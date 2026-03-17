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PKB Portfolio Hub: eine neue Plattform im Dienste der Kunden

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Dieser innovative Service ermöglicht den Zugriff auf das Fachwissen der Finanzexperten der Bank, selbst für Vermögenswerte, die nicht bei PKB hinterlegt sind, und bietet einen 360-Grad-Überblick über das eigene Vermögen.

Lugano, 17. März 2026

Die breite Palette der PKB-Lösungen wird durch eine neue und wichtige Ergänzung bereichert: die Einführung des Dienstes „Portfolio Hub“, der sich sowohl an private als auch an institutionelle Kunden richtet. Kunden, die sich für dieses Modell entscheiden, können vom Know-how und der Expertise der PKB-Spezialisten in den Bereichen Vermögensverwaltung und Anlageberatung profitieren, ohne ihre Vermögenswerte an die PKB übertragen zu müssen. Darüber hinaus ist es dank einer modernen und sicheren Plattform möglich, einen 360-Grad-Überblick über das eigene Vermögen und über detaillierte Portfolioberichte zu erhalten.

Mit diesem neuen Service positioniert sich die PKB als einzigartiger Zugangskanal für eine anspruchsvolle Kundschaft und garantiert ein noch höheres Mass an Personalisierung, auch dank der grossen Flexibilität bei der Auswahl der Bankpartner. In diesem Zusammenhang hat PKB den Dialog mit verschiedenen Institutionen auf dem Markt aufgenommen, um vorteilhafte Kooperationen zum Nutzen des gesamten Finanzsektors zu entwickeln.

Eine strategische Entscheidung für Wachstum

Nach der Verbesserung ihrer Anlagelösungen und der Stärkung ihres Angebots im Bereich Vermögens- und Anlageverwaltung, die sich positiv auf die Performance ausgewirkt haben, verfolgt PKB ihre langfristige Wachstumsstrategie weiterhin entschlossen. In dieser Hinsicht stellt die Einführung des Portfolio Hub-Dienstes einen weiteren Schritt zur Festigung der Position von PKB als Boutique-Vermögensverwalter dar, der massgeschneiderte Lösungen und hohe Qualitätsstandards anbieten kann.

Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an: Simona Frisoli – Kommunikation simona.frisoli@pkb.ch PKB Private Bank SA Kommunikation T +41 91 913 35 35 T +41 91 913 31 88 communication@pkb.ch www.pkb.ch