EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg ist Nationaler Partner des Eurovision Song Contest 2025

Der EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg freut sich, dass er Nationaler Partner des Eurovision Song Contest 2025 ist, der vom 10. bis 17. Mai 2025 in Basel stattfinden wird. Diese Zusammenarbeit hebt das Engagement des EuroAirport zur Unterstützung kultureller Veranstaltungen hervor, welche Menschen aus ganz Europa und darüber hinaus zusammenbringen.

Als offizielles Eingangstor in das Dreiländereck der Schweiz, Frankreichs und Deutschlands ist der EuroAirport bereit, Tausende von ankommenden Besuchern zu begrüssen, die das weltweit grösste Musikfestival miterleben möchten. Mit mehr als 100 Destinationen, die von 30 Airlines bedient werden, bietet der Flughafen den Gästen des Eurovision Song Contest eine nahtlose Luftverkehrsanbindung. 2024 wurden am EuroAirport rund 8,9 Millionen Passagiere abgefertigt, was seine zentrale Rolle bei der Anbindung der Region widerspiegelt.

Der Eurovision Song Contest 2025 steht unter dem Motto «United by Music» und unterstreicht die erstmalige Rückkehr der Veranstaltung in die Schweiz nach 36 Jahren. Der Austragungsort wird die Basler St. Jakobshalle sein; weltweit werden mehr als 160 Millionen Zuschauer erwartet.

Damit wird der EuroAirport gemeinsam mit weiteren geschätzten Partnern wie beispielsweise Novartis, der Basler Kantonalbank, Helvetia und Swisscom zum Unterstützer dieses legendären Wettbewerbs. Die Beteiligung des Flughafens bekräftigt sein Engagement in der Förderung kulturellen Austauschs und der Grossregion Basel als pulsierenden Standort für internationale Events.

«Wir sind stolz darauf, als Nationaler Partner zum Eurovision Song Contest beizutragen», erläutert Monica Linder-Guarnaccia, die Marketing-Leiterin des EuroAirport. «Diese Partnerschaft steht im Einklang mit unserer Mission, Menschen und Orte miteinander zu verbinden. Wir freuen uns darauf, Fans des Eurovision Song Contest aus aller Welt in unserer schönen Region willkommen zu heissen.»

