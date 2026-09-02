Tryg Schweiz

Fünf Jahre Tryg Trade Schweiz: Garantie-Spezialist feiert Jubiläum

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Zürich (ots)

Tryg Trade Schweiz feiert fünfjähriges Bestehen. Seit dem Sommer 2021 ist der Spezialist für Garantien und Bürgschaften auf dem Schweizer Markt präsent und unterstützt Bau-, Handels- und Industrieunternehmen bei der Absicherung und Finanzierung ihrer Projekte.

Mit einer FINMA-Lizenz für die Branchen Kredit und Kaution hat sich Tryg Trade Schweiz seit dem Markteintritt als verlässlicher Partner für Sicherheiten etabliert. Durch die schlanke Organisation und die Spezialisierung auf Garantien und Kautionen verbindet das Unternehmen attraktive Konditionen mit einem hohen Service-Standard: Anträge werden am selben Tag bearbeitet, das lokale Team entscheidet vor Ort über die Konditionen, und das gesamte Garantiemanagement, vom Antrag bis zum Reporting, läuft digital über das eigene Online-Portal POMnet.

"In den vergangenen fünf Jahren haben wir uns mit einem hochspezialisierten Angebot erfolgreich im Schweizer Markt etabliert. Dass dies möglich war, verdanken wir dem Vertrauen unserer Kundinnen und Kunden, der Zusammenarbeit mit unseren Partnern sowie dem Engagement unserer Mitarbeitenden. Der Ausblick für die kommenden Jahre ist vielversprechend: Wir wollen weiter wachsen, unsere lokale Präsenz ausbauen und unseren Kundinnen und Kunden mit kurzen Entscheidungswegen und digitalen Lösungen auch künftig einen erstklassigen Service bieten", sagt Martin Menzi, Country Manager Tryg Trade Schweiz.

Tryg Trade ist seit über 120 Jahren im Garantiegeschäft tätig und gehört zu den führenden Anbietern von Garantien in Europa, mit Niederlassungen in zehn Ländern. Das Unternehmen ist Teil der Tryg-Familie: Tryg ist der grösste Nichtlebensversicherer in Skandinavien mit einer Top-3-Marktposition in Dänemark, Norwegen und Schweden, an der Nasdaq OMX Kopenhagen notiert und Teil des dänischen C25-Index.

Über Tryg Trade Schweiz

Tryg Trade Schweiz bietet Garantien und Bürgschaften für Bau-, Handels- und Industrieunternehmen in der ganzen Schweiz. Als Teil von Tryg verbindet das Unternehmen internationale Erfahrung im Garantiegeschäft mit lokaler Entscheidungskompetenz und digitalem Service.