Boum AG

Innovatives Ecotec-Startup aus Bern: Boum 3 revolutioniert die Pflanzenpflege auf Balkon und Terrasse

Bern (ots)

Ein Schweizer Startup denkt den Anbau von Topfpflanzen neu. Mit Boum 3 bringt das Spin-Off Boum der Universität Bern ein revolutionäres, smartes Pflanzenpflegesystem auf den Markt, das durch die innovative Verbindung von Technik und Ökologie die Begrünung von Balkon und Terrasse ohne Aufwand möglich macht.

Boum hat sich in den letzten Jahren als innovatives Ecotec-Startup in der Schweiz etabliert. 2022 hat Boum das weltweit erste smarte Bewässerungssystem auf den Markt gebracht, welches Topfpflanzen auch ohne Strom- oder Wasseranschluss optimal mit Wasser versorgt. Bereits über 1000 Kunden begrünen und gestalten ihr Zuhause mit Produkten von Boum.

Wassersparenden Bewässerung mit Wassertank, Solarpanel, Sensoren und Pumpe

Nun lanciert das Startup unter der Leitung des Professors für Pflanzenwissenschaften, Matthias Erb, das Produkt Boum 3, die neueste Generation des smarten Pflanzenpflegesystems. Kernstück von Boum 3 ist eine sensorgesteuerte, wassersparenden Bewässerung mit Wassertank, Solarpanel, Sensoren und Pumpe. Über die App sieht der Nutzer jederzeit und von überall her, wie lange das Wasser im Tank noch reicht und wann die Pflanzen das nächste Mal gedüngt werden müssen. Speziell entwickelte Pflanzgefässe werden mit dem Wassertank verbunden und versorgen die Pflanzen dank der integrierten Dochtbewässerung selbstregulierend und sparsam mit Wasser. Mehrere Wochen komplett autonom. Dank dem angepassten, neu entwickelten Substrat werden Pflanzen optimal mit Wasser und Nährstoffen versorgt. Speziell selektionierte Bäumchen, Blumen, Kräuter und Gemüse, die auf die Bewässerung und Erde abgestimmt sind, garantieren optimales Wachstum und einfache Pflege. Durch das ansprechende, raumneutrale Design und die einfache Installation eignet sich das Boum System perfekt für Meschen, die wenig Zeit oder Fachwissen mitbringen und ihre Balkone, Terrassen und Innenräume ohne viel Aufwand begrünen möchten.

Ökologischer Zusatznutzen: Boum 3, der elegante Regenfänger

Im Vergleich zum bisherigen System bietet Boum 3 eine Reihe von spannenden Neuerungen. So kann der Wassertank neu auch als Regenfänger dienen. Der Deckel sammelt Regenwasser und leitet es in den Tank, so dass dieser weniger oft nachgefüllt werden muss. Ein neues Wassermanagement System in den Töpfen ermöglicht auch den Töpfen, Regenwasser zu sammeln und zu speichern, ohne dass die Pflanzenwurzeln unter Überflutung leiden. Grössere Töpfe und zusätzliche Topffarben eröffnen einen geschmackvollen Reigen von individuellen Gestaltungsmöglichkeiten. Elektronik, Hardware und Software wurden komplett überarbeitet, um das System noch Benutzerfreundlicher zu gestalten.

Nachhaltigkeit konsequent mitgedacht

Boum setzt auf langlebige, nachhaltige Materialien und Komponenten sowie den schonenden Umgang mit Wasser und Energie. Die Pflanzgefässe bestehen aus einem hochwertigen Mineral- Kunststoffgemisch mit Handfinish, das aus 80% rezyklierten Materialien besteht. Die Boum Erde besteht aus Nebenprodukten der Schweizer Forst- und Landwirtschaft und ist für den biologischen Landbau zugelassen. Die Boum Pflanzen beinhalten bestäuberfreundliche, einheimische Wildblumenmischungen. Der Grossteil der technischen Komponenten sind geschraubt und gesteckt und lassen sich darum einfach reparieren und austauschen. Durch die innovative Bewässerung wird der Wasserverbrauch im Vergleich zu herkömmlichen Lösungen um 40% reduziert. Das ganze System wird mit Solarstrom betrieben.

Das Schweizer Startup Boum verbindet Technik, Ökologie und die Liebe zu Pflanzen

Die Boum AG ist ein preisgekröntes Schweizer Startup und Spin-Off der Universität Bern. Boum wurde 2021 von Prof. Matthias Erb und Dr. Ludwig Auer ins Leben gerufen und hat es sich zum Ziel gesetzt, durch die innovative Kombination von Technologie und Ökologie allen Menschen zu ermöglichen, erfolgreich Pflanzen anzubauen und zu erleben. Boum erhöht damit die Lebensqualität und trägt zu mehr Biodiversität und einem besseren Klima im urbanen Raum bei.

Bei Boum arbeiten Pflanzenbiologen und Ingenieure eng zusammen und erschaffen so einzigartige Produkte in einem neu gedachten gesellschaftlichen Kontext: Kaum etwas erfreut die Gesamtheit der Menschen mehr als schöne Pflanzen.

Allgemeine Webseite: www.boum.garden [aktualisiert ab 23.01.2025, 14 Uhr]

Launch Webseite: www.boum.garden/pages/boum3/ [zugänglich ab 23.01.2025, 14 Uhr]