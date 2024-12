George Clinical

George Clinical begrüßt Tony Proctor als Finanzvorstand

Singapur (ots/PRNewswire)

George Clinical, ein weltweit führendes klinisches Forschungsunternehmen, freut sich, die Ernennung von Tony Proctor, C.P.A., zum Chief Financial Officer (CFO) bekannt zu geben. Mit mehr als 25 Jahren Führungserfahrung im Finanzbereich bringt Tony eine Fülle von Fachkenntnissen in den Bereichen operative Spitzenleistungen, strategische Planung und transformatives Wachstum mit.

"Ich fühle mich geehrt, bei George Clinical mitzuarbeiten und einen Beitrag zur Verbesserung der Gesundheitsergebnisse durch innovative klinische Forschung zu leisten", sagte Tony Proctor. "Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem talentierten Team, um das Finanzgeschäft zu verbessern und die globale Vision des Unternehmens zu unterstützen.

Tony war als CFO und in Führungspositionen bei Lexitas, Parexel und Syneos Health tätig. Er war einer der Hauptarchitekten von Initiativen zur organischen Umsatzsteigerung in diesen Unternehmen, indem er erstklassige Finanzdisziplinen, wichtige organisatorische und systemtechnische Upgrades sowie transformative M&A-Prozesse implementierte. Seine Führungsqualitäten haben durchweg zu messbaren Ergebnissen geführt, einschließlich der Förderung strategischer Wachstumsinitiativen und der Optimierung von Finanzoperationen auf globaler Ebene.

"Wir freuen uns sehr, Tony in dieser spannenden Phase unseres Wachstums bei George Clinical begrüßen zu dürfen", sagte Mary Gunn, CEO von George Clinical. "Sein umfangreiches Fachwissen in den Bereichen Finanzstrategie und operative Führung wird entscheidend dazu beitragen, unser Geschäft voranzubringen und unseren Kunden auf der ganzen Welt einen außergewöhnlichen Mehrwert zu bieten.

Tony hat einen M.B.A. in Finanzen von der Campbell University, einen B.S. in Rechnungswesen und einen B.A. in Wirtschaft/Finanzen von der North Carolina State University. Er ist außerdem ein in North Carolina zugelassener Wirtschaftsprüfer (Certified Public Accountant, CPA).

Über George Clinical George Clinical ist ein weltweit führendes klinisches Forschungsunternehmen mit Hauptsitz in Singapur. Mit wissenschaftlicher Exzellenz und operativem Fachwissen bietet das Unternehmen seinen Kunden weltweit umfassende Dienstleistungen für klinische Studien an und bietet Lösungen für alle Studienphasen. Weitere Informationen über George Clinical finden Sie unter www.georgeclinical.com.