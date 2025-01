GfK Entertainment GmbH

"EA Sports FC 25" war Europas Top-Game 2024

"EA Sports FC 25" feiert einen überragenden Sieg in den europäischen Games-Jahrescharts 2024, ermittelt von GfK Entertainment. Die neueste Ausgabe der langlebigen Reihe war plattformübergreifend das erfolgreichste Videospiel des Kontinents insgesamt - und zwar mit großem Abstand. Auch in sämtlichen der 17 untersuchten Länder, darunter die absatzstarken Regionen Deutschland, Frankreich und Großbritannien, kickt sich die Fußball-Simulation an die Spitze der jeweiligen Jahreshitliste.

Etwas enger ging es beim Kampf um den zweiten Platz zu. Hier setzte sich schlussendlich "EA Sports FC 24" durch, das u. a. im Süden (Italien, Portugal, Spanien) und Osten Europas (Slowakei, Tschechien) gefragt war. Die Bronzemedaille ergattert der Action-Thriller "Call of Duty: Black Ops 6", der insbesondere in Belgien, Frankreich und Großbritannien überzeugte. Die Nintendo-Hits "Mario Kart 8 Deluxe" und "Super Mario Party Jamboree" erobern acht bzw. fünf Mal eine Podiumsposition in den einzelnen Länder-Auswertungen.

Die separat ermittelten, nach Plattform unterteilten deutschen Games-Jahrescharts listen "EA Sports FC 25" als Dreifachsieger. Während Jude Bellingham & Co. sich auf PS5 gegen "Call of Duty: Black Ops 6" behaupten, dribbeln sie auf Xbox Series und PS4 an Vorgänger "EA Sports FC 24" vorbei. Die weiteren Top-Titel 2024 waren "Super Mario Party Jamboree" und "Mario Kart 8 Deluxe" (Switch), der "Landwirtschafts-Simulator 25" (PC) sowie "GTA V" und "Hogwarts Legacy" (Xbox One).

Basis der europäischen Games-Jahrescharts 2024 sind die physischen Verkaufsdaten aus folgenden Ländern: Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweiz, Schweden, Slowakei, Spanien, Tschechien und Ungarn.