PINK CUBE Roadshow 2025 gestartet: Für bessere Brustkrebsaufklärung und Chancengleichheit

Die Früherkennung von Brustkrebs rettet Leben.1 Doch das Wissen darüber ist unzureichend und der Zugang zur Früherkennung in der Schweiz noch immer ungleich geregelt.2 Die PINK CUBE Roadshow 2025 macht deshalb Halt in elf Kantonen, die bisher noch kein systematisches Mammografie-Screening-Programm anbieten. Der Auftakt zur Roadshow fand heute im Beisein von Fachexpert:innen und Politiker:innen in Zürich auf dem Utoplatz statt.

Der PINK CUBE bietet im Rahmen einer Roadshow bis Ende Oktober kostenlose Beratungen, Tastuntersuchungen und Aufklärung zur Brustkrebsfrüherkennung direkt vor Ort in 11 Kantonen an.

Ziel der PINK CUBE Initiative unter der Schirmherrschaft von EUROPA DONNA Schweiz und der Krebsliga: bessere Aufklärung und flächendeckender, gleichberechtigter Zugang zu qualitätsgesicherten Screening-Programmen in der Schweiz.

Brustkrebs ist die häufigste Krebserkrankung bei Frauen in der Schweiz mit jährlich rund 6'600 Neuerkrankungen.3

Studien belegen: Früherkennung durch Mammografie-Screening-Programme rettet Leben, erhöht die Heilungschancen und ermöglicht schonendere Behandlungen.1

Für Aufklärung und gleiche Chancen bei der Brustkrebsfrüherkennung

Die Früherkennung von Brustkrebs rettet Leben.1 Doch in der Schweiz hängt der Zugang zu qualitätsgesicherten Mammografie-Screening-Programmen noch immer vom Wohnkanton ab.2 Mit dieser Botschaft startete am 6. September 2025 im Beisein von Expert:innen und Gästen aus Medizin, Forschung und Politik die PINK CUBE Roadshow 2025 in Zürich. Der pinkfarbene Container bringt ein Ärzte- und Beratungsteam direkt zu den Menschen. Sie informieren über Brustkrebs, bieten kostenlose Beratungen und Tastuntersuchungen an und klären über Früherkennung auf.

Brustkrebs – in der Schweiz die häufigste Krebserkrankung bei Frauen

Brustkrebs ist die häufigste Krebserkrankung bei Frauen in der Schweiz.3 Jährlich erkranken rund 6'600 Frauen und 60 Männer neu daran.3 Das Erkrankungsrisiko steigt mit zunehmendem Alter.3 Vier von fünf Frauen sind bei der Diagnose über 50 Jahre alt.3 Wird der Krebs früh entdeckt, sind die Heilungschancen hoch und die Behandlungen in der Regel schonender.4 Die Früherkennung im Rahmen von organisierten Mammografie-Screening-Programmen rettet Leben.1 Denn die Mammografie ist die wichtigste Untersuchung zur Früherkennung von Brustkrebs.4 Sie kann Veränderungen im Brustgewebe früh sichtbar machen, noch bevor ein Tumor tastbar wird oder Beschwerden verursacht.4 Trotzdem ist der Zugang zur Früherkennung in der Schweiz kantonal sehr unterschiedlich geregelt.2 Während einige Kantone seit Jahren systematische, franchisenbefreite Screening-Programme anbieten, fehlt in vielen anderen ein solches Angebot.2 Damit ist die Frage der Früherkennung bei Brustkrebs auch eine Frage des Wohnkantons.

PINK CUBE: Aufklärung und Früherkennung retten Leben

PINK CUBE setzt sich für eine gleichberechtigte Brustkrebsvorsorge in der Schweiz ein und berät niederschwellig. Ein pinkfarbener, mobiler Container dient als mobiles ärztliches Beratungszimmer. Ein medizinisches Team informiert vor Ort über Brustkrebs, Prävention und Früherkennung. Besucher:innen erhalten eine persönliche Beratung, eine kostenlose Tastuntersuchung und lernen, wie sie ihre Brust selbst untersuchen können. Die Mammografie wird als wichtigste Untersuchung zur Früherkennung erklärt – inklusive Empfehlungen, wann sie sinnvoll ist. Die Erfahrung zeigt: Viele Frauen sind unzureichend über wirksame Brustkrebsvorsorge informiert. Im Jahr 2024 untersuchten die Ärzt:innen im PINK CUBE 471 Besucher:innen und fanden in 34 Fällen Anzeichen für Brustkrebs. Susanne Thost, Lead PINK CUBE Test Your Breast, betont: „PINK CUBE steht für Aufklärung, Prävention und Chancengleichheit. Gemeinsam setzen wir uns dafür ein, dass jede Frau in der Schweiz informiert ist und Zugang zu einer qualitätsgesicherten Brustkrebsfrüherkennung erhält.“

PINK CUBE fordert gleichberechtigten Zugang in allen Kantonen

Für eine bessere Aufklärung tourt die Pink Cube Roadshow 2025 in den nächsten Wochen gezielt durch jene 11 Kantone, die bisher noch kein systematisches Screening anbieten oder dessen Einführung planen.

Dr. med. Bettina Balmer, Nationalrätin und Kinderchirurgin betont: “Brustkrebsfrüherkennungsprogramme sind sehr sinnvoll und gehören flächendeckend in den nationalen Krebsplan. Der gleichberechtigte Zugang sollte in allen Kantonen selbstverständlich sein.”

Mirjam Lämmle, CEO der Krebsliga Schweiz, unterstreicht: “Das Ziel ist klar: Alle Frauen ab 50 Jahren sollen in der Schweiz Zugang zu systematischen, qualitätsgesicherten Früherkennungsuntersuchungen haben – unabhängig von ihrem Wohnort oder ihrer finanziellen und sozialen Situation.”

Breite öffentliche Aufklärung ist notwendig

Medienschaffende sind herzlich an die Eröffnungen an allen PINK CUBE-Standorten der Roadshow eingeladen.

Für Interview-Wünsche nehmen Sie bitte Kontakt auf mit Susanne Thost, Lead PINK CUBE Test Your Breast, Tel. +41 79 356 23 84, sthost@pinkcube-testyourbreast.ch.

Weitere Informationen, Bildmaterial und Factsheets: www.pinkcube-testyourbreast.ch/medien

Über PINK CUBE

PINK CUBE Test Your Breast ist eine einzigartige Initiative zur Förderung der Brustkrebsprävention in der Schweiz. Sie schafft öffentliches Bewusstsein, vermittelt Wissen und stärkt die Früherkennung. Das Herzstück ist die jährliche PINK CUBE Roadshow, eine Aufklärungsaktion im Rahmen des Brustkrebsmonats Oktober, die 2025 in elf Kantonen Halt macht und dank der Unterstützung zahlreicher Partner und Sponsoren möglich ist. Sponsoren der Roadshow 2025: MSD, Gilead, Roche, Exact Sciences, Hologic, Novartis, Lilly, SWICA, AstraZeneca, Sandoz. Ideelle Unterstützung: Schweizerische Gesellschaft für Senologie, Swiss Cancer Screening, gynécologie suisse SGGG, Swiss Cancer Institute, Schweizerische Gesellschaft für Radiologie. Initiated by MSD Merck Sharp & Dohme AG. Owned by Credo GmbH PR & Communications.

Mehr Infos und alle Tourdaten: www.pinkcube-testyourbreast.ch

Über die Schirmherrinnen

EUROPA DONNA Schweiz ist eine Organisation von Frauen mit Brustkrebs, unterstützt von Ärzt:innen und Politiker:innen. Sie setzen sich mit Netzwerkarbeit und Interessenvertretung für die Anerkennung und rechtliche Umsetzung der Qualitätssicherung bei Brustkrebs ein. EUROPA DONNA Schweiz ist Mitglied der European Breast Cancer Coalition.

Weitere Informationen: www.europadonnaschweiz.ch

Die Krebsliga berät, unterstützt und informiert Menschen mit Krebs und deren Angehörige. Sie setzt sich gezielt für Prävention und Früherkennung von Krebs ein und fördert die unabhängige Krebsforschung. Als nationaler Verband besteht sie aus 18 kantonalen und regionalen Krebsligen sowie der Dachorganisation, der Krebsliga Schweiz. Sie ist eine vorwiegend durch Spenden finanzierte Organisation.

Weitere Informationen: www.krebsliga.ch

PINK CUBE Roadshow 2025 – Daten, Standorte und medizinische Teams

06.09. Zürich, Utoplatz/Sihlcity – Universitätsspital Zürich

12.09. Stans, Dorfplatz – Luzerner Kantonsspital, Spital Nidwalden

13.09. Luzern, Mühlenplatz – Luzerner Kantonsspital

18.09. Sarnen, Dorfplatz – Kantonsspital Obwalden

20.09. Schwyz, Mythen Center – Spital Schwyz

25.09. Schaffhausen, Fronwagplatz – Spitäler Schaffhausen

27.09. Zug, Bundesplatz – Brustzentrum Aarau Cham Zug

02.10. Altdorf, Lehnplatz – Kantonsspital Uri

04.10. Zürich, Europaplatz – Brust-Zentrum Zürich

11.10. Glarus, Rathausplatz – Kantonsspital Glarus

16.10. Liestal, Rathausstrasse – Kantonsspital Baselland

25.10. Baden, Schlossbergplatz – Brustzentrum Aarau Cham Zug

Der Besuch ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht nötig.

Referenzen

