Feuerwehr-Einführungskurs für Offiziere

Vaduz (ots)

Von Donnerstag, 28. August, bis Samstag, 30. August 2025, findet in Schaan der Aufbaukurs für Offiziere der Feuerwehren unseres Landes statt.

Dieser Kurs, der auf dem letztjährigen Einführungskurs aufbaut, bildet Offiziere zu Einsatzleitern aus, welche auch komplexere Ereignisse bewältigen können. Für die Darstellung dieser Ereignisse kommt auch ein Virtual Reality Simulator zum Einsatz. Die 19 Teilnehmer lernen ausserdem als Übungsleiter die Feuerwehr-Übungen mit der Mannschaft zu planen, methodisch geschickt vorzubereiten, durchzuführen und zu besprechen. Weitere Themen sind die Kenntnis und Anwendung von Führungshilfsmitteln und eine Einführung in die Führung von Grossereignissen.

Die Vermittlung der theoretischen Lektionen erfolgt im Feuerwehrdepot Mauren durch den Kurskommandanten Peter Ospelt, Vaduz. Die Übungslektionen werden an verschiedenen Plätzen und Objekten in der Gemeinde durchgeführt.

Pressekontakt:

Amt für Bevölkerungsschutz
Peter Ospelt, Kurskommandant
T +423 791 20 20
peter.ospelt@ospeltelektro.com

