Cervezas Alhambra

Spencers Tunick-Kunstinstallation „Retrato Alhambra 1925" unterstreicht das 100-jährige Jubiläum der andalusischen Wurzeln von Cervezas Alhambra

Granada, Spanien (ots/PRNewswire)

An der Kunstaktion in einem Olivenhain in Granada nahmen fast 800 von nackten, grün angemalten Freiwilligen teil, die aus verschiedenen Teilen Spaniens und Europas angereist waren

Die künstlerische Initiative ist eine Hommage an die Kunst, die Kultur und die andalusische Region und wird von Cervezas Alhambra, einer vor einem Jahrhundert in Granada gegründeten Brauerei, unterstützt.

Zur Feier seines 100-jährigen Bestehens hat Cervezas Alhambra den renommierten amerikanischen Künstler Spencer Tunick eingeladen, eine großformatige Kunstinstallation in Granada zu schaffen. Unter dem Titel Retrato Alhambra 1925 versammelten sich fast 800 von nackten Freiwilligen, die mit grüner Farbe bedeckt waren. Sie bildeten ein lebendiges Bild, das als Hommage an Andalusien, die natürliche Umgebung und die charakteristische Ästhetik von Cervezas Alhambra gedacht war, die durch die charakteristische „nackte" Flasche ohne Etikett symbolisiert wird.

Die Kunstinstallation - die erste von Spencer Tunick in Andalusien - begann mit dem Morgenlicht, das eine Schlüsselrolle in der Komposition spielte. Großzügige und abenteuerlustige Teilnehmer aus ganz Spanien und Europa ließen sich auf die Naturlandschaft ein und schufen ein Bild von beeindruckender visueller und symbolischer Wirkung.

Der Künstler, der international für seine Fotokompositionen bekannt ist, die nackte Menschen im öffentlichen Raum zeigen, betonte am Ende der Veranstaltung „Ich wollte schon immer grüne Körperfarbe in meinen Arbeiten verwenden, ich hatte diese Idee schon seit 15 Jahren, um die Körper irgendwie visuell näher an die Natur heranzubringen und gleichzeitig ein erhöhtes Element des Surrealismus hinzuzufügen. Grün wurde in der Vergangenheit von Künstlern verwendet, um utopische Landschaften zu schaffen, in denen sich Surrealismus und Fantasie vermischen. Jetzt war ich an der Reihe, es mit Grün zu versuchen."

Emmanuel Pouey, Chief Marketing Officer von Mahou San Miguel, sagte : „Die Kunstinstallation von Spencer Tunick ist eine Feier der andalusischen Identität und der Sin Prisa-Philosophie, die Cervezas Alhambra seit einhundert Jahren leitet, indem sie sich die nötige Zeit nimmt, um Werke zu schaffen, die wie Retrato Alhambra 1925 in unserer Erinnerung weiterleben werden."

Das endgültige Bild der Installation wird in naher Zukunft als Hommage von Cervezas Alhambra an Andalusien im Jahr seines hundertjährigen Bestehens enthüllt werden, womit das Unternehmen sein fortwährendes Engagement für die Unterstützung von Künstlern, Kultur und seine tiefe Verbundenheit mit der Region unterstreicht.

Über Spencer Tunick

Spencer Tunick inszeniert Szenen, in denen der Kampf der Natur gegen die Kultur vor verschiedenen Kulissen ausgetragen wird, vom Stadtzentrum bis zum Wüstensandsturm, Mann und Frau werden in einen vorindustriellen, vor-alltäglichen Zustand der Existenz zurückversetzt. Tunick ist um die ganze Welt gereist, um Installationen mit mehreren nackten Figuren an öffentlichen Orten zu schaffen. Die Organisation von Gruppen mit einer Handvoll Teilnehmern bis hin zu Zehntausenden von Freiwilligen ist oft eine logistische Herausforderung; die Bilder, die dabei entstehen, überschreiten die üblichen Kategorien und verschmelzen Fotografie, Skulptur und Performance zu einem neuen Genre. Bitte besuchen Sie das Instagram des Künstlers: @spencertunick / https://www.instagram.com/spencertunick

Über Cervezas Alhambra

Das 1925 in der Stadt Granada gegründete Unternehmen Cervezas Alhambra gehört seit 2007 zu dem zu 100 % in spanischem Besitz befindlichen Familienunternehmen Mahou San Miguel und ist führend in der spanischen Bierbranche, wo es seit Jahrzehnten hochwertige Biere nach sorgfältigen handwerklichen Brauverfahren herstellt. Die Produktpalette umfasst zehn Biere: Alhambra Reserva 1925, Alhambra Reserva Roja, Alhambra Reserva Citra IPA, Alhambra Especial, Alhambra Radler, Alhambra Tradicional, Alhambra Sin und Las Numeradas, die sich alle durch ihre außergewöhnliche Qualität und ihren einzigartigen Geschmack auszeichnen. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Cervezas Alhambra: www.cervezasalhambra.es

Über Mahou San Miguel

Mahou San Miguel, ein zu 100 % spanisches Familienunternehmen und führend im Getränkesektor, betreibt 12 Brauereien - neun in Spanien und drei in den Vereinigten Staaten - sowie vier Wasserquellen und beschäftigt über 4.100 Mitarbeiter. Das Unternehmen produziert fast 70 % des international konsumierten spanischen Biers und ist in mehr als 70 Ländern vertreten. Mahou wurde 1890 gegründet und blickt auf eine über 130-jährige Geschichte zurück. Im Laufe der Jahre hat das Unternehmen sein Portfolio durch strategische Übernahmen erweitert: San Miguel im Jahr 2000, die kanarische Marke Reina im Jahr 2004, Cervezas Alhambra im Jahr 2007 und die Premium-Wassermarke Solán de Cabras im Jahr 2011, was die Diversifizierung in Nicht-Bier-Getränke markiert.

Seit 2019 hält das Unternehmen auch eine Mehrheitsbeteiligung an den US-amerikanischen Craft-Brauereien Founders Brewing und Avery Brewing. Das breit gefächerte Portfolio umfasst neben einer Auswahl an internationalen Bieren auch kultige nationale Biere wie Mahou Cinco Estrellas, San Miguel Especial und Alhambra Reserva 1925. Sie ist auch bekannt für innovative und kategoriedefinierende Produkte wie San Miguel 0.0, Mahou Barrica und Mahou 0.0 Tostada sowie für natürliche Mineralwassermarken wie das kultige Solán de Cabras.

Mit der Einführung seiner E-Commerce-Plattform hat das Unternehmen außerdem eine Vorreiterrolle in diesem Sektor übernommen: Tienda Mahonie San Miguel. Es ist ein Unternehmen mit sozialer Verantwortung, das den Menschen in den Mittelpunkt stellt und zum wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt unseres Landes beiträgt. Die Mahou San Miguel Foundation, die 2013 gegründet wurde, kanalisiert sein soziales Engagement.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2777940/Cervezas_Alhambra.mp4

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2777937/DSC_5260prensa.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2777938/PGG_4478prensa.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2777939/PGG_4503prensa.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/spencers-tunick-kunstinstallation-retrato-alhambra-1925-unterstreicht-das-100-jahrige-jubilaum-der-andalusischen-wurzeln-von-cervezas-alhambra-302562203.html