Tryg Schweiz feiert drei Jahre Exzellenz in Garantien und Bürgschaften

Zürich, Schweiz

Tryg Schweiz, die Schweizer Niederlassung der Tryg Gruppe und führend in der Bereitstellung von Baugarantien und Bürgschaften, feiert das dreijährige Bestehen ihrer erfolgreichen Präsenz im Schweizer Markt. Seit der Einführung im April 2021 hat sich das Unternehmen durch sein umfassendes Verständnis der Bedürfnisse im Baugewerbe und Maschinenbau sowie durch die Bereitstellung massgeschneiderter Lösungen als vertrauenswürdiger Partner etabliert.

Ein Rückblick auf drei Jahre Innovation und Wachstum

Innerhalb von nur drei Jahren hat Tryg Schweiz bedeutende Meilensteine erreicht. Das Unternehmen ist stolz darauf, eine dreistellige Anzahl Kundinnen und Kunden zu zählen und Garantien in Höhe von weit über CHF 300 Mio. ausgestellt zu haben. Das Schweizer Team, bestehend aus Expertinnen und Experten, ist in den vergangenen drei Jahren auf fünf Personen gewachsen. Diese Erfolge unterstreichen die starke Position und das Vertrauen, das Tryg in der Branche geniesst.

Höchste Kundenzufriedenheit durch digitale Innovationen

Tryg Schweiz hat sich durch die Einführung des Online-Portals POMnet in der Schweiz als Vorreiter in der Ausstellung digitaler Garantien und Bürgschaften etabliert. POMnet revolutioniert das Management von Garantien und Bürgschaften durch eine vollständige Digitalisierung des Antrags- und Berichtswesens, was die Prozesse für die Kundinnen und Kunden vereinfacht und beschleunigt. Dieses Engagement für technologische Innovation spiegelt sich in der hohen Kundenzufriedenheit und der Effizienz der angebotenen Dienstleistungen wider.

Verpflichtung zu Exzellenz und Partnerschaft

"Unser Ziel ist es, nicht nur ein Dienstleister, sondern ein zuverlässiger Partner für unsere Kundinnen und Kunden zu sein", sagt Martin Menzi, Country Manager von Tryg Schweiz. "Wir sind stolz auf das, was wir in diesen drei Jahren erreicht haben, und freuen uns darauf, unsere Dienstleistungen weiter zu verbessern und zu erweitern, um den Anforderungen unserer Kundinnen und Kunden noch besser gerecht zu werden."

"Wir stellen unsere Kundinnen und Kunden nicht nur zufrieden, sondern begeistern sie mit unserem Einsatz und unserer Leistung", sagt Melanie Betschart, zuständig für das Client-Center von Tryg Schweiz.

Zukunftspläne und kontinuierliches Wachstum

Mit Blick auf die Zukunft plant Tryg Schweiz, seine Marktposition weiter zu stärken. Das Unternehmen setzt sein Engagement für Innovation, Kundenservice und die Bereitstellung sicherer und flexibler Garantien, Bürgschaften und Kreditversicherungslösungen fort.

Über Tryg Schweiz

Tryg Schweiz ist Teil der Tryg Gruppe, dem grössten nordischen Anbieter von Garantie- und Kreditversicherungen mit über 130 Jahren Erfahrung. Die Tryg Gruppe zählt mit Prämieneinnahmen von mehr als 4,8 Mrd. EUR und über 5 Millionen Kunden zu einem der grössten Versicherungsunternehmen Skandinaviens.

Tryg Schweiz bietet ein breites Spektrum an Garantien und Bürgschaften im Baugewerbe sowie im Maschinenbau an und unterstützt Kundinnen und Kunden mit einer Kombination aus lokaler Expertise und internationaler Reichweite.