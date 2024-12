ZBD

ZBD ERHÄLT ALS ERSTES UNTERNEHMEN DIE EU-MICAR-LIZENZGENEHMIGUNG

Amsterdam (ots/PRNewswire)

- Die Zulassung positioniert das FinTech-Unternehmen als führendes Unternehmen im Bereich der Krypto-Innovation und Compliance in der EU und ermöglicht es ihm, seine transformative digital-native Zahlungsplattform zu erweitern und neue Märkte zu erschließen.

Bildmaterial HIER verfügbar

AMSTERDAM, 19. Dezember 2024 /PRNewswire/ – ZBD, das innovative Zahlungsunternehmen an der Spitze der digitalen Wirtschaft, gab heute bekannt, dass es als erstes Unternehmen die Genehmigung für die neue EU-Lizenz für Krypto-Asset-Dienstleister gemäß MiCAR (Markets in Crypto-Assets Regulation) erhalten hat. Dieser Meilenstein ist sowohl für die Regulierung von Krypto-Vermögenswerten in der EU als auch für ZBDs Weg, eine digital-native Zahlungsplattform auf der Grundlage des Bitcoin Lightning Network aufzubauen, ein wichtiger Meilenstein.

Die niederländische Aufsichtsbehörde für die Finanzmärkte (AFM) hat den Lizenzantrag der ZBD im Rahmen der MiCAR genehmigt und wird die Lizenz erteilen, wenn die MiCAR am 30. Dezember 2024 in Kraft tritt. MiCAR ist ein neuer Rechtsrahmen, den alle Krypto-Asset-Dienstleister in der EU einhalten müssen. Durch den Erwerb einer Lizenz im Rahmen von MiCAR kann ZBD seine Kapazitäten erweitern und eine Vielzahl von Dienstleistungen anbieten, darunter die Verwahrung, Verwaltung und Übertragung von Krypto-Assets sowie – ein entscheidender Punkt – den Umtausch von Fiat- in Kryptowährungen und umgekehrt. Sie ist auch ein Beweis für die strikte Einhaltung der höchsten Standards für die Einhaltung von Vorschriften und den Verbraucherschutz für die Nutzer von ZBD in der EU.

Während viele Unternehmen, darunter auch die größten Börsen der Welt, Schwierigkeiten haben, die strengen Anforderungen von MiCAR zu erfüllen, hat sich ZBD durch seinen umfassenden und proaktiven Ansatz bei der Einhaltung von Vorschriften eine Führungsposition im Bereich der Krypto-Asset-Innovation erarbeitet und kann Kunden in der gesamten EU besser bedienen. MiCAR stellt daher eine einzigartige Gelegenheit für ZBD dar, da das Unternehmen nach seiner starken Präsenz in den USA nun auch auf dem EU-Markt Fuß fasst.

„Dass wir als erstes Unternehmen die MiCAR-Lizenz erhalten haben, ist für uns ein großer Schritt nach vorn," sagte Marca Wosoba, COO von ZBD. „Wir haben eine Kultur aufgebaut, in der die Einhaltung von Vorschriften im Vordergrund steht, und wir sehen sie als Wegbereiter für neue Funktionen, nicht als Hindernis. MiCAR hat uns die Möglichkeit gegeben, eine Lizenz für die gesamte EU zu erhalten und unsere Expansion in der Region zu erleichtern."

Dieser Meilenstein steht im Einklang mit ZBDs breiterer Vision, eine digital-native Zahlungsinfrastruktur für die Spiel- und Unterhaltungsindustrie aufzubauen. Im Gegensatz zu traditionellen FinTech-Unternehmen, die in der Regel zunächst mit einem Fiat-Modell beginnen und dann Krypto-Funktionen hinzufügen, dreht ZBD das Drehbuch um und baut auf das Lightning Network von Bitcoin, um schnelle, kostengünstige und global skalierbare Zahlungen zu ermöglichen. Diese Flexibilität ermöglicht es dem Unternehmen, Produkte auf dem Spielemarkt zu platzieren, die Anwendungsfälle bedienen, die mit traditionellen Finanzprodukten einfach nicht möglich sind, wie z. B. sofortige Belohnungsauszahlungen ohne Mindestbetrag – Spieler können beim Spielen Geld verdienen und sich auszahlen lassen, sobald sie auch nur einen Bruchteil eines Cents verdient haben.

„Da wir bereits ein stabiles, umsatzgenerierendes Geschäft aufgebaut haben, haben wir einen guten Ausgangspunkt, um unsere Aktivitäten auszuweiten und unserer Vision näherzukommen, ein Zahlungsunternehmen aufzubauen, das Geld in jeder Währung sofort transferieren kann", fügte Wosoba hinzu. „Es geht nicht darum, ein Krypto- oder Bitcoin-Unternehmen zu sein, sondern ein digitales Zahlungsunternehmen, das Bitcoin im Lightning Network als Kerntechnologie in unserem internen Tech-Stack verwendet."

ZBD hat im Vorgriff auf die neue Verordnung einen proaktiven und strategischen Ansatz gewählt und seinen MiCAR-Registrierungsantrag so früh wie möglich eingereicht. Die enge Zusammenarbeit mit der niederländischen Behörde für Finanzmärkte (AFM), die als erste in der EU Anträge annahm und bearbeitete, trug ebenfalls zum Erreichen dieses wichtigen Meilensteins bei.

Die Lizenz unter MiCAR ermöglicht es ZBD, komplexere Zahlungsprodukte auf Basis von Bitcoin auf den Markt zu bringen und 2025 in der EU schnell zu wachsen. Es bringt ZBD auch einen Schritt näher an die Verwirklichung seiner ehrgeizigen Vision als transformatives, digital-natives Zahlungsunternehmen. Gemäß seinem Ethos, zuerst Kryptowährungen zu entwickeln und dann ergänzende Fiat-Funktionen hinzuzufügen, befindet sich das Unternehmen außerdem in der Endphase der Erlangung einer Lizenz für E-Geld-Institute (EMI), die die Palette der Dienstleistungen, die ZBD im Rahmen von MiCAR anbieten kann, ergänzen wird, indem sie ihm auch eine Lizenz für eine breite Palette von Fiat-Zahlungsdienstleistungen in der EU erteilt.

Informationen zu ZBD

ZBD ist führend in der Innovation des Zahlungsverkehrs und verschiebt die Grenzen, wie wir Geld über das Internet bewegen. In der Spielebranche hat sich ZBD einen Namen gemacht, indem es für Partner wie Square Enix und 1047 Games Sofortprämien mit echtem Geld ermöglicht hat. Über das Spielen hinaus ermöglicht ZBD einzigartige zahlungsbasierte Anwendungsfälle in der interaktiven Unterhaltung und angrenzenden Branchen. Ob es um das Streaming von Geld zusammen mit Audio in Podcasting-Apps wie Fountain geht oder um die Implementierung einer sofortigen Umsatzbeteiligung für jede Werbeeinblendung für Adtech-Innovatoren wie Slice und AdInMo, ZBD sorgt dafür, dass Geld online so nahtlos wie Informationen bewegt wird.

Weitere Informationen finden Sie unter https://zbd.gg/

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2584112/ZBD.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2583320/ZBD_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/zbd-erhalt-als-erstes-unternehmen-die-eu-micar-lizenzgenehmigung-302336069.html