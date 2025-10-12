Alan Frei

Philippinisches Curling-Team mit Alan Frei qualifiziert sich für das OQE

MEDIENMITTEILUNG

Philippinisches Curling-Team qualifiziert sich für das OQE

Zürich, 12. Oktober 2025 – Das philippinische Curling-Team hat beim Pre-Olympic Qualification Event 2025 in Aberdeen, Schottland, Historisches geschafft: Mit dem ersten Platz sichert sich die Mannschaft die Teilnahme am Olympic Qualification Event 2025 im Dezember in Kelowna, Kanada. Damit bleibt der Traum von einer Olympia-Premiere bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Milano Cortina lebendig.

Für das Team rund um Marc Pfister (Skip), Christian Haller (Vice), Enrico Pfister (Second) und Alan Frei (Lead) ist dieser Erfolg der nächste Meilenstein auf einer aussergewöhnlichen Reise. Erst im Februar 2025 hatte das Quartett mit dem Sieg bei den Asian Winter Games 2025 in Harbin, China, weltweit für Schlagzeilen gesorgt. Nun steht der letzte Schritt bevor: Im Dezember muss das Team beim OQE einen der ersten zwei Plätze holen, um sich erstmals in der Geschichte des Landes ein Olympia-Ticket im Curling zu sichern.

Alan Frei, Lead des Teams und Initiator des Projekts, sagt gegenüber Olympics.com:

„Das ist surreal. Einfach absolut surreal. Jetzt haben wir die Chance unseres Lebens. Wir spielen ein Qualifikationsturnier für die Olympischen Spiele – das ist einfach unfassbar.“

Die nächste Station ist also Kelowna. Hier wartet ein starkes Teilnehmerfeld: Teams aus China, Japan, Korea, den Niederlanden, Neuseeland, Polen und den USA kämpfen gemeinsam mit den Philippinen um die letzten beiden Startplätze für die Olympischen Winterspiele. Bis dahin stehen gezielte Vorbereitungscamps und ein intensiver Feinschliff auf dem Spielplan.

Resultate & Spielpläne: www.olympics.com

Olympic Qualification Event: 5.–18. Dezember 2025, Kelowna (Kanada)

Alan Frei | AFC | Curling Team Philippinen

