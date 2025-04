George Clinical

George Clinical wird zu Emerald Clinical Trials

Singapur (ots/PRNewswire)

Der neue Name spiegelt das Wachstum des Unternehmens und seine Vision wider, Sicherheit und Transparenz bei globalen klinischen Studien zu schaffen

George Clinical, ein führendes, weltweit tätiges Auftragsforschungsinstitut (CRO), freut sich bekannt zu geben, dass es sich in Emerald Clinical Trials umbenannt hat. Diese strategische Namensänderung unterstreicht die etablierte Position des Unternehmens als engagiertes, zuverlässiges, beständiges und flexibles Auftragsforschungsinstitut und mindert gleichzeitig die globalen Risiken der klinischen Entwicklung durch fundierte therapeutische und lokale Expertise, die über 20 Jahre hinweg aufgebaut wurde.

Emerald Clinical Trials konzentriert sich weiterhin auf umfassende Dienstleistungen in allen therapeutischen Bereichen, die darauf abzielen, Leben zu verändern, während Innovationen vorangetrieben werden, die zur Weiterentwicklung globaler klinischer Forschungspraktiken beitragen. Mit seiner starken Erfolgsbilanz in den Therapiebereichen Onkologie und kardiorenale Stoffwechselerkrankungen (CRM), seiner bewährten Expertise im asiatisch-pazifischen Raum und seiner globalen wissenschaftlichen Führungsposition ist Emerald Clinical Trials ein hoch differenziertes klinisches Auftragsforschungsinstitut auf der Weltbühne. Die große Reichweite des Unternehmens – es ist direkt in 42 Ländern und über Partnerschaften in 70 Ländern tätig – gewährleistet die reibungslose Durchführung klinischer Studien weltweit.

Die neue Marke unterstreicht die außergewöhnliche Arbeit von Emerald Clinical Trials und hebt die Breite und Tiefe ihrer Erfahrung für ein noch breiteres Publikum hervor. Sie betont ein starkes Engagement für Patienten, Kunden und Partner.

Das große Engagement des Unternehmens für Kundenorientierung fördert langfristige Beziehungen, die auf Vertrauen, Zuverlässigkeit und messbarem Erfolg beruhen. Die Fähigkeit von Emerald, Vorhersehbarkeit in klinischen Studien zu bieten, wird durch eine Erfolgsbilanz bei Folgegeschäften, Auszeichnungen für herausragende Leistungen in der Branche und eine konstante Leistung bei der Markteinführung von Therapien unterstrichen.

„In den letzten zwei Jahrzehnten hat sich Emerald Clinical Trials darauf konzentriert, qualitativ hochwertige Studien durchzuführen, die eine globale Reichweite mit einem persönlichen Ansatz verbinden. Wir bieten die Präsenz und das Fachwissen eines großen Auftragsforschungsinstituts mit der persönlichen Betreuung und Flexibilität eines kleineren Partners und stellen so sicher, dass jeder Kunde, vom aufstrebenden Biotech-Unternehmen bis zum führenden Pharmaunternehmen, die gezielte, praktische Unterstützung erhält, die er benötigt, um das Risiko seiner klinischen Programme zu minimieren", sagte Mary Gunn, CEO von Emerald Clinical Trials. „Diese spannende Transformation stärkt unsere Position als vertrauenswürdiger Partner bei klinischen Studien und bekräftigt gleichzeitig unser Engagement für unsere Kunden und unsere Grundwerte."

„Wir haben uns schon früh dafür entschieden, mit einem Auftragsforschungsinstitut zusammenzuarbeiten, das einen flexiblen Ansatz verfolgt und Lösungen anbietet, die auf die spezifischen Anforderungen jeder Studie zugeschnitten sind, sei es die Beschleunigung von Zeitplänen, die Anpassung an sich ändernde Studienanforderungen oder die effiziente Skalierung von Ressourcen", so Dr. Daniel Tillett, CEO von Race Oncology, einem Kunden von Emerald. „Agilität ist für Biopharma-Unternehmen von entscheidender Bedeutung, die einen Partner benötigen, der sich mit ihnen weiterentwickelt, anstatt sie durch bürokratische Ineffizienz zu bremsen, und das ist wirklich eine Stärke von Emerald Clinical Trials."

Informationen zu Emerald Clinical Trials Emerald Clinical Trials ist eine führende, weltweit tätige Organisation für klinische Forschung, die über 100 Biotechnologieunternehmen und sechs der zehn führenden Pharmaunternehmen betreut. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Singapur bietet seinen Kunden weltweit umfassende Dienstleistungen im Bereich der klinischen Studien und bietet Lösungen für alle Studienphasen an. Weitere Informationen finden Sie unter www.emeraldclinical.com.