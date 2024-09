SRG SSR

Joel Basman im Scheinwerferlicht auf Play Suisse

Bild-Infos

Download

Bern (ots)

Ein Berufskrimineller und eine idealistische Rechtsanwältin: Das Drama "Stürm" mit Joel Basman in der Hauptrolle wird neu in die Mediathek von Play Suisse aufgenommen. Der Film ist Teil der neusten Play Suisse Kollektion, die Filme mit dem Schauspieler Joel Basman zur Schau stellt. Alle Inhalte sind ab dem 26. September auf der SRG-Streaming-Plattform verfügbar.

Der auf wahren Begebenheiten basierende Film "Stürm - bis wir tot sind oder frei" (2020) erzählt die Geschichte von zwei ungewöhnlichen Verbündeten: Die idealistische Rechtsanwältin Barbara Hug, gespielt von Marie Leuenberger ("Die göttliche Ordnung"), kämpft gegen das rückständige Strafvollzugssystem. In ihrem Kampf möchte sie die Popularität des Berufskriminellen und als "Ausbrecherkönig" berüchtigten Walter Stürm, gespielt von Joel Basman, für sich nutzen. Doch je weniger Walter Stürm sich ihrer Logik beugt, desto mehr verfällt sie der Faszination seines kategorischen Freiheitswillens. Der Film "Stürm" vom Regisseurs Oliver Rhis erscheint am 26. September 2024 neu auf Play Suisse und ist das Herzstück der Kollektion "Joel Basman".

Neue Kollektion zum Schweizer Schauspieler Joel Basman

Ob Krimi, Komödie oder Drama - Der Schweizer Schauspieler Joel Basman hat bereits in diversen Produktionen, darunter auch "Stürm - bis wir tot sind oder frei", sein Talent zur Schau gestellt. In der neusten Play Suisse Kollektion "Joel Basman" sind ab dem 26. September 2024 15 Filme mit dem Schweizer Talent verfügbar. Zu den Highlights zählen nebst "Stürm - bis wir tot sind oder frei" die folgenden Filme:

In der Komödie "Wolkenbruchs wunderliche Reise in die Arme einer Schickse" (2018) soll der Protagonist Motti, gespielt von Joel Basman, eine orthodoxe Jüdin heiraten. Er verliebt sich allerdings in seine Kommilitonin Laura, was zu Streit in der Familie führt. Motti mit einer Schickse? Für seine Mutter keine Option. Für seine Rolle als Motti Wolkenbruch gewann Joel Basman den Schweizer Filmpreis 2019 als bester Darsteller. Die Komödie des Schweizer Filmemachers Michael Steiner ist zudem als erste Schweizer Produktion weltweit auf Netflix gezeigt worden.

Im Science-Fiction-Thriller "Tides" (2021) des Regisseurs Tim Fehlbaum wird die Erde von einer Sturmflut heimgesucht. Nur wenige Menschen konnten sich mit Raumschiffen retten. Auf einer Rückkehr-Mission soll herausgefunden werden, ob Leben auf der Erde wieder möglich ist - doch man ist nicht allein auf dem Planeten. Joel Basman spielt hier Paling, die rechte Hand des neuen Kommandanten auf einem der Raumschiffe.

Der in Uster geborene Regisseur Stefan Jäger erzählt im Film "Monte Verità" (2021) von der Familienmutter Hanna, die bei ihrer Flucht vor der Familie und dem bürgerlichen Korsett ihre Hingabe zur Kunst und zur Fotografie entdeckt. Bei dieser Sinnesreise trifft sie auf Isadora Duncan, Lotte Hattemer und Hermann Hesse, letzterer gespielt von Joel Basman. Sie wächst über sich hinaus und es beginnt ein innerer Konflikt: Kann sie zu ihrer Familie zurückkehren, ohne sich selbst aufzugeben?

Im Mittelpunkt des Dramas "Jimmie" (2008) von Tobias Ineichen stehen Kathy und ihr autistischer Sohn Jimmie, der von Joel Basman gespielt wird. Wegen der Vorurteile, gegen die sie immer kämpft, kommt Kathy wiederholt an ihre Grenzen. Doch als Jimmies Talent bei seiner Leidenschaft, dem Schwimmen, entdeckt wird, eröffnet sich eine neue Welt für alle Beteiligten.