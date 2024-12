Movement Network Foundation

Movement Network Foundation kündigt Start von Movement Mainnet Beta und $MOVE Token Generation Event an

Die Movement Network Foundation, die Organisation, die sich der Förderung von Innovationen und der Verbreitung der MoveVM-Technologie widmet, gab heute den erfolgreichen Start von Movement Mainnet Beta von Movement Labs und das Token Generation Event (TGE) von $MOVE bekannt, was einen wichtigen Meilenstein für die erste Move-basierte Blockchain darstellt, die mit Ethereum abrechnet.

Der Start von Mainnet Beta stellt die erste Phase der Produktionsinfrastruktur von Movement dar. In dieser Phase können die Infrastrukturanbieter wichtige Netzwerkkomponenten wie Follower-Knoten, RPC-Knoten und Indexer bereitstellen. Die Netzbetreiber werden sich auf zwei wichtige Aufgaben konzentrieren: Gewährleistung der ordnungsgemäßen Synchronisierung des Netzes und Validierung der Sicherheitsmaßnahmen. Diese verwaltete Startumgebung bildet die Grundlage für Movements innovative „ Postconfirmations", mit denen Transaktionen in nur einer Sekunde abgeschlossen werden können – deutlich schneller als bei bestehenden Ethereum-Skalierungslösungen, die Minuten oder sogar einen Tag dauern können.

Die Movement Foundation führt den $MOVE-Token über ihr MoveDrop Programm ein und verteilt bis zu 1 Milliarde $MOVE-Token (10 % des maximalen Angebots) an ihre Community. Mit MoveDrop werden eine sinnvolle Beteiligung und echte technische Beiträge belohnt. Das Programm zielt auf den Aufbau eines Community-gesteuerten Netzwerks ab, in dem Token-Inhaber aktiv an der Sicherung der Infrastruktur und der Verwaltung des Netzwerks teilnehmen können, was das Engagement von Movement für eine nachhaltige Entwicklung des Ökosystems widerspiegelt.

Im Gegensatz zu den Layer-1-Blockchains der nächsten Generation, die isoliert arbeiten, stellt Movement eine Lösung dar, die die Möglichkeiten von Ethereum erweitert. Movement integriert sich direkt in Ethereum und nutzt dessen robuste Netzwerkeffekte und Sicherheit, während es gleichzeitig den Pool an sicheren und innovativen Anwendungen erweitert. Durch Movement werden alle Move-Entwickler von Natur auch zu Ethereum-Entwicklern.

„Was Movement von anderen unterscheidet, ist unsere Vision von echtem Nutzen für Ethereum", sagt Rushi Manche, Mitbegründer von Movement Labs. „Indem wir die Move-Sprache auf EVM übertragen, schaffen wir nicht nur eine weitere L2, sondern bauen eine Brücke, die jeden Move-Entwickler in einen Ethereum-Entwickler verwandelt und das Potenzial des Ökosystems erheblich erweitert."

Das Herzstück von Movement ist die Programmiersprache Move, die für das Diem-Projekt von Meta entwickelt wurde und für ihre erhöhte Sicherheit und Ausdrucksmächtigkeit bekannt ist. Das ressourcenorientierte Programmiermodell von Move zielt darauf ab, eine sichere und fehlerresistente Smart-Contract-Entwicklung zu gewährleisten und über 90 % der von Auditoren als vorrangig eingestuften Angriffsvektoren zu eliminieren.

„Die Stärke von Movement liegt in unserer lebendigen Community von über 800 Buildern und mehr als 840 Beitragenden, die uns auf diesem Weg begleitet haben", so Cooper Scanlon, Mitbegründer von Movement Labs. „Der Start von Mainnet Beta und MoveDrop sollen Entwicklerinnen und Entwicklern sowie Nutzerinnen und Nutzern die Möglichkeit geben, die Zukunft der Ethereum-Skalierung zu gestalten. Ob Sie auf dem Movement Network aufbauen, neue Protokolle testen, Inhalte erstellen oder sich an der Governance beteiligen – in unserem Ökosystem ist für jeden ein Platz."

Um diesen Meilenstein zu feiern, kündigte die Movement Network Foundation außerdem ihre allererste NFT-Initiative an – einen von der Community initiierten Wettbewerb zur Gestaltung der offiziellen Artwork zur Erinnerung an den Start von Mainnet-Beta.

„Unsere Gemeinschaft hat wesentlich zum Aufbau der Bewegung beigetragen, daher ist es nur angemessen, dass sie das Kunstwerk zum Gedenken an diesen historischen Moment schafft", fügte Scanlon hinzu. „Diese NFT-Genesis wird ein Beweis für die kreative Kraft unseres Ökosystems sein." Der Siegerentwurf wird als erster NFT von Movement geprägt, und die drei besten Einsendungen erhalten Preise im Wert von jeweils 1.000 Dollar.

Weitere Informationen über Movement Labs und sein Mainnet Beta finden Sie unter movementnetwork.xyz oder wenn Sie @movementlabsxyz, @movementfdn und @Move_Collective auf X folgen.

Informationen zu Movement Labs

Movement Labs entwickelt das Movement Network, ein Ökosystem von modularen, bewegungsbasierten Blockchains. Das Unternehmen entwickelt die erste virtuelle Move-Maschine L2 für Ethereum sowie Open-Source-Tools, um die Akzeptanz von Move auf allen Blockchains zu fördern. Die Plattform ermöglicht es Entwicklern, hochleistungsfähige Move-VM-Rollups einfach zu starten und Move- und EVM-Ökosysteme zu verbinden. Mit seinem Accelerator-Programm Move Collective hat Movement Labs mehr als zwölf innovative Projekte und Teams gefördert und damit ein wachsendes Ökosystem von Move-basierten Anwendungen geschaffen. Movement Labs, das mit einer 38-Millionen-Dollar-Finanzierung in der Serie A ausgestattet ist, treibt Move-basierte Technologien und Blockchain-Interoperabilität im Web3 voran.

Folgen Sie Movement Labs auf X und auf Discord für Updates.

Informationen zu Movement Network Foundation Die Movement Network Foundation ist die treibende Kraft hinter dem Movement-Ökosystem und hat sich der Förderung von Innovationen und der Verbreitung der MoveVM-Technologie verschrieben. Die Stiftung beschäftigt sich mit der Entwicklung von Movement Network, einer hochmodernen Layer-2-Lösung, die auf MoveVM basiert und mit Ethereum abrechnet. Durch ihr MoveDrop-Programm und ihre Ökosystem-Initiativen unterstützt die Stiftung Entwickler, Projekte und Beitragende aus der Community, die die nächste Generation dezentraler Anwendungen aufbauen. Weiter Informationen finden Sie unter movementfdn.xyz oder wenn Sie @movementfdn auf X folgen.

