Schweiz-Philippinern gelingt Sensation: Gold an den Asian Winter Games 2025 für philippinisches Curling Team

Schweiz-Philippinern gelingt die Sensation: Gold an den Asian Winter Games 2025 für philippinisches Curling Team

Das philippinische Curling Team sichert sich Gold an den Asian Winter Games 2025

Auf die einzige Niederlage gegen Südkorea in der Round Robin, folgt der 5:3 Sieg im Final

2023 gegründet und 2024 erst in die A-Liga aufgestiegen, gelingt dem Team so eine Sensation

14.02.2025, Harbin, China – Das philippinische Curling-Team hat Geschichte geschrieben! Zum ersten Mal sicherte sich eine Mannschaft der Philippinen nicht nur überhaupt eine Medaille, sondern gleich die Goldmedaille bei den Asian Winter Games 2025 in Harbin, China. Im packenden Finale setzte sich das Team, bestehend aus den schweiz-philippinischen Doppelbürgern Christian Haller (Vice), Enrico Pfister (Second), Marc Pfister (Skip) und Alan Frei (Lead), mit einem 5:3-Sieg gegen Südkorea durch und krönte damit eine unglaubliche Turnierwoche.

Noch vor wenigen Jahren war die Vorstellung, dass die Philippinen im Curling um eine Goldmedaille kämpfen könnten, kaum denkbar. Doch mit Disziplin, Ehrgeiz und einem klaren Ziel vor Augen spielten sich die vier Schweiz-Philippiner an die Spitze Asiens. Besonders beeindruckend ist die persönliche Geschichte von Alan Frei, der unter dem Motto «From Obese to Olympics» eine bemerkenswerte körperliche Transformation durchlief und innerhalb kürzester Zeit vom Sportneuling zu einem ernstzunehmenden Curler wurde.

Der Weg zur Goldmedaille

Das Turnier begann mit einer Niederlage gegen Südkorea (1:6), doch das Team liess sich nicht beirren und kämpfte sich mit beeindruckenden Leistungen bis ins Finale. Besonders dramatisch war der Halbfinal-Sieg gegen Gastgeber China (7:6), der an den legendären Triumph von Gilas Pilipinas im Basketball 2023 erinnerte.

Turnierverlauf

Round Robin: Philippinen 1-6 Südkorea Philippinen 4-1 Kasachstan Philippinen 12-2 Kirgistan Philippinen 11-3 Taiwan

Viertelfinale: Philippinen 10-4 Japan

Halbfinale: Philippinen 7-6 China

Finale: Philippinen 5-3 Südkorea



Ein Märchen auf Eis

Mit diesem Triumph haben die Philippinen nicht nur ihren ersten grossen Titel gewonnen, sondern auch das erste Gold eines ASEAN-Staates im Curling bei den Asian Winter Games überhaupt.

«Wir haben schon mit einem Podestplatz geliebäugelt, aber was wir hier erreicht haben, ist wirklich mehr als wir zu träumen wagten! Wir haben bewiesen, dass wir mit den besten Teams Asiens mithalten können», freute Skip Marc Pfister nach dem Sieg. Lead Alan Frei ergänzte: «Es ist einfach nur komplett wild! Wir sind gerade erst in die B-Liga aufgestiegen und jetzt konnten wir unser Können hier in Harbin nicht nur unter Beweis stellen, sondern damit sogar die Goldmedaille holen – ich kann es noch gar nicht richtig fassen!»

Der Traum von Olympia lebt weiter

Der Sieg in Harbin ist nicht nur ein Meilenstein, sondern auch ein entscheidender Schritt auf dem Weg zu den Olympischen Winterspielen 2026 in Mailand-Cortina. Für die Qualifikation muss das Team 2025 noch zwei (Prä-)Qualifikationsturniere bestreiten.

Das Märchen von Team Philippinen geht weiter – und das nächste grosse Ziel ist bereits klar: Olympia 2026!

Medienkontakt Sarah Jordi sarah@arvestudio.ch www.arvestudio.ch