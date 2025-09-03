Citizen Watch Europe GmbH

Ultraflach: CITIZEN Suratto - 4,7 Millimeter Style & Dress Watch

Eine Uhr gilt für die meisten Uhrenfans bereits als flach, wenn sie weniger als zehn Millimeter in der Höhe misst. Von einer ultraflachen Uhr spricht man, wenn sie diese Bauhöhe nochmals deutlich unterschreitet. Zum Beispiel mehr als halbiert: So wie die neue CITIZEN Suratto, die mit ihrem Saphirglas, einem lichtdurchlässigem Zifferblatt, einer Solarzelle, einem hauseigenen Eco-Drive-Werk sowie einem Edelstahlgehäuse mit verschraubtem Boden auf exakt 4,71 mm kommt. Die Bezeichnung ultraflach hat sich die Suratto damit redlich verdient. Denn selbst für eine Quarzuhr sind dies bemerkenswert geringe Maße.

Doch damit nicht genug: Die minimalistischen Zweizeiger-Modelle bringen auch in Sachen Design und Farben alles mit, was eine moderne Dress Watch braucht - sowohl für die Dame als auch für den Herren. Die neuen ultraflachen Citizen-Modelle gibt es in vier Zifferblatt-Varianten (Silber, Blau, Grün, Rosa) und am dazu passenden Lederband (Schwarz, Grau, Grün, Grau). Sie sind ab September im Fachhandel und auf citizenwatch.eu erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 299 Euro.

Minimalistisch und ultraflach - aus Tradition:

Die Suratto ist nicht das erste ultraflache Modell aus dem Hause CITIZEN. Diese Uhren haben bei der japanischen Uhrenmarke Tradition. So ist das Top-Modell Eco-Drive-One seit Jahren mit 2,98 Millimetern die flachste lichtbetriebene analoge Uhr der Welt. Das Werk selbst ist dabei nur einen Millimeter hoch. Die Preise dieser High-End-Modelle liegen entsprechend im vierstelligen Bereich.

Die Suratto stellt hier, ebenso wie das Vorgänger-Modell Stiletto, eine erschwingliche und nicht minder gut tragbare Alternative dar - ohne, dass man auf bewährte Features verzichten muss. Dazu gehören neben einem kratzfesten Saphirglas und Edelstahlgehäuse ein hauseigenes lichtbetriebenes Eco-Drive-Werk mit einer eine Gangreserve von bis zu 210 Tagen und einer Ganggenauigkeit von +/- 15 Sekunden - pro Monat. Und während die Gehäusehöhe deutlich unter 5 Millimetern bleibt, liegt der Durchmesser des Stahlgehäuses bei gut tragbaren 38,4 Millimetern.

*Eco-Drive ist eine von CITIZEN entwickelte Technologie, die Uhren mit jeder natürlichen oder künstlichen Lichtquelle antreibt, sodass kein Batteriewechsel erforderlich ist. Als erste Technologie dieser Art in der Uhrenindustrie wurde Eco-Drive von der Japan Environment Association (JEA) als Eco Mark-Produkt zertifiziert und für seinen Beitrag zur ökologischen Nachhaltigkeit ausgezeichnet.

Über CITIZEN WATCH:

CITIZEN WATCH ist eine echte Uhrenmanufaktur, die in der Lage ist, den gesamten Prozess der Uhrenherstellung im eigenen Haus durchzuführen, von der Herstellung der einzelnen Komponenten einer Uhr bis zu ihrer Endmontage und Justierung. Das Unternehmen ist in mehr als 140 Ländern und Regionen der Welt tätig. Seit seiner Gründung im Jahr 1918 vertritt CITIZEN die Überzeugung "Better Starts Now" - das heißt, egal wer man wer man ist und was man tut, es ist immer möglich, etwas besser zu machen, und jetzt ist es an der Zeit, damit zu beginnen. Mit dieser Überzeugung begannen wir mit der Herstellung mechanischen Uhren, erfanden und verbesserten Technologien und erforschten die Zukunft der Uhren, wie z. B. unsere patentierte, lichtbetriebene Eco-Drive Technologie.

Website: https://de.CITIZENwatch.eu/

Instagram: @CITIZENwatchdeutschland