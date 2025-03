TCL Technology Group Corporation

IOC und TCL geben langfristige globale TOP-Partnerschaft bis 2032 bekannt

München, 4. März 2025 (ots/PRNewswire)

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hat heute eine weltweite olympische Partnerschaft mit dem globalen Technologieunternehmen TCL bis zum Jahr 2032 angekündigt. TCL wird der offizielle weltweite olympische und paralympische Partner in den Kategorien audiovisuelle Geräte und Haushaltsgeräte sein.

Die Produkte von TCL werden den Fans und Athleten neue Erlebnisse bieten, von digitalen Displays bei den Olympischen und Paralympischen Spielen bis hin zu Haushaltsgeräten im Olympischen Dorf. Im Rahmen dieser neuen Partnerschaft werden die Organisationen auch zusammenarbeiten, um die Magie der Olympischen und Paralympischen Spiele durch innovative Marketingkampagnen Milliarden von Fans auf der ganzen Welt näher zu bringen. TCL wird eine wichtige Rolle spielen, wenn das IOC seine Olympische KI-Agenda vorantreibt - einschließlich der Unterstützung von Fan- und Athletenerlebnissen vor Ort und zu Hause. TCL wird auch die „Athlete Moments"-Initiative bei den Olympischen Spielen unterstützen, die es den Athleten ermöglicht, unmittelbar nach dem Wettkampf mit ihren Liebsten auf der ganzen Welt in Kontakt zu treten.

Infolge der Vereinbarung wird das IOC die Einnahmen, die es erhält, unterstützend einsetzen, um Sportorganisationen auf der ganzen Welt, einschließlich aller Nationalen Olympischen Komitees und ihrer Athleten, sowie die Organisationskomitees für die Olympischen Spiele und die Olympischen Jugendspiele bis 2032 finanziell zu unterstützen.

Bei einer Bekanntgabe in Peking, China, im ikonischen „Water Cube" (Peking 2008) / „Ice Cube" (Peking 2022), sagte IOC-Präsident Thomas Bach: „Das IOC freut sich, seine neue Partnerschaft mit TCL, einem weltweit führenden Unternehmen der Fernseh- und Haushaltswarenindustrie, bekannt zu geben. TCL hat eine lange Tradition in der Unterstützung des Sports auf der ganzen Welt und wird nun seine Ambition, Großartiges zu inspirieren, auf ein neues Niveau heben, da die Olympischen Spiele die größte und inspirierendste globale Sportbühne sind."

Li Dongsheng, Gründer und Vorsitzender von TCL, sagte: „Wir fühlen uns geehrt, ein weltweiter Partner der Olympischen und Paralympischen Spiele zu werden. Als eine führende globale Technologiemarke hat TCL immer danach gestrebt, 'Inspire Greatness', was dem olympischen Geist entspricht. Die Olympischen Spiele inspirieren Milliarden von Menschen auf der ganzen Welt, und durch diese Partnerschaft werden die vielfältigen Innovationen von TCL die Olympischen Spiele unterstützen und einem globalen Publikum außergewöhnliche Erlebnisse bieten. TCL wird weiterhin seiner sozialen Verantwortung nachkommen, die olympischen Ziele für nachhaltige Entwicklung unterstützen und eine bessere Zukunft schaffen."

TCL unterstützt den Sport auf der ganzen Welt seit Jahrzehnten durch zahlreiche Partnerschaften. Bei den Olympischen und Paralympischen Spielen wird TCL neue visuelle und Lifestyle-Erlebnisse ermöglichen, indem es eine Reihe intelligenter Innovationen bereitstellt, darunter intelligente Displays, Klimaanlagen, Kühlschränke, Waschmaschinen, Türschlösser, Audiosysteme, Projektoren und TCL RayNeo Smart Glasses.

Das 1981 gegründete Unternehmen TCL hat sich dem Ziel verschrieben, mit fortschrittlicher Technologie eine nachhaltige und vernetzte Zukunft zu schaffen und einen intelligenten, gesunden Lebensstil zu ermöglichen, indem es intelligente Erfahrungen der nächsten Generation schafft. Mit 46 Forschungs- und Entwicklungszentren und 38 Produktionsstätten auf der ganzen Welt ist TCL in über 160 Ländern und Regionen tätig und festigt damit seine Position als global wettbewerbsfähige Technologiemarke.

Jiří Kejval, Vorsitzender der IOC-Kommission für Einnahmen und kommerzielle Partnerschaften, sagte: „TCL ist weltweit führend in seiner Branche und eine der am schnellsten wachsenden Marken der Welt. Das TOP-Programm bietet den weltweit führenden Marken und Vermarktern weiterhin eine unvergleichliche Marketingplattform, die auf der globalen Reichweite und den Werten der Olympischen Spiele aufbaut. Ein Beweis dafür ist die heutige Ankündigung, mit der wir TCL in die Familie der TOP-Partner aufnehmen."

Über das IOC Das Internationale Olympische Komitee ist eine gemeinnützige, zivile, nichtstaatliche, internationale Organisation, die sich aus Freiwilligen zusammensetzt und sich dem Aufbau einer besseren Welt durch den Sport verschrieben hat. Es verteilt mehr als 90 Prozent seiner Einnahmen an die breitere Sportbewegung, was bedeutet, dass jeden Tag der Gegenwert von 4,2 Millionen US-Dollar an Athleten und Sportorganisationen auf allen Ebenen in der ganzen Welt geht.

Über TCL Nach mehr als 40 Jahren des Wandels, der Innovation und des Fortschritts konzentrieren sich TCL Industries und TCL Technology heute auf drei Kernbranchen: Unterhaltungselektronik, Displaytechnologie und saubere Energie. TCL ist eine der führenden TV-Marken und hat weltweit ein stetiges Wachstum erzielt. Im Jahr 2024 erreichten die TV-Lieferungen von TCL eine Rekordzahl von 29 Millionen Einheiten auf dem Weltmarkt, was einem Anstieg von 14,8 Prozent gegenüber 2023 entspricht. Darüber hinaus stiegen die weltweiten Auslieferungen von Mini-LED-TVs im Vergleich zum Vorjahr um 194,5 Prozent. Und in Nordamerika, Europa und den Schwellenländern hat TCL aufgrund des gestiegenen Absatzes seiner großformatigen und High-End-Fernseher erhebliche Marktanteile gewonnen. Auch andere Unterhaltungselektronikprodukte von TCL, wie Klimaanlagen und die Smart Glasses von RayNeo, sind mit ihren innovativen Funktionen weltweit führend. Im Jahr 2024 wird die Display-Sparte von TCL - TCL CSOT - weltweit den zweiten Platz beim Marktanteil für TV-Panels einnehmen. Die Anwendung der Polymer Stabilised Vertical Alignment Technologie und der Fringe Field Switch Technologie waren entscheidend für die Verbesserung des Seherlebnisses der Zuschauer.

Über TCL Electronics TCL Electronics (HKSE-Börsencode 01070) ist ein schnell wachsendes Unternehmen der Unterhaltungselektronik und führend in der globalen TV-Industrie. Es wurde 1981 gegründet und ist heute auf über 160 Märkten weltweit tätig. TCL hat sich auf die Forschung, Entwicklung und Herstellung von Produkten der Unterhaltungselektronik spezialisiert, die von Fernsehern über Audio bis hin zu Smart-Home-Produkten reichen. Mehr unter www.tcl.com.