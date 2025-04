localsearch

Localsearch verschenkt Software für die digitale Vereinsverwaltung

Zürich (ots)

Kein Aprilscherz! localsearch schenkt Vereinen für ihre digitale Verwaltung die smarte Vereins-Software Localclubs - für immer, ohne Wenn und Aber, ohne versteckte Kosten. Es braucht nur eine Registrierung bis zum 30. Juni 2025 und schon kann man loslegen.

localsearch weiss, wie wichtig Vereine für das Leben in einer Gemeinde sind. Vereine sind das Herzstück unserer Gemeinschaft - und das Engagement ihrer Mitglieder verdient Anerkennung. Deshalb, und weil die Architektin der smarten Vereinsverwaltung Localclubs die Digitalisierung der Schweizer Vereine fördern will, verschenkt das Unternehmen ihre Vereins-Software. Und dies dauerhaft kostenlos für alle diejenigen, die sich bis zum 30. Juni 2025 unter localclubs.ch/gratis registrieren.

Wer sich in einem Verein aktiv engagiert, tut dies aus Leidenschaft. Dies gilt insbesondere für den Vereinsvorstand. Administrative Aufgaben gehören dabei vielleicht nicht zu den beliebtesten Aufgaben, sind aber umso wichtiger. Mitgliederlisten aktualisieren, Rechnungen verschicken, Buchhaltung im Griff behalten und was sonst noch alles anfällt. Doch was, wenn all das im Handumdrehen erledigt werden könnte?

Localclubs macht's möglich! Mit der smarten Vereins-Software können Vereine einfach und schnell verwaltet werden - ein paar Beispiele:

Mitglieder: Alle Daten und Dokumente an einem Ort - inkl. digitale Mitgliederausweise

Buchhaltung: Automatisierte Rechnungen, Zahlungseingänge prüfen, Finanzen im Blick

Kommunikation: Newsletter und Infos per Knopfdruck versenden

Vereine können sich jetzt bis zum 30. Juni 2025 unter localclubs.ch/gratis informieren und registrieren. So kostet das Verwalten des Vereins weder Zeit, Geld noch Nerven, sondern nur ein Lächeln - für immer, ohne Wenn und Aber, ohne versteckte Kosten.