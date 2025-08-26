Fürstentum Liechtenstein

Zwei Mitglieder in den Verwaltungsrat von Liechtenstein Marketing wiederbestellt

Vaduz (ots)

In ihrer Sitzung vom Dienstag, 26. August 2025, hat die Regierung zwei Verwaltungsratsmandate von Liechtenstein Marketing um weitere vier Jahre verlängert. Martin Sturzenegger aus Zürich wird ab dem 1. September 2025 und Walter Hagen aus Vaduz ab dem 1. Oktober 2025 bis 2029 wiederbestellt.

Neben den beiden wiedergewählten Mitgliedern gehören dem Gremium vier weitere Personen an. Isabel Fehr bekleidet das Amt der Präsidentin, Kerstin Appel, Reto Näscher und Jana Riedmüller nehmen als Mitglieder Einsitz.

Die Regierung dankt Martin Sturzenegger und Walter Hagen für ihre Bereitschaft, in der neuen Mandatsperiode im Verwaltungsrat von Liechtenstein Marketing erneut mitzuwirken und wünscht ihnen bei der Ausübung dieser Tätigkeit viel Freude und Erfolg.