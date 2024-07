Naturama Aargau

Pop-up «Ökologische Infrastruktur» beim Naturama und im Kantipark Aarau

Das Naturama Aargau präsentiert die Wanderausstellung «Ökologische Infrastruktur» als Pop-up im Aussenraum. Vom 2. August bis 29. September 2024 stehen die sechs Module rund um das Aarauer Naturmuseum sowie im Kantipark. Dazu gibt es ein umfangreiches Eventprogramm mit Exkursionen, Fachveranstaltungen und einem Filmabend .

Die mobile Ausstellung «Ökologische Infrastruktur – Ein Lebensnetz für den Aargau» tourt seit Mai 2023 durch den Kanton. An bereits zehn Standorten informierten die sechs frei stehenden Module über das komplexe Fachthema: Planung und Aufbau einer Ökologischen Infrastruktur, die bis 2040 landesweit sichergestellt werden soll. Ziel ist es, ein funktionierendes Netzwerk aus natürlichen und naturnahen Flächen zu schaffen, das die Biodiversität fördert und sichert. Die einzigartige Ausstellung erreicht Menschen im öffentlichen Raum, schärft das Bewusstsein der Bevölkerung und zeigt Handlungsmöglichkeiten auf.

Veranstaltungen für Fachkreise und die allgemeine Öffentlichkeit

Vom 2. August bis 29. September 2024 macht die Wanderausstellung nun Halt vor dem Museum Naturama und im Kantipark Aarau. Das Naturama Aargau bietet während des rund zweimonatigen Pop-ups in Zusammenarbeit mit dem nationalen Kompetenzzentrum Ökologische Infrastruktur und BirdLife Aargau ein vielseitiges Eventprogramm. Expeditionen in die nahe Natur, Fachveranstaltungen, Kurzführungen über Mittag und ein spannender Filmabend mit Gästen sprechen ein breites Zielpublikum an. Unterschiedliche Schwerpunkte wie Gewässer, Kulturland oder Siedlungsraum vertiefen die anspruchsvolle Thematik.

Öffentliche Vernissage am Freitag, 2. August 2024

Zur Eröffnung am Freitag, 2. August 2024 um 17:30 Uhr, sind Fachleute, Gemeindevertretende sowie interessierte Privatpersonen herzlich willkommen – eine Anmeldung ist erforderlich. Nach einer Kurzführung können die Teilnehmenden an den Ausstellungsmodulen selbstständig in die unterschiedlichen Naturräume im Aargau eintauchen und anschliessend einen Apéro geniessen.

Als Abschluss wird im Naturama am Freitagabend, dem 27. September 2024, eine gekürzte Version des Films «Bahnhof der Schmetterlinge» gezeigt. Der Regisseur und Biologe Daniel Ballmer sowie weitere Mitwirkende sind vor Ort und geben spannende Einblicke in ihr Schaffen.

Detailinformationen und Anmeldung zu den Events unter www.öi-ausstellung.ch

Einen kurzen Ausflug macht die Ausstellung vom 23. bis 25. August 2024 an das Jubiläumsfest Auenschutzpark Aargau in Sins-Reussegg. Ab dem 26. August bis Ende September 2024 stehen die Module wieder in Aarau vor dem Naturama und im Kantipark.

Kontakt

Naturama Aargau Florian Helfrich Leiter Kommunikation, Marketing und Fundraising Feerstrasse 17 5000 Aarau 062 832 72 81 florian.helfrich@naturama.ch