Validation Cloud sichert sich 10 Mio. US Dollar Lead Investment von True Global Ventures zur Skalierung von AI für Web3

True Global Ventures

Validation Cloud sichert sich 10 Mio. US Dollar Lead Investment von True Global Ventures zur Skalierung von AI für Web3

Zug, Schweiz (ots/PRNewswire)

Validation Cloud, das führende Web3 Daten und KI Unternehmen, hat True Global Ventures als Lead Investor mit einer Einlage von 10 Millionen US Dollar ausgewählt. Das Unternehmen plant, die Mittel für die Erweiterung seines KI Produkts zu verwenden, das einen nahtlosen Zugriff auf Web3Daten ermöglicht, und Netzwerk-Ökosystemen und -Anwendungen ein unvergleichliches Nutzererlebnis bietet.

„Web3 braucht einen nahtlosen Zugang zu Daten, um eine Milliarde Nutzerinnen und Nutzer zu erreichen. Validation Cloud löst diese kritische Hürde für die Nutzung durch technologische Durchbrüche in seiner Kernplattform und KI. Wir haben schon Staking-und Node API-Dienste gesehen, aber noch nie in Kombination mit KI. Das ist es, was uns am meisten am Datenproduktangebot von Validation Cloud für Web3 Infrastrukturunternehmen begeistert", sagte Beatrice Lion, CEO & General Partner von True Global Ventures.

Die Produktplattform des Unternehmens umfasst drei Komponenten: Staking, Node-API, sowie Daten&KI. Beim Staking hat Validation Cloud ein Volumen von über einer Milliarde US Dollar überschritten, und ist damit im Vergleich zum Vorjahr um 400% gewachsen. Darüber hinaus weist die Node API gemäß CompareNodes die beste globale Leistung auf. Zu den Kunden von Validation Cloud gehören Chainlink, Aptos, Consensys, Stellar und Hedera.

Vor allem die KI-Plattform erleichtert und beschleunigt die Datenexploration in der Chain. Durch die Komprimierung der Navigation von Stunden auf Sekunden fördert die Plattform von Validation Cloud ein größeres Engagement, was zu einer größeren, aktiveren Benutzerbasis führt. Diese Innovation ist ein entscheidender Schritt, um Blockchain-Daten besser zugänglich zu machen.

„Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit True Global Ventures, da das Unternehmen eine globale Geschäftsreichweite hat, sich auf die Schnittstelle von Web3 und KI konzentriert, und das synergetische Portfolio von TGV eng mit unserer Mission übereinstimmt. Dies bringt einen außergewöhnlichen Mehrwert, über ihr Kapital hinaus", sagte Alex Nwaka, Mitbebegründer von Validation Cloud.

Validation Cloud ist eines der schnellstwachsenden Web3 Unternehmen. Diese Finanzierungsrunde folgt auf die Kapitalerhöhung im Februar 2024, angeführt von Cadenza Ventures in San Francisco, mit Beteiligung von Blockwall, Bloccelerate, Side Door Ventures, GS Futures, AP Capital, Blockchain Founders Fund und Metamatic.

Informationen zu Validation Cloud

Validation Cloud ist ein Web3 Daten und KI Unternehmen mit branchenführenden Produkten in den Bereichen Staking, Node und Data-as-a-Service. Die führenden Netzwerke, Anwendungen und Unternehmen im Web3, vertrauen der erstklassigen Leistung, Skalierbarkeit und SOC2 Typ 2 Konformität von Validation Cloud.

Weitere Informationen finden Sie unter Validationcloud.io | LinkedIn | X | Podcast

Kontakt für Investorenanfragen: contact@validationcloud.io

Informationen zu True Global Ventures, TGV

Der TGV 4 Plus Fund investiert weltweit in KI-und Blockchainunternehmen. TGV unterstützt visionäre Unternehmen in Sektoren wie KI, Unterhaltung, Technologieinfrastruktur und Finanzdienstleistungen in frühen Phasen und über die Serie B hinaus.

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/validation-cloud-sichert-sich-10-mio-us-dollar-lead-investment-von-true-global-ventures-zur-skalierung-von-ai-fur-web3-302298632.html