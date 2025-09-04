VIER PFOTEN - Stiftung für Tierschutz

25 Jahre VIER PFOTEN in der Schweiz

25 Jahre VIER PFOTEN in der Schweiz

Gemeinsam für eine bessere Welt für Tiere

Zürich, 04. September 2025 – VIER PFOTEN in der Schweiz feiert 25 Jahre Einsatz für das Tierwohl mit einer besonderen Wanderausstellung, die in den kommenden Monaten an mehreren Standorten gezeigt wird. Den Auftakt macht eine öffentliche Vernissage in Zürich. Dort können Besucherinnen und Besucher die grössten Meilensteine und berührendsten Geschichten aus einem Vierteljahrhundert Tierschutz erleben – von politischen Erfolgen bis hin zu eindrucksvollen Rettungsaktionen.

Was im Jahr 2000 als kleine Vertretung einer internationalen Tierschutzorganisation in Zürich begann, ist heute eine etablierte Kraft für den Schutz von Heim-, Wild- und sogenannten Nutztieren – in der Schweiz und darüber hinaus.

In den vergangenen 25 Jahren hat VIER PFOTEN in der Schweiz zahlreiche wegweisende Erfolge erzielt: von Importverboten mit internationaler Signalwirkung über tierschutzfreundliche Initiativen bis hin zu wirkungsvollen Kampagnen in den Bereichen Mode, Ernährung und Heimtierhaltung. Mit dem Arosa Bärenland wurde 2018 zudem ein Leuchtturmprojekt geschaffen, das zeigt, wie nachhaltiger Tierschutz, Bildung und innovativer Tourismus Hand in Hand gehen können.

«Das Jubiläum ist weit mehr als ein Rückblick – es ist ein Moment der Wertschätzung für all die Menschen und Tiere, die uns auf diesem Weg begleitet haben», sagt Alexandra Mandoki, Vorstandsmitglied von VIER PFOTEN International und ehemalige Geschäftsleiterin von VIER PFOTEN Schweiz. «Für die Zukunft wünsche ich mir, dass VIER PFOTEN noch stärker als Stimme für Tiere wahrgenommen wird – und wir so weitere politische Erfolge erzielen können.»

Jubiläumsanlass in Zürich

Anlässlich des Jubiläums reist die Wanderausstellung durch die Schweiz. Man darf sich freuen auf eine spannende visuelle Zusammenstellung, die die Höhepunkte und Meilensteine von VIER PFOTEN aus 25 Jahren Tierschutzarbeit eindrucksvoll zusammenfasst. Den Auftakt macht die Ausstellung am Samstag, 13. September 2025, von 13.00 bis 15.30 Uhr im Papiersaal Sihlcity in Zürich. Anschliessend ist ein Teil der Ausstellung vom 29. September bis 31. Oktober im Gate27, dem zentral gelegenen Kongresshaus in Winterthur, zu sehen. Weitere Informationen zum Jubiläum bzw. zu der Geschichte von VIER PFOTEN sind hier zu finden.

Über VIER PFOTEN VIER PFOTEN ist die globale Tierschutzorganisation für Tiere unter direktem menschlichen Einfluss, die Missstände erkennt, Tiere in Not rettet und sie beschützt. Die 1988 von Heli Dungler und Freunden in Wien gegründete Organisation tritt für eine Welt ein, in der Menschen Tieren mit Respekt, Mitgefühl und Verständnis begegnen. Im Fokus ihrer nachhaltigen Kampagnen und Projekte stehen Streunerhunde und -katzen sowie Heim-, Nutz- und Wildtiere – wie Bären, Grosskatzen und Orang-Utans – aus nicht artgemässer Haltung sowie aus Katastrophen- und Konfliktzonen. Mit Büros in Australien, Belgien, Bulgarien, Deutschland, Frankreich, Grossbritannien, Kosovo, den Niederlanden, Österreich, der Schweiz, Südafrika, Thailand, der Ukraine, den USA und Vietnam sowie Schutzzentren für notleidende Tiere in elf Ländern sorgt VIER PFOTEN für rasche Hilfe und langfristige Lösungen. In der Schweiz ist die Tierschutzstiftung ein Kooperationspartner vom Arosa Bärenland, dem ersten Bärenschutzzentrum, welches geretteten Bären aus schlechten Haltungsbedingungen ein artgemässes Zuhause gibt. www.vier-pfoten.ch

