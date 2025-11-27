PKB Private Bank SA

PKB ernennt Loris Centola zum neuen Chief Investment Officer

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Ein Dokument

Lugano, 27. November 2025 - Die PKB Private Bank SA freut sich bekannt zu geben, dass Loris Centola seit dem 17. November 2025 die Position des Chief Investment Officer (CIO) der PKB übernommen hat und damit direkt Alfonso Rivolta, Group Head Wealth Solutions, unterstellt ist.

Die Ernennung von Loris Centola erfolgt zu einem strategisch wichtigen Zeitpunkt für die Bank, die, wie im Oktober 2024 bekannt gegeben, eine umfassende Umstrukturierung des Bereichs Group Wealth Solutions abgeschlossen hat, um die internen Synergien zu stärken und das Angebot im Einklang mit dem für eine Boutique-Bank wie der PKB typischen massgeschneiderten Ansatz zu gestalten.

Mit seinem fundierten Hintergrund in den Bereichen Vermögensverwaltung und Research bringt Loris Centola umfangreiche Erfahrungen aus führenden Bankinstituten mit, wo er wichtige Positionen innehatte, darunter Global Head of Private Banking Research bei Credit Suisse und Co-Head WM Research bei UBS, bevor er die Position des Co-Head Asset Management bei Belvoir Capital, einem Unternehmen der PKB-Gruppe, übernahm. In dieser letzten Position führte er einen strukturierten Ansatz ein, förderte die Zusammenarbeit und erzielte in kurzer Zeit greifbare Ergebnisse.

Die Ernennung von Loris Centola ist ein wichtiges strategisches Signal für PKB: Einerseits spiegelt sie das Engagement der Bank wider, hochkarätige Talente zu gewinnen und zu fördern sowie Synergien zwischen den verschiedenen Tochtergesellschaften der Gruppe zu stärken. Andererseits wird damit die Absicht bekräftigt, die gemeinsame Investitionsplattform zu stärken und gleichzeitig die Identität und operative Unabhängigkeit der Unternehmen der Gruppe zu bewahren.

Die Ernennung von Loris Centola ist ein entscheidender Schritt in der Entwicklung einer soliden und integrierten Investitionsplattform, die in der Lage ist, langfristigen Wert zu schaffen.

Diese Entwicklung bestätigt das anhaltende Engagement von PKB für die Förderung von Innovation, operativer Exzellenz und Zusammenhalt unter vollständiger Einhaltung der strategischen Leitlinien, die 2023 festgelegt und durch die Umstrukturierung 2024 bekräftigt wurden.

Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an: Simona Frisoli – Kommunikation simona.frisoli@pkb.ch PKB Private Bank SA Kommunikation T +41 91 913 35 35 T +41 91 913 31 88 communication@pkb.ch www.pkb.ch