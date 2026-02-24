PKB Private Bank SA

PKB stärkt und konsolidiert seine Präsenz in Zürich

Davide Castrini wird zum Leiter der Filiale und des Private-Banking-Teams in Zürich ernannt.

Lugano, 24. Februar 2026

Die PKB Private Bank gibt im Rahmen ihrer mittel- bis langfristigen Wachstums- und Konsolidierungsziele eine Verstärkung ihrer Organisationsstruktur durch einen Wechsel in der Leitung der Niederlassung in Zürich bekannt. Diese Massnahme ist Teil des Entwicklungsplans, mit dem die Bank ihre Präsenz in der deutschsprachigen Schweiz ausbauen und festigen will.

Ab dem 1. März 2026 wird Davide Castrini die Leitung der Niederlassung Zürich und des Private Banking Teams übernehmen und direkt Peter Conrad, Leiter Private Banking bei der PKB, unterstellt sein.

Mit über 30 Jahren Erfahrung im Bankensektor, die er bei verschiedenen Institutionen gesammelt hat, kam Davide Castrini 2024 als Regional Market Head DACH (Deutschland, Österreich und Schweiz) zur PKB und trug massgeblich dazu bei, den Zielmarkt weiterzuentwickeln.

Dank seiner Fachkompetenz wird er die Stärkung der Niederlassung in Zürich vorantreiben, das Wachstum der lokalen Aktivitäten fördern und die Positionierung von PKB im Finanzzentrum Zürich weiter festigen.

Mit dieser Ernennung bekräftigt PKB ihr Engagement für die Optimierung der Organisations- und Führungsstruktur, um noch effektiver auf die Bedürfnisse der Kunden eingehen zu können und einen nachhaltigen und dauerhaften Wachstumskurs zu unterstützen.