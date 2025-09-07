Olympus Corporation of the Americas

Olympus kündigt Vertriebspartnerschaft mit MacroLux Medical für Einweg-Urologieprodukte an

Westborough, Massachusetts (ots/PRNewswire)

Olympus Corp., ein globales Medizintechnikunternehmen, das sich dafür einsetzt, das Leben der Menschen gesünder, sicherer und erfüllter zu machen, gab heute eine exklusive globale Vertriebsvereinbarung mit MacroLux Medical Technology Co. bekannt, die den Vertrieb von Einweg-Urologieprodukten vorsieht.

Die Vereinbarung umfasst mehrere Einweg-Zystoskope, Ureteroskope und Absaugkanülen. Diese Geräte dienen dem Zugang und der Visualisierung von Blase und Harnwegen zur Diagnose sowie der Behandlung von Harnwegserkrankungen und -störungen wie Nierensteinen.

„Wir freuen uns sehr über diese neue Partnerschaft, eine Synergie, die unseren unermüdlichen Einsatz für die Verbesserung der Patientenversorgung unterstreicht", sagte Gabriel McHugh, Executive Vice President Surgical and Interventional Solutions bei Olympus Corp. „Durch die Integration innovativer Einwegtechnologien in unser Urologie-Portfolio verbessern wir die urologische Versorgungslandschaft für unsere Kunden und deren Patienten."

Olympus bietet ein breites Spektrum an Lösungen für die Erkennung sowie die Behandlung von Nieren- und Blasensteinen sowie für die Visualisierung und den Zugang zu nicht-muskulär invasivem Blasenkrebs (NMIBC). Mit der Erweiterung des Portfolios an Einweg-Endoskopen und Absaugkanülen von MacroLux Medical kann Olympus Ärzten mehr Flexibilität sowie Vertrauen in die Visualisierung und chirurgische Präzision bieten.

„Olympus ist ein zuverlässiger Endoskopiepartner für die Behandlung urologischer Erkrankungen und jetzt einzigartig positioniert, um Zugang zu einer breiten Palette hochwertiger Endoskope zu bieten. Dazu gehören wiederverwendbare und flexible Einweg-Endoskope, starre und halbstarre Endoskope, leistungsstarke Lithotripsielösungen und NMIBC-Detektion nach dem Goldstandard", so Glen Branconier, Senior Vice President und General Manager für Urology/Gynecology, Olympus Corp. „Wir freuen uns, dass wir Urologen und Gesundheitsdienstleistern die Werkzeuge an die Hand geben können, die sie für eine sichere Versorgung ihrer Patienten benötigen."

Die Vereinbarung umfasst den Vertrieb in den Vereinigten Staaten, Kanada, in europäischen Ländern sowie in Ländern des asiatisch-pazifischen Raums. Zu den Ländern in Europa gehören:

UK (England, Schottland, Wales und Nordirland)

Irland

Österreich

Belgien

Deutschland

Niederlande

Luxemburg

Norwegen

Dänemark

Schweiz

Schweden

Zu den Ländern/Regionen in der APAC-Region zählen:

Australien

Neuseeland

Hongkong, VR China

Singapur

Südkorea

„Olympus ist ein hoch angesehener Branchenführer, den wir sehr bewundern. Unsere strategische Zusammenarbeit mit Olympus führt zu starken Synergien, die uns ermöglichen, unsere jeweiligen Stärken zu kombinieren und die Markteinführung der urologischen Einweg-Endoskope sowie Zugangsschäfte von MacroLux zu beschleunigen, Produkte, die einen klinischen Nutzen bieten", sagte Martin Zhang, Geschäftsführer von MacroLux Medical. „Diese Produkte können die klinische Effizienz erhöhen und dazu beitragen, die Behandlungsergebnisse der Patienten zu verbessern. Die Zusammenarbeit spornt uns auch dazu an, unsere Produktinnovation sowie Forschung und Entwicklung fortzusetzen und unseren Kunden weltweit klinische Lösungen anzubieten."

Die Einweg-Zystoskope von MacroLux bieten die folgenden Merkmale:

140° Sichtfeld

235° nach oben/145° nach unten Winkelung der distalen Spitze

14,4 Fr Außendurchmesser mit 2,2 mm Arbeitskanal

Die Einweg-Ureteroskope von MacroLux bieten die folgenden Merkmale:

7,5 Fr und 8,25 Fr Außendurchmesser des Zielfernrohrs

275° Abwinkelung der distalen Spitze

AutoHold-Technologie Daumenhebelsteuerung

120° Sichtfeld

Die MacroLux-Einweg-Absaugkanülen sind in verschiedenen Größen erhältlich, um den Anforderungen verschiedener urologischer Verfahren und Unterdruckverbindungen für die Steinentfernung gerecht zu werden.

Diese Produkte sind möglicherweise nicht in allen Regionen erhältlich. Wie bei jedem Medizinprodukt sollten alle zutreffenden Angaben, einschließlich der mit dem Produkt verbundenen potenziellen Risiken und Vorteile, sorgfältig geprüft werden.

Besuchen Sie die Urologie-Produktseite von Olympus für weitere Informationen über das gesamte Urologie-Portfolio von Olympus.

Informationen zu Olympus

Bei Olympus haben wir uns dem Ziel verschrieben, das Leben der Menschen gesünder, sicherer und erfüllter zu machen. Als globales Medizintechnikunternehmen arbeiten wir mit Fachleuten aus dem Gesundheitswesen zusammen, um innovative Lösungen und Dienstleistungen für die Früherkennung, Diagnose und minimalinvasive Behandlung anzubieten, mit dem Ziel, die Ergebnisse für die Patienten zu verbessern, indem wir den Behandlungsstandard bei bestimmten Krankheiten erhöhen. Seit mehr als 100 Jahren verfolgt Olympus das Ziel, einen Beitrag zur Gesellschaft zu leisten, indem es Produkte herstellt, die mit dem Ziel entwickelt wurden, seinen Kunden auf der ganzen Welt optimale Ergebnisse zu liefern. Weitere Informationen finden Sie auf olympus-global.com und folgen Sie unseren globalen LinkedIn- und X-Konten.

Informationen zu MacroLux Medical

MacroLux Medical Technology Co., Ltd. mit Sitz in Shenzhen, China, wurde im Oktober 2020 gegründet. Das Gründungsteam stammt aus führenden chinesischen Medizintechnikunternehmen und verfügt über mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung in der Forschung und Entwicklung, der weltweiten Vermarktung und dem Produktionsmanagement von Endoskopen und minimalinvasiven chirurgischen Instrumenten. MacroLux Medical hat sich der kontinuierlichen Innovation verschrieben und strebt danach, weltweit endoskopische Diagnose- sowie Therapielösungen für den Einmalgebrauch anzubieten, die eine frühere Erkennung von Krankheiten und eine bessere Behandlung der Patienten ermöglichen. Weitere Informationen finden Sie auf microlite.cn.

