Nasuni

Nasuni kündigt Mehrheitsinvestition unter der Führung von Vista Equity Partners mit einer Bewertung von 1,2 Milliarden US-Dollar an

Boston (ots/PRNewswire)

TCV und KKR beteiligen sich ebenfalls als neue Investoren

Nasuni, eine führende Unternehmensdatenplattform für moderne Hybrid-Cloud-Umgebungen, gab heute eine strategische Wachstumsinvestition unter der Leitung von Vista Equity Partners bekannt, einer globalen Investmentfirma, die sich ausschließlich auf Unternehmenssoftware, Daten und technologiegestützte Unternehmen konzentriert. Neben Vista beteiligen sich TCV und KKR an der neuen Investition, die Nasuni mit rund 1,2 Milliarden US-Dollar bewertet.

Die Investition baut auf der starken Dynamik von Nasuni auf, das die alte Speicherindustrie umwälzt, um die Produktinnovation und die kommerzielle Expansion auf dem globalen Hybrid-Cloud-Markt weiter zu beschleunigen. Weitere Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.

„Bei Nasuni liegt uns in erster Linie der Erfolg unserer Kunden, Partner und Mitarbeiter am Herzen", so Paul Flanagan, CEO von Nasuni. „Wir sind fest entschlossen, in jedem Aspekt unseres Geschäfts und der Interaktion mit unseren Kunden Qualität zu liefern. Diese Investition und unsere strategische Partnerschaft mit Vista, TCV und KKR werden es uns ermöglichen, auf diesem Engagement aufzubauen, zielgerichtet zu skalieren und weiterhin innovativ zu sein, um Nasuni auf die nächste Stufe zu heben."

Der bisherige Erfolg von Nasuni umfasst eine preisgekrönte Technologie, Kundenbindungsraten im oberen Zehntelbereich, branchenführende NPS-Werte und eine konstante Wachstumsrate von 30 % in einem Markt, der mit dem Aufkommen von Hybrid Cloud und KI rasch expandiert. Die Datenplattform von Nasuni wird von über 850 Unternehmen in 70 Ländern genutzt und ist bei einigen der größten Unternehmen in der Fertigungs-, Konsumgüter- und Energiebranche im Einsatz.

„Die Plattform von Nasuni bietet einen hochdifferenzierten Ansatz für die Konsolidierung, den Schutz und die Verwaltung von Daten in großem Umfang mit einer Leistung, die für die Unterstützung von KI-Anwendungen und anderen Anwendungsfällen mit hohem Datenaufkommen entscheidend ist", sagte Martin Taylor, Co-Head des Vista Foundation Fund und Senior Managing Director. „Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit dem Nasuni-Team, da es Unternehmen dabei unterstützt, ihre wachsenden und komplexen Datenanforderungen mit schnellen, sicheren und äußerst kosteneffizienten Lösungen zu optimieren."

BofA Securities fungierte als exklusiver Finanzberater und Goodwin Proctor LLP fungierte als Rechtsberater von Nasuni. Kirkland & Ellis LLP fungierte als Rechtsberater von Vista und TCV. KKR tätigt die Investition über seinen Next Generation Technology III Fund.

Informationen zu Nasuni

Nasuni ist eine skalierbare Datenplattform für Unternehmen, die mit einer Explosion unstrukturierter Daten in einer KI-Welt konfrontiert sind.

Die File Data Platform von Nasuni bietet mühelose Skalierbarkeit in Hybrid-Cloud-Umgebungen, ermöglicht die Kontrolle am Netzwerkrand und erfüllt die Erwartungen moderner Unternehmen an erkenntnis- und KI-fähige Daten. Sie vereinfacht die Verwaltung von Dateidaten und verbessert gleichzeitig den Speicherzugriff und die Leistung. Die erstklassige Dateiwiederherstellung schützt Kunden vor einer Reihe von Cyberbedrohungen und macht spezifische Backup- und Disaster-Recovery-Lösungen überflüssig. Dadurch werden die Infrastrukturkosten um bis zu 65 % gesenkt.

Organisationen auf der ganzen Welt verlassen sich auf Nasuni, und zwar in den Bereichen Fertigung, Bauwesen, Energie, Konsumgüter und öffentlicher Sektor. Der Hauptsitz von Nasuni befindet sich in Boston, Massachusetts, und das Unternehmen bietet Dienstleistungen in über 70 Ländern an. Weitere Informationen finden Sie unter www.nasuni.com.

Über Vista Equity Partners

Vista ist eine führende globale Investmentgesellschaft mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 100 Milliarden US-Dollar zum 31. Dezember 2023. Das Unternehmen investiert ausschließlich in Unternehmenssoftware, Daten und technologiegestützte Organisationen über Private-Equity-, Permanent-Capital-, Kredit- und Public-Equity-Strategien und verfolgt dabei einen Ansatz, bei dem die Schaffung eines dauerhaften Marktwerts zum Nutzen seines globalen Ökosystems von Investoren, Unternehmen, Kunden und Mitarbeitern im Vordergrund steht. Die Investitionen von Vista stützen sich auf eine beträchtliche langfristige Kapitalbasis, Erfahrung in der Strukturierung technologieorientierter Transaktionen und bewährte, flexible Managementtechniken, die nachhaltiges Wachstum fördern. Vista ist davon überzeugt, dass die transformative Kraft der Technologie der Schlüssel zu einer noch besseren Zukunft ist - ein gesünderer Planet, eine intelligentere Wirtschaft, eine vielfältige und integrative Gemeinschaft und ein breiterer Weg zu Wohlstand. Weitere Informationen finden Sie unter vistaequitypartners.com. Folgen Sie Vista auf LinkedIn @Vista Equity Partners und auf X @Vista_Equity

Über TCV

Seit fast dreißig Jahren arbeitet TCV als führender Wachstumsinvestor mit globalen, kategorieprägenden Technologieunternehmen zusammen. TCV setzt sein umfassendes Branchenwissen und seine strategischen Ressourcen ein, um hochwertigen Managementteams langfristiges Kapital und Unterstützung auf ihrem Wachstumsweg zu bieten. Seit seiner Gründung im Jahr 1995 hat TCV über 20 Milliarden US-Dollar in mehr als 350 Technologieunternehmen weltweit investiert und mehr als 150 Börsengänge und strategische Übernahmen unterstützt, was TCV zu einem der aktivsten Technologieinvestoren macht. Zu den ausgewählten Investitionen gehören Airbnb, AxiomSL, Built, CCC Intelligent Solutions, Celonis, Clio, Cradlepoint, ETQ, ExactTarget, Expedia, Facebook, Fandango, Genesys Software, GoDaddy, GoFundMe, HomeAway, Miro, Netflix, Nubank, OneSourceVirtual, Prodege, Qonto, Relex, Revolut, SilverPeak, Splunk, Sportradar, Spotify, Toast, Twillio und Zillow. TCV hat eine weltweite Präsenz in Menlo Park, New York, London und Melbourne. Weitere Informationen über TCV und seine Investitionen finden Sie unter tcv.com.

Über KKR KKR ist eine führende globale Investmentgesellschaft, die alternative Vermögensverwaltung sowie Kapitalmarkt- und Versicherungslösungen anbietet. KKR ist bestrebt, durch einen geduldigen und disziplinierten Investitionsansatz, die Beschäftigung erstklassiger Mitarbeiter und die Unterstützung des Wachstums seiner Portfoliounternehmen und Gemeinden attraktive Investitionsrenditen zu erzielen. KKR sponsert Investmentfonds, die in privates Beteiligungskapital, Kredite und Sachwerte investieren, und hat strategische Partner, die Hedge-Fonds verwalten. Die Versicherungstöchter von KKR bieten Renten-, Lebens- und Rückversicherungsprodukte an, die von der Global Atlantic Financial Group verwaltet werden. Verweise auf die Investitionen von KKR können auch die Aktivitäten der von KKR gesponserten Fonds und Versicherungstöchter umfassen. Für weitere Informationen über KKR & Co. Inc. (NYSE: KKR), besuchen Sie bitte die Website von KKR unter www.kkr.com. Weitere Informationen über die Global Atlantic Financial Group finden Sie auf der Website der Global Atlantic Financial Group unter www.globalatlantic.com.

kconcannon@nasuni.com

media@vistaequitypartners.com

TCV marketing@tcv.com

media@kkr.com