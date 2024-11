Everest Group ernennt SS&C Blue Prism zum führenden Anbieter von Prozessorchestrierungsprodukten im PEAK Matrix® Assessment 2024

Windsor, Conn. (ots/PRNewswire) - SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq: SSNC) gab heute bekannt, dass abrdn, die globale Investmentgesellschaft und Vermögensverwalterin, ihre langfristige Transferagentur-Beziehung mit SS&C Global Investor and Distribution Solutions (GIDS) für ihre Fondspalette in Großbritannien, Luxemburg und Singapur verlängert hat. „Wir freuen uns, unsere langjährige Zusammenarbeit mit SS&C ...

mehr