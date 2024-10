dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH

dpa kooperiert mit KI-Unternehmen You.com

Hamburg (ots)

Deutschlands größte Nachrichtenagentur dpa gibt eine KI-Partnerschaft mit You.com bekannt. Ziel der Kooperation mit dem US-amerikanischen Unternehmen aus dem Silicon Valley ist es, die Recherche in dpa-Inhalten für Journalistinnen und Journalisten weltweit KI-gestützt auf eine neue Effizienzstufe zu heben. Dafür werden dpa-Kunden künftig bei ihrer Suche in der dpa-Datenbank sowie im Echtzeit-Nachrichtenfeed nicht nur relevante Artikel, sondern auch schnelle KI-generierte Zusammenfassungen sowie direkte Links zu den entsprechenden dpa-Quellen auf ihre Suchanfragen erhalten - so wie es viele Nutzerinnen und Nutzer bereits von Chatbots gewohnt sind. Auch die automatische Kuratierung ganzer Themenpakete, ein gemeinsamer Blog über die Erkenntnisse der Zusammenarbeit und den Einsatz von KI-Anwendungen im Journalismus sowie ein KI-Mentorship-Programm sind Teil der Partnerschaft.

"dpa-News wird zu einer zeitgemäßen, KI-gestützten Antwortmaschine. Das ist ideal für Newsrooms, die angesichts von Transformationsdruck und großen Informationsmengen effizienter arbeiten müssen. Damit zeigen wir als Deutschlands größte Nachrichtenagentur, dass wir die Bedürfnisse unserer Kunden konsequent in den Mittelpunkt stellen", sagt Peter Kropsch, Vorsitzender der dpa-Geschäftsführung. "Gemeinsam arbeiten wir daran, dass generative KI verifizierten und faktentreuen Journalismus unterstützt und bereichert. Mit You.com haben wir dafür einen hervorragenden und vertrauenswürdigen Partner gefunden", so Peter Kropsch weiter.

"Wir freuen uns über die Partnerschaft mit dpa, einem echten Innovator in der Nachrichtenwelt seit 1949", sagt Richard Socher, Gründer und CEO von You.com. "Unsere KI-Technologie zielt darauf ab, das zu verstärken, was Nachrichtenredaktionen bereits gut machen - zeitnahe und akkurate Nachrichten zu liefern. Durch unsere Möglichkeiten der KI-gestützten Datenabfrage und der erweiterten Text-Generierung helfen wir dpa-Kunden, Nachrichten noch schneller abzurufen und zu verarbeiten. Wir freuen uns darauf, zu sehen, wie diese Zusammenarbeit Redaktionen ihn ihrer Arbeit stärken und das Nachrichtensucherlebnis verbessern und bereichern kann."

Auch Business-Kunden der dpa werden neue, so genannte agentenbasierte Recherchefunktionen erhalten, um im Select-Angebot der dpa neue Entwicklungen in Politik, Wirtschaft und anderen Nachrichten in Echtzeit zu suchen und zusammenzufassen. Weitere KI-basierte Services sind geplant und sollen ab 2025 dpa-Kunden zur Verfügung gestellt werden.

Über dpa

Die Deutsche Presse-Agentur (dpa) wurde 1949 gegründet und gehört zu den weltweit führenden unabhängigen Nachrichtenagenturen. dpa beliefert Medien, Unternehmen und Organisationen mit redaktionellen Angeboten. Dazu zählen Texte, Fotos, Videos, Grafiken, Hörfunkbeiträge und andere Formate. Als international tätige Agentur berichtet dpa in sieben Sprachen. Rund 1000 Journalistinnen und Journalisten arbeiten von etwa 140 Standorten im In- und Ausland aus. Gesellschafter der dpa sind rund 170 deutsche Medienunternehmen. Die dpa-Redaktion arbeitet nach den im dpa-Statut festgelegten Grundsätzen: unabhängig von Weltanschauungen, Wirtschaftsunternehmen oder Regierungen. Die Zentralredaktion unter der Leitung von Chefredakteur Sven Gösmann befindet sich in Berlin. Die Geschäftsführung um ihren Vorsitzenden Peter Kropsch ist am Unternehmenssitz in Hamburg tätig. Vorsitzender des Aufsichtsrats ist Daniel Schöningh (CEO Ippen-Mediengruppe, München).

Über You.com

You.com ist kollaborative KI. Die KI-Agenten von You.com maximieren die Produktivität von Wissensarbeit durch schnelle und präzise Recherche und Analyse, komplexe Problemlösungen, Erstellung von Inhalten und mehr. Die API-Suite und die End-to-End-Lösungen des Unternehmens steigern den Umsatz von Unternehmen, indem sie die Grundlage für die KI-Agentenschicht ihrer Produkte und Dienstleistungen bilden. You.com wurde von den führenden KI-Forschern Richard Socher und Bryan McCann gegründet und hat 99 Millionen US-Dollar von Investoren wie Marc Benioff's Time Ventures, Salesforce Ventures, NVIDIA, Gen Digital, SBVA, Georgian, Radical Ventures und Day One Ventures erhalten.