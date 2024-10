Medicus Mundi Schweiz

Wenn das Gesundheitspersonal fehlt: Gibt es Wege aus der Versorgungskrise?

Symposium Medicus Mundi Schweiz

Wenn das Gesundheitspersonal fehlt: Gibt es Wege aus der Versorgungskrise?

30. Oktober 2024

Volkshaus Basel, Rebgasse 12-14, 4058 Basel

30. Oktober 2024 ins Volkshaus in Basel

Der Mangel an Gesundheitspersonal ist eine der grossen Herausforderungen für die Gesundheitsversorgung in der Schweiz. Nach wie vor werden zu wenige Fachkräfte ausgebildet und zu viele verlassen vorzeitig den Beruf. Die Schweiz stützt sich deshalb immer stärker auf im Ausland ausgebildetes Personal ab.

Der weltweite Mangel an Gesundheitspersonal führt dazu, dass sich die Länder gegenseitig aktiv und passiv Ärzt:innen und Pflegefachfrauen und -männer abwerben. Die Verlierer dieser Situation sind vor allem Länder mit schwächeren Gesundheitssystemen. Diese Länder verlieren nicht nur das Personal, sondern auch die Investitionen, die sie in dessen Ausbildung getätigt haben. Bislang wurde der globale WHO-Verhaltenskodex zur Rekrutierung von Gesundheitspersonal auf freiwilliger Basis angewandt. Dieser Kodex muss dringend verschärft und verbindliche Regelungen auf internationaler Ebene eingeführt werden.

Das MMS-Symposium wird danach fragen, wo die Probleme in der Umsetzung des WHO-Kodexes liegen, welche Rolle die Schweiz im Kampf um das Gesundheitspersonal spielt und welche Lösungen es geben könnte, um bedarfsgerecht gut ausgebildetes Personal zu rekrutieren und zu behalten.

Netzwerk Medicus Mundi Schweiz

MMS Symposium 30. Oktober 2024

Sprachen: Englisch – keine Übersetzung

Referent:innen:

Giorgio Cometto, Weltgesundheitsorganisation

Genevieve Gencianos, Public Services International

Natalia Postolachi, CASMED Moldawien

Farah Rumy, Nationalrätin

Itai Rusike, Community Working Group on Health, Zimbabwe

Martin Leschhorn Strebel
Direktor Medicus Mundi Schweiz

Martin Leschhorn Strebel

Direktor Medicus Mundi Schweiz

