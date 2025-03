DREAME INTERNATIONAL (HONGKONG) LIMITED

Der Dreame A2 ist ab sofort erhältlich! Mit der OmniSense(TM) 2.0 Technologie zur perfekten Rasenpflege: Der Dreame A2 für 2.799 EUR- jetzt mit 200 EUR Rabatt zum Verkaufsstart

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Dreame Technology, Pionier innovativer Haushaltsgeräte, stellt stolz den neuen Rasenmähroboter A2 vor. Dieser ist ab sofort zum Preis von 2.799EUR erhältlich. Zur Feier des Launches profitieren Kunden in den ersten 14 Tagen, vom 18. bis 31. März, von einem attraktiven Rabatt von 200EUR. Aufbauend auf dem Erfolg seines Vorgängers bietet der A2 nun die innovative OmniSense(TM) 2.0 Technologie, kombiniert mit KI-gesteuerter Intelligenz und fortschrittlichen Schneidefunktionen, für ein freihändiges, präzises und äußerst effizientes Mäherlebnis.

OmniSense(TM) 2.0 Technologie: Mähen ohne Mühe - ganz ohne Hand anzulegen!

Nach dem Erfolg des A1, Dreames erstem Rasenmähroboter mit OmniSense(TM) 1.0, stellt der neue A2 die fortschrittliche OmniSense(TM) 2.0 Technologie vor. Diese markante Weiterentwicklung bietet enorme Fortschritte in der autonomen Navigation und intelligenten Objekterkennung. Mit einer Kombination aus KI-Vision-Technologie und innovativen Umweltalgorithmen ermöglicht das System nun eine völlig automatisierte Festlegung der Mähgrenzen - und das ganz ohne aufwendige Verkabelungen, RTK-Basenstationen oder Signalbeacons. Der A2 ist mit einem 3D LiDAR-Sensor ausgestattet, der einen Erfassungsbereich von bis zu 70 Metern und ein Sichtfeld von 360° x 59° bietet. So gewährleistet er eine herausragende Umwelterkennung und navigiert mühelos durch Gärten von bis zu 3000 m². Dank der Echtzeit-Erstellung von 3D-Karten garantiert der A2 zuverlässige und präzise Leistung bei allen Lichtverhältnissen - für eine perfekte Rasenpflege, ganz ohne Ihr Zutun.

EdgeMaster(TM) Schneidsystem: Präzision bis zum letzten Rand - ganz ohne Kompromisse!

Das EdgeMaster(TM) Schneidsystem wurde speziell entwickelt, um eine der größten Herausforderungen beim Roboter-Mähen zu lösen - ungemähtes Gras entlang der Kanten. Mit einem hochpräzisen Klingenmechanismus, der die Schneidscheibe nach außen verlängert, bleibt ein minimaler Abstand von nur 5 cm zum äußeren Rand des Mähers. So wird eine vollständige Abdeckung erreicht, die zusätzliche Nacharbeiten überflüssig macht und gleichzeitig die Ästhetik Ihres Rasens perfekt zur Geltung bringt.

KI-unterstützte Vision: Intelligente Hindernisvermeidung

Dank der KI-gestützten Objekterkennung erkennt der A2 eine Vielzahl von Objekten - von Gartengeräten und Schläuchen bis hin zu kleinen Tieren wie Igeln - und weicht ihnen geschickt aus. Diese fortschrittliche, mehrstufige Hindernisvermeidung sorgt für maximale Sicherheit und gewährleistet einen reibungslosen Betrieb, bei dem sowohl der Mäher als auch Ihre Umwelt optimal geschützt sind.

Clevere App-Steuerung: Personalisierte Rasenpflege auf Knopfdruck

Der A2 lässt sich mühelos mit der Dreame-App verbinden, die es ermöglicht, Mähzonen, Zeitpläne und Schnitthöhen individuell anzupassen. Mit der App können mehrere Zonen verwaltet werden, sodass der Mäher problemlos auf unterschiedlichen Rasenflächen arbeitet. Darüber hinaus können Nutzer maßgeschneiderte Mähmuster erstellen, sodass die Rasenpflege nicht nur effizient, sondern auch ganz nach den eigenen Wünschen gestaltet wird.

Gartenwächter: Echtzeitüberwachung und zusätzlicher Schutz

Über das reine Mähen hinaus bietet das OmniSense(TM) 2.0 System erweiterte Funktionen zur Gartensicherheit. Nutzer können ihren Garten in Echtzeit überwachen, Patrouillenaufgaben einrichten und sofortige Benachrichtigungen erhalten, wenn menschliche Aktivitäten erkannt werden. Diese Funktion lässt sich nach Bedarf aktivieren oder deaktivieren und sorgt für eine zusätzliche Schutzebene sowie ein beruhigendes Gefühl der Sicherheit.

Rund um die Uhr vernetzt: Das Dreame Link-Modul sorgt für konstante Verbindung

Dank des Dreame Link-Moduls bleibt der A2 auch in Gebieten mit schwachem Wi-Fi-Signal stets in Echtzeit verbunden. Nutzer können den Standort des Mähers über Google Maps verfolgen, und sobald dieser das festgelegte Gebiet verlässt, erhält die App sofort eine Warnung. So wird eine kontinuierliche Überwachung und eine verbesserte Sicherheit gewährleistet.

Preis und Verfügbarkeit

Der Dreame Roboter-Rasenmäher A2 ist ab sofort zum Preis von 2.799 EUR erhältlich. Sie können ihn direkt über die offizielle Dreame-Website, auf Amazon, Saturn, Media Markt und OTTO erwerben. Profitieren Sie in den ersten 14 Tagen von einem exklusiven Einführungspreis-Rabatt von 200 EUR.

Hier finden Sie weitere Produktfotos.

Über Dreame Technology

Dreame Technology wurde 2017 gegründet und ist ein zukunftsorientiertes Unternehmen für Konsumgüter, das sich auf intelligente Haushaltsgeräte spezialisiert hat. Das Ziel des Unternehmens ist es, das tägliche Leben durch modernste Technologie zu verbessern. Mit über 150 zentralen Patenten hat Dreame bahnbrechende Innovationen in den Bereichen Hochgeschwindigkeitsmotoren, monokulare Maschinenvision, SLAM (Simultane Lokalisierung und Kartierung) sowie Mehrkegel-Zyklontrennung entwickelt.

Heute bietet Dreame eine umfassende Produktpalette an, die unter anderem Saugroboter, Nass- und Trockensauger, kabellose Stabstaubsauger, Rasenmäher und Haarpflegeprodukte umfasst - allesamt darauf ausgelegt, leistungsstarke Ergebnisse zu liefern und mühelose Reinigungserlebnisse zu ermöglichen. Als führendes Unternehmen im Bereich Haus- und Gartenpflege setzt Dreame weiterhin Maßstäbe in puncto Komfort und Innovation in allen Produktlinien und sorgt dafür, dass Nutzer täglich von smarteren und saubereren Wohnräumen profitieren können. Folgen Sie uns auf Facebook, Instagram. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: https://de.dreametech.com/