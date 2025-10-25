PINK CUBE Test Your Breast

PINK CUBE heute in Baden: Brustkrebsvorsorge auf dem Schlossbergplatz

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Baden, 25. Oktober 2025 – Alle sechs Stunden stirbt in der Schweiz eine Frau an Brustkrebs. Früherkennung kann Leben retten. Um darüber aufzuklären, macht der PINK CUBE – ein leuchtend pinkes ärztliches Beratungszimmer – heute in Baden auf dem Schlossbergplatz Halt und informiert über Brustkrebs, bietet persönliche Beratung, kostenlose Tastuntersuchungen und vieles mehr.

Brustkrebs in der Schweiz – Früherkennung rettet Leben

Jährlich erkranken rund 6'600 Frauen und 60 Männer neu an Brustkrebs. Wird die Krankheit früh erkannt, sind die Heilungschancen hoch, die Behandlungen schonender und die Betroffenen kehren schneller in den Alltag zurück. Die Mammografie ist dabei die wichtigste Untersuchung zur Früherkennung: Sie kann Veränderungen im Brustgewebe sichtbar machen, bevor ein Tumor tastbar wird oder Beschwerden verursacht. Wissenschaftliche Studien belegen, dass die Teilnahme an organisierten Mammografie-Screening-Programmen Leben rettet.

Susanne Thost, Leiterin PINK CUBE, erklärt: „Mit dem PINK CUBE bringen wir Aufklärung und Brustkrebsvorsorge direkt zu den Menschen. Unser Ziel ist es, dass jede Frau in der Schweiz gut informiert ist und Zugang zu einer qualitätsgesicherten Früherkennung hat – unabhängig vom Wohnkanton.“

Der Zugang zu organisierten Mammografie-Screening-Programmen ist jedoch kantonal sehr unterschiedlich geregelt. Während fünfzehn Kantone systematische, franchisenbefreite Mammografie-Screening-Programme anbieten, fehlt bis heute in elf Kantonen ein solches Angebot.

Aargau erhält Früherkennungsprogramm für Brustkrebs

Der Kanton Aargau schliesst eine Lücke im kantonalen Flickenteppich: Mitte 2026 startet ein organisiertes Mammografie-Screening-Programm für Frauen ab 50 Jahren. Der operative Aufbau des Programms ist in vollem Gange. Frauen zwischen 50 und 70 Jahren erhalten nach dem Programmstart alle zwei Jahre automatisch eine Einladung zur Mammografie. Die Kosten werden von der Grundversicherung übernommen, ohne Anrechnung an die Franchise. Die teilnehmenden Frauen bezahlen nur den Selbstbehalt von zehn Prozent (ca. 20 Franken). Damit folgt Aargau 15 weiteren Kantonen, die ein solches Angebot bereits etabliert haben.

Christina Christen, Präsidentin EUROPA DONNA Schweiz, sagt: „Als Betroffene weiss ich, wie entscheidend Früherkennung ist. EUROPA DONNA Schweiz setzt sich seit vielen Jahren dafür ein, dass alle Frauen das gleiche Recht auf Früherkennung haben. Dass die Frauen im Kanton Aargau ein Programm bekommen, freut mich sehr.“

Der PINK CUBE ist heute in Baden bis 17 Uhr für die Bevölkerung geöffnet

Im leuchtend pinken, mobilen Beratungszimmer erhalten Besucher:innen kostenlose Beratungen und Tastuntersuchungen durch PD Dr. Nik Hauser vom Brust Zentrum Aarau. Vor dem PINK CUBE erhalten sie Informationen über Brustkrebs, Risikofaktoren und Früherkennung – und darüber, wie das neue kantonale Screening-Programm organisiert ist, wer eingeladen wird und weshalb die Teilnahme entscheidend sein kann. Der Besuch ist kostenlos. Ein Termin ist nicht notwendig.

Über PINK CUBE

PINK CUBE Test Your Breast ist eine Initiative zur Förderung der Brustkrebsprävention in der Schweiz. Sie schafft öffentliches Bewusstsein, vermittelt Wissen und stärkt die Früherkennung. Herzstück ist die jährliche Roadshow, die 2025 in elf Kantonen Halt macht. Schirmherrschaft: EUROPA DONNA Schweiz und Krebsliga Schweiz. Sponsoren: MSD, Gilead, Roche, Exact Sciences, Hologic, Novartis, Lilly, SWICA, AstraZeneca, Sandoz. Ideelle Unterstützung: Schweizerische Gesellschaft für Senologie, Swiss Cancer Screening, gynécologie suisse SGGG, Swiss Cancer Institute, Schweizerische Gesellschaft für Radiologie. Initiiert von MSD Merck Sharp & Dohme AG.

Weitere Informationen: www.pinkcube-testyourbreast.ch

Über die Schirmherrinnen

EUROPA DONNA Schweiz ist eine Organisation von Frauen mit Brustkrebs, unterstützt von Ärzt:innen und Politiker:innen. Sie setzen sich mit Netzwerkarbeit und Interessenvertretung für die Anerkennung und rechtliche Umsetzung der Qualitätssicherung bei Brustkrebs ein. EUROPA DONNA Schweiz ist Mitglied der European Breast Cancer Coalition.

Weitere Informationen: www.europadonnaschweiz.ch

Die Krebsliga berät, unterstützt und informiert Menschen mit Krebs und deren Angehörige. Sie setzt sich gezielt für Prävention und Früherkennung von Krebs ein und fördert die unabhängige Krebsforschung. Als nationaler Verband besteht sie aus 18 kantonalen und regionalen Krebsligen sowie der Dachorganisation, der Krebsliga Schweiz. Sie ist eine vorwiegend durch Spenden finanzierte Organisation.

Weitere Informationen: www.krebsliga.ch

Medienkontakt

Susanne Thost Leiterin PINK CUBE Test Your Breast sthost@pinkcube-testyourbreast.ch I Tel. +41 79 356 23 84