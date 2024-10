LID Pressecorner

2024: un rinnovato successo per la Giornata della pausa latte

COMUNICATO STAMPA

Berna, 24 ottobre 2024

Son passati più di 20 anni, ma la Giornata della pausa latte è sempre ancora un momento attesissimo nelle scuole di tutto il paese. Oggi 24 ottobre in Ticino – nel resto della Svizzera sarà il 31 ottobre – è stata organizzata sui piazzali di numerosi centri scolastici del cantone la distribuzione di un bicchiere di latte alle allieve e agli allievi. La Giornata della pausa latte raggiunge ben 6’200 bambini e adolescenti di tutto il paese, dalla scuola per l’infanzia alla quarta media.

Grazie al sostegno dell’Unione svizzera delle donne contadine e rurali (USDCR), ma anche di genitori, di docenti e di molte altre persone che hanno dato una mano per organizzare il servizio, questa mattina a ricreazione le allieve e gli allievi di numerose sedi scolastiche di tutto il Ticino hanno assaporato un buon bicchiere di latte. Un momento particolare che aiuta ad attivare tutti i sensi.

Materiale di approfondimento

La Giornata della pausa latte fu lanciata oltre 20 anni fa per promuovere tra le allieve e gli allievi della scuola dell’obbligo il latte come spuntino semplice e sano. Per accompagnare questo momento di incontro e approfondirlo anche in un secondo tempo, Swissmilk propone ai docenti una vasta scelta di supporti didattici (opuscoli, poster e molto altro ancora) dedicati all’agricoltura in generale e al latte in particolare, disponibili tutto l’anno sul sito www.swissmilk.ch/scuola. In questo modo il latte rimane un argomento interessante sul quale continuare a discutere anche quando le allieve e gli allievi tornano in classe dopo la ricreazione.

Secondo i consigli nutrizionali, occorrono 2 a 3 porzioni al giorno di latte e latticini

Le nutrizioniste e i nutrizionisti concordano: in un’alimentazione sana e equilibrata, il latte e i latticini sono elementi importanti. Due a tre porzioni al giorno – ad es. un bicchiere di latte, un vasetto di yogurt e un pezzo di formaggio – forniscono al corpo e alla mente preziose sostanze nutritive. La Giornata della pausa latte intende sensibilizzare la popolazione in età scolastica sull’alimentazione in generale proponendo un esempio di spuntino sano e equilibrato, che oltretutto offre un momento di esperienza per tutti i sensi, a complemento di quanto preconizzato dal Piano di studio della scuola dell’obbligo.

Ulteriori informazioni Anne Etienne direttrice di progetto Scuole 031 359 57 54

Christa Brügger direttrice Comunicazione PSL 031 359 52 14