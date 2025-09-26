PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Alle Storys
Folgen
Keine Story von VCS Verkehrs-Club der Schweiz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

VCS Verkehrs-Club der Schweiz

VCS fordert Augenmass bei der Elektroautosteuer

Der Bundesrat hat die Neuregelung der Mineralölsteuer vorgestellt und damit eine Grundsatzdebatte zur fairen Finanzierung der Mobilität in der Schweiz eröffnet. Für den VCS Verkehrs-Club der Schweiz steht fest: Die Epoche des fossilen Verkehrs neigt sich dem Ende zu. Die Elektrifizierung ist zwingend – aber sie braucht kluge politische Rahmenbedingungen.

«Die Finanzierung der Verkehrsinfrastruktur muss verursachergerecht erfolgen und E-Fahrzeuge müssen sich an der Finanzierung des Strassennetzes beteiligen», sagt Martin Winder, Bereichsleiter Verkehrspolitik und Kampagnen beim VCS. «Entscheidend ist aber, dass die Abgaben für Elektrofahrzeuge so ausgestaltet werden, dass die dringend nötige Transition hin zur fossilfreien Mobilität nicht gebremst wird. Eine zu hohe oder eine überstürzte Besteuerung gefährdet die Klimaziele und die Zukunftsfähigkeit unseres Verkehrssystems.» Der VCS würde es insofern begrüssen, wenn die Abgabe schrittweise eingeführt würde. Diese müsste überdies an Massnahmen des CO2-Gesetzes gekoppelt werden.

Die Schweiz muss ihren Beitrag zum Pariser Klimaabkommen leisten. Die Verkehrswende gelingt nur, wenn klimaschonende Technologien durch kluge, ausgewogene Rahmenbedingungen gefördert werden. Der VCS wird die Gesetzesvorlage des Bundesrats in der Vernehmlassung und während des parlamentarischen Prozesses aktiv begleiten und sich mit konstruktiven Vorschlägen einbringen. Ziel bleibt eine gerechte, tragfähige und auf Ökologie ausgerichtete Finanzierung der Strasseninfrastruktur.

Für weitere Auskünfte stehen zur Verfügung:

  • Martin Winder, Bereichsleiter Verkehrspolitik und Kampagnen, 031 328 58 63
  • Medienstelle VCS, 079 708 05 36, medien@verkehrsclub.ch
Der VCS Verkehrs-Club der Schweiz engagiert sich für eine nachhaltige Verkehrspolitik und befürwortet ein optimales Zusammenspiel der verschiedenen Verkehrsträger. Mit rund 90 000 Mitgliedern ist der VCS schweizweit der grösste Verkehrsverband, der sich für eine nachhaltige Mobilität einsetzt.
Weitere Informationen:  www.verkehrsclub.ch
VCS Verkehrs-Club der Schweiz | Aarbergergasse 61 | Postfach | 3001 Bern
Medienstelle 079 708 05 36 |  medien@verkehrsclub.ch
Alle Storys
Folgen
Keine Story von VCS Verkehrs-Club der Schweiz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: VCS Verkehrs-Club der Schweiz
Weitere Storys: VCS Verkehrs-Club der Schweiz
Alle Storys Alle
  • 19.09.2025 – 14:08

    Bundesrat will auf Kosten der Verkehrswende sparen: VCS fordert Kurskorrektur

    Der VCS Verkehrs-Club der Schweiz nimmt mit grosser Sorge zur Kenntnis, dass der Bundesrat im Rahmen des Sparprogramms drastische Kürzungen im öffentlichen Verkehr vorschlägt. Einschnitte bei den Mitteln für den öffentlichen Verkehr und für nachhaltige Mobilitätsangebote gefährden nicht nur dringend nötige Fortschritte im Klimaschutz, sondern treffen die ...

    mehr
  • 16.09.2025 – 12:30

    Klares Zeichen für einen starken regionalen ÖV – dem muss der Bundesrat Rechnung tragen

    Der Ständerat hat heute einen erhöhten Verpflichtungskredit für den regionalen öffentlichen Verkehr beschlossen. Der VCS begrüsst diesen Entscheid und fordert weitere gezielte Investitionen in die nachhaltige und vernetzte Mobilität. Zudem ist der Bundesrat aufgefordert, das heutige Bekenntnis des Ständerats in seine Spar-Überlegungen einzubeziehen. Mit seinem ...

    mehr
  • 12.09.2025 – 14:29

    CO2-Gesetz: Bundesrat handelt mutlos und riskiert, das Netto-Null-Ziel zu verfehlen

    Der Bundesrat zaudert in seiner Klimapolitik weiter. Zwar geht er mit seinen Vorschlägen zum CO2-Gesetz in die richtige Richtung, er bleibt aber unambitioniert. Der VCS Verkehrs-Club der Schweiz fordert ein klares Bekenntnis zum Netto-Null-Ziel. Dafür braucht es jetzt Massnahmen, die rechtzeitig wirken. Grundsätzlich ist zu begrüssen, dass der Bundesrat die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren