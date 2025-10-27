PINK CUBE Test Your Breast

PINK CUBE setzt in Baden mit Politik und Partnern ein starkes Zeichen für die Brustkrebsfrüherkennung

Mit dem letzten Halt des PINK CUBE am Samstag, 25. Oktober 2025, in Baden endete die diesjährige PINK CUBE Roadshow mit einem Meilenstein: Der Kanton Aargau führt am 1. Juli 2026 ein organisiertes Mammografie-Screening-Programm für Frauen zwischen 50 und 75 Jahren ein. Zahlreiche lokale und nationale Politiker:innen, Partner und Gäste nahmen an der Eröffnung des PINK CUBE auf dem Schlossbergplatz teil und setzten gemeinsam ein starkes Zeichen für die Brustkrebsfrüherkennung.

Im Kanton Aargau startet am 1. Juli 2026 ein organisiertes Mammografie-Screening-Programm. Liliane Keller-Würmli, Co-Geschäftsführerin der Krebsliga Aargau, informierte vor Ort über das neue Angebot: Frauen zwischen 50 und 75 Jahren werden künftig alle zwei Jahre automatisch zu einer qualitätsgesicherten Früherkennungsmammografie eingeladen. Die Kosten werden von der Grundversicherung übernommen, ohne Anrechnung an die Franchise. Die teilnehmenden Frauen bezahlen lediglich den Selbstbehalt von zehn Prozent (rund 20 Franken). Damit schliesst der Kanton Aargau eine Lücke im kantonalen Flickenteppich und folgt 15 Kantonen, die ein solches Angebot bereits etabliert haben.

An der Eröffnung nahmen unter anderem die Stadträtinnen Regula Dell’Anno-Doppler und Steffi Kessler; Stadtrat Benjamin Steiner; Grossrätin des Kantons Aargau, Therese Dietiker; Grossräte des Kantons Aargau, Andre Rotzetter und Daniel Erich Aebi; die Nationalrätinnen Simona Brizzi, Gabriela Suter und Maya Bally; sowie Ständerätin Marianne Binder-Keller - und viele weitere PINK CUBE Partner und Gäste teil.

Brustkrebs in der Schweiz – Früherkennung rettet Leben

Jährlich erkranken rund 6'600 Frauen und 60 Männer neu an Brustkrebs. Wird die Krankheit früh erkannt, sind die Heilungschancen hoch, die Behandlungen schonender und die Betroffenen kehren schneller in den Alltag zurück. Die Mammografie ist dabei die wichtigste Untersuchung zur Früherkennung: Sie kann Veränderungen im Brustgewebe sichtbar machen, bevor ein Tumor tastbar wird oder Beschwerden verursacht. Wissenschaftliche Studien belegen, dass die Teilnahme an organisierten Mammografie-Screening-Programmen Leben rettet.

Susanne Thost, Leiterin PINK CUBE, erklärt: „Mit dem PINK CUBE bringen wir Aufklärung und Brustkrebsvorsorge direkt zu den Menschen. Unser Ziel ist es, dass jede Frau in der Schweiz gut informiert ist und Zugang zu einer qualitätsgesicherten Früherkennung hat – unabhängig vom Wohnkanton.“

Der Zugang zu organisierten Mammografie-Screening-Programmen ist jedoch kantonal sehr unterschiedlich geregelt. Während fünfzehn Kantone systematische, franchisenbefreite Mammografie-Screening-Programme anbieten, fehlt bis heute in elf Kantonen ein solches Angebot. Durch genau diese elf Kantone reiste der PINK CUBE im Rahmen der diesjährigen Roadshow.

Kostenloses Beratungs- und Untersuchungsangebot im PINK CUBE

Im leuchtend pinken, mobilen Beratungszimmer erhalten Besucher:innen kostenlose Beratungen und Tastuntersuchungen durch Gynäkolog:innen. Vor dem PINK CUBE erhalten sie Informationen über Brustkrebs, Risikofaktoren und Früherkennungsmöglichkeiten durch Vertreter:innen der Brustkrebspatientinnenorganisation EUROPA DONNA Schweiz und der Krebsliga. Im Jahr 2024 nutzten 471 Besucher:innen das Angebot im PINK CUBE. Bei 32 Frauen und 2 Männern stellten die Gynäkolog:innen mögliche Anzeichen für Brustkrebs fest.

Über PINK CUBE

PINK CUBE Test Your Breast ist eine Initiative zur Förderung der Brustkrebsprävention in der Schweiz. Sie schafft öffentliches Bewusstsein, vermittelt Wissen und stärkt die Früherkennung. Herzstück ist die jährliche Roadshow, die 2025 in elf Kantonen Halt macht. Schirmherrschaft: EUROPA DONNA Schweiz und Krebsliga Schweiz. Sponsoren: MSD, Gilead, Roche, Exact Sciences, Hologic, Novartis, Lilly, SWICA, AstraZeneca, Sandoz. Ideelle Unterstützung: Schweizerische Gesellschaft für Senologie, Swiss Cancer Screening, gynécologie suisse SGGG, Swiss Cancer Institute, Schweizerische Gesellschaft für Radiologie. Initiiert von MSD Merck Sharp & Dohme AG.

Weitere Informationen: www.pinkcube-testyourbreast.ch

Über die Schirmherrinnen

EUROPA DONNA Schweiz ist eine Organisation von Frauen mit Brustkrebs, unterstützt von Ärzt:innen und Politiker:innen. Sie setzen sich mit Netzwerkarbeit und Interessenvertretung für die Anerkennung und rechtliche Umsetzung der Qualitätssicherung bei Brustkrebs ein. EUROPA DONNA Schweiz ist Mitglied der European Breast Cancer Coalition.

Weitere Informationen: www.europadonnaschweiz.ch

Die Krebsliga berät, unterstützt und informiert Menschen mit Krebs und deren Angehörige. Sie setzt sich gezielt für Prävention und Früherkennung von Krebs ein und fördert die unabhängige Krebsforschung. Als nationaler Verband besteht sie aus 18 kantonalen und regionalen Krebsligen sowie der Dachorganisation, der Krebsliga Schweiz. Sie ist eine vorwiegend durch Spenden finanzierte Organisation.

Weitere Informationen: www.krebsliga.ch

Medienkontakt

Susanne Thost, Lead PINK CUBE sthost@pinkcube-testyourbreast.ch I Tel. +41 79 356 23 84