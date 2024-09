Seegene

Seegene entwickelt neue Mpox-PCR-Tests nach Ausruf der der internationalen Notlage durch die WHO

– Seegene entwickelt Assays: NovaplexTM MPXV/OPXV und NovaplexTM HSV-1&2/VZV/MPXV

– Ermöglicht gleichzeitigen Nachweis von vier Viren mittels Multiplex-PCR-Technologie

– Die doppelte interne Kontrolle (IC) gewährleistet präzise und zuverlässige Testergebnisse

– Seegene plant die Bereitstellung von Assays, die den Bedürfnissen der jeweiligen Länder gerecht werden

Seegene Inc. (KQ096530), ein führendes Unternehmen Südkoreas, das eine Komplettlösung für die molekulare PCR-Diagnostik anbietet, gab heute bekannt, dass es seine PCR-Assays als Reaktion auf die von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ausgerufene internationale Notlage (Public Health Emergency of International Concern, PHEIC) wegen der weltweiten Verbreitung des Mpox-Virusentwickelt hat.

Zu den Produkten (RUO-Version) gehören der Novaplex™ MPXV/OPXV Assay (RUO) und der Novaplex™ HSV-1&2/VZV/MPXV Assay (RUO). Der Novaplex™ HSV-1&2/VZV/MPXV Assay (RUO) ist für den Nachweis von vier Viren entwickelt worden, darunter das Mpox-Virus und andere wichtige STI-Erreger.

Seegene hat Novaplex MPXV (RUO) im Jahr 2022 mithilfe seines modernen Seegene Digitalized Development System (SGDDS) entwickelt, das basierend auf der Expertise von Seegene zur schnellen Bereitstellung neuer Assays konzipiert wurde.

„Wir werden eng mit Regierungen weltweit zusammenarbeiten, die Assays benötigen, und planen, sie mit Produkten zu versorgen, die den Anforderungen ihrer jeweiligen Märkte entsprechen", so Daniel Shin, Executive Vice-President und Chief Global Sales und Marketing Officer bei Seegene.

Die Forderungen, den Zugang zu Arzneimitteln für Entwicklungsländer zu sicherzustellen, wird immer lauter, da das Mpox-Virus, bisher eine in Afrika endemische Erkrankung nun eine weltweite Gefährdung darstellt. Die Entwicklung von Tests durch Seegene zielt darauf ab, den weltweiten Ausbruch des Mpox-Virus einzudämmen und die Vision einer „Welt frei von allen Krankheiten" voranzutreiben.

Informationen zu NovaplexTM MPXV/OPXV Assay (RUO) und NovaplexTM HSV-1&2/VZV/MPXV Assay (RUO)

Der NovaplexTM MPXV/OPXV Assay (RUO) detektiert die Pathogene, die durch Orthopox-Viren verursacht werden, einschließlich der Kladen 1 und 2 des Mpox-Virus. Der Test ermöglicht eine frühzeitige Differenzierung von Mpox, dass eine lange Inkubationszeit von bis zu 21 Tagen hat.

Der NovaplexTM HSV-1&2/VZV/MPXV Assay (RUO) ist für den Nachweis von Clade 1 und Clade 2 des Mpox-Virus konzipiert und unterscheidet gleichzeitig zwischen Clade 2 des Mpox-Virus.Wenn die Testergebnisse für Klade 2 negativ sind, können Forscher auf das Vorhandensein von Klade 1 schließen. Der Assay liefert zuverlässige Testergebnisse mit breiter Abdeckung und ermöglicht den Nachweis von Typ 1 und Typ 2 des Herpes simplex-Virus (HSV) sowie des Varizella-Zoster-Virus (VZV), das ähnliche Symptome wie das Mpox-Virus aufweist.

Beide Assays verfügen über zwei interne Kontrollen (endogene interne Kontrolle und exogene interne Kontrolle) in derselben Reaktion. Durch diese Kontrollen werden die Integrität der Probe und der gesamte Testprozess validiert, um äußerst zuverlässige Ergebnisse sicherzustellen.

Informationen zum Mpox-Virus

Mpox ist eine Viruserkrankung, die sowohl vom Tier auf den Menschen als auch von Mensch zu Mensch übertragen wird. Das Hauptsymptom ist ein pustulöser oder vesikulärer Ausschlag, der im Gesicht, am Mund, an den Händen, Füßen, auf der Brust und im Anal- und Genitalbereich auftreten kann.

Im Juli 2022 erklärte die WHO Mpox wegen des internationalen Ausbruchs von Mpox zu einem PHEIC. Der Notstandsstatus wurde im Mai 2023 aufgehoben, da die Fälle zurückgingen und Fortschritte bei der Kontrolle eines globalen Ausbruchs erzielt wurden. Die rasche Ausbreitung des virulenten Mpox-Virusstammes in Afrika seit September 2023 veranlasste die WHO jedoch, ihn am 14. August erneut zum PHEIC zu erklären.

Der jüngste Anstieg der Mpox-Fälle wird von Klade 1 verursacht. Anders als bei Klade 2, die im Jahr 2022 weit verbreitet war, wurde bei früheren Ausbrüchen von Klade 1 eine Sterblichkeitsrate von bis zu 10 % gemeldet. Der aktuelle Ausbruch wird von Klade 1b verursacht – einer Variante, die übertragbarer und tödlicher ist als frühere Stämme.

Am 15. August wurde in Schweden ein Fall von mutiertem Mpox bestätigt, was die Befürchtung über die Ausbreitung des Virus in Europa aufkommen lässt. Bisher wurden Fälle des mutierten Mpox-Virus außerhalb Afrikas in Pakistan, auf den Philippinen und in Thailand gemeldet, was auf einen weltweiten Ausbruch hindeutet.

Um weitere Informationen über unsere Produkte zu erhalten, wenden Sie sich bitte per E-Mail an unser Marketingteam: communication@seegene.com.

Informationen zu Seegene

Seegene verfügt über 23 Jahre Erfahrung in der Forschung, Entwicklung, Produktion und Vermarktung auf dem Gebiet der syndrombasierten PCR-Technologien, was sich während der COVID-19-Pandemie gezeigt hat, als das Unternehmen über 340 Millionen COVID-19-Tests in mehr als 100 Ländern weltweit zur Verfügung stellte. Das Hauptmerkmal der syndrombasierten PCR-Technologien von Seegene ist die Fähigkeit, 14 Erreger, die ähnliche Symptome verursachen, gleichzeitig in einer Reaktion zu testen und quantitative Informationen über das Infektiositätsprofil zu liefern, die mit dem Schweregrad der Krankheit korrelieren.

