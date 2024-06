Labelinfo.ch

Neuer Nachhaltigkeitscheck für Textillabels auf dem Schweizer Markt

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Zürich (ots)

Die unabhängige Plattform Labelinfo.ch hat zwanzig der bekanntesten und am häufigsten verwendeten Textillabels in der Schweiz neu bewertet. Das Label "GOTS" wurde als das nachhaltigste Label dieser Produktgruppe eingestuft. Seit 2023 bietet Labelinfo.ch Konsumentinnen und Konsumenten sowie professionellen Einkäuferinnen und Einkäufern transparente Orientierung im Label-Dschungel Schweiz.

Die ständig wachsende Anzahl an Labels verwirrt Konsumentinnen und Konsumenten, ob im Kleidergeschäft oder in der Auswahl von Textilien für den Haushalt. Labelinfo.ch bringt Transparenz in die Schweizer Label-Landschaft. Nach der Bewertung von 40 Lebensmittellabels wurden nun rund zwanzig Labels für Kleidung und Heimtextilien nach der neuen Bewertungsmethodik von Labelinfo.ch veröffentlicht. Diese Labelbewertung bietet durch die unabhängige Prüfung glaubwürdige, strukturierte und vergleichbare Informationen zu verschiedenen Nachhaltigkeitslabels, die auf Produkten im Schweizer Markt verwendet werden.

Mit 229 Indikatoren zur breiten Vergleichbarkeit

Die Textilindustrie kämpft mit zahlreichen sozialen und ökologischen Problemen entlang der gesamten Wertschöpfungskette, von der Rohstoffgewinnung bis zur Endfertigung. In vielen Produktionsländern sind soziale Herausforderungen wie niedrige Löhne, lange Arbeitszeiten sowie Arbeitsrechte oder gar Kinderarbeit stetiges Thema. Die Umweltproblematik zeigt sich beispielsweise im hohen Wasserverbrauch und dem Einsatz von Pestiziden beim Baumwollanbau sowie dem Chemikalien-Einsatz und den Textilabfällen in der Produktion.

Aus diesem Grund fliessen in die neue Bewertungsmethode nicht nur alle Wertschöpfungsstufen, sondern auch die drei Dimensionen Glaubwürdigkeit, Umweltfreundlichkeit und Sozialverträglichkeit ein. Die Fokussierung eines Labels auf eine inhaltliche Dimension wie Umweltfreundlichkeit oder Sozialverträglichkeit wird dadurch berücksichtigt, dass diese in der Berechnung doppelt gewichtet wird. Alle Textillabels werden anhand desselben Bewertungsrasters mit 229 Indikatoren analysiert.

"Ausgezeichnet": Ein einziges Label punktet auf der ganzen Linie

Nur eines der zwanzig Labels platziert sich in der höchsten Kategorie. Das Prädikat "ausgezeichnet" verdient sich das Label Global Organic Textile Standard (GOTS) für die biologisch erzeugten Naturfasern und hohe umwelttechnische Anforderungen entlang der gesamten textilen Produktionskette sowie durch die eingeforderten Sozialkriterien. Sieben Labels folgen mit "sehr empfehlenswert" und fünf mit "empfehlenswert". Vier Labels erhielten die Bewertung "bedingt empfehlenswert". Allerdings ist auch ein Label in einer dieser abgestuften Empfehlungen noch immer nachhaltig, deckt aber nicht alle relevanten Aspekte der Nachhaltigkeit ab, sondern fokussiert nur auf gewisse Schwerpunkte oder deckt nur bestimmte Stufen der Wertschöpfungskette. Zum Beispiel zeichnet OEKO-TEX Organic Cotton vor allem die Produktion der Bio-Baumwolle aus und nicht die gesamte Wertschöpfungskette - geht also in der Gesamtheit nicht so weit wie GOTS.

Fehlende Bewertungen von Schweizer Textillabels

Die vier Schweizer Textillabels Migros Eco, Coop Naturaline, bioRe Sustainable Cotton und bioRe Sustainable Textiles fehlen noch in der Bewertung. Sie befinden sich in einem Überarbeitungs- und Prüfungsprozess. Sobald diese Labelstandards angepasst wurden, wird Labelinfo.ch deren Bewertung vornehmen.

Unabhängige Bewertung im internationalen Kontext

Die neue Bewertungsmethodik wurde vom Institut für Umwelt und Natürliche Ressourcen (IUNR) der ZHAW für die Plattform Labelinfo.ch entwickelt. Die Methodik baut auf der "Standards Map" des International Trade Centre (ITC) sowie dem "Sustainable Standards Comparison Tool (SSCT)" der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) auf und basiert somit auf einer international breit akzeptierten Grundlage.

Unterstützende Partner der Plattform Labelinfo.ch sind das Amt für Umwelt- und Gesundheitsschutz der Stadt Zürich (UGZ), die Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana (ACSI), Biovision, das Bundesamt für Umwelt (BAFU), die Fédération romande des consommateurs (FRC), die Baudirektion des Kantons Zürich, , die Loterie Romande, die Lotteriefonds der Kantone Aargauund Thurgau, die Initiative Reflect Your Style, das Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO), die Stiftung für Konsumentenschutz (SKS), die Stiftung Mercator Schweiz sowie der WWF Schweiz.

Weitere Informationen:

· Bewertungsübersicht 2024 Textillabels Methodik (labelinfo.ch)

· Methodikbericht Methodik (labelinfo.ch)