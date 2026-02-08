PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Fürstentum Liechtenstein

Besuch der XXV. Olympischen Winterspiele von Milano-Cortina 2026

Vaduz (ots)

Vom Donnerstag, 5. bis zum Sonntag, 8. Februar 2026, weilte Sportminister Hubert Büchel an den XXV. Olympischen Winterspielen in Milano-Cortina. Auf Einladung des italienischen Ministers für Sport und Jugend, Andrea Abodi, trafen sich alle Sportministerinnen und -minister der teilnehmenden Nationen zu einem Empfang im Museum Triennale vor der abendlichen Eröffnungsfeier. Die farbenfrohe Eröffnungsfeier im Stadion San Siro in Mailand, wobei die liechtensteinische Delegation in Cortina d'Ampezzo einlief, stellte einen ersten Höhepunkt des Besuchs dar.

Sportminister Hubert Büchel unterstütze anschliessend Marco Pfiffner vor Ort bei der Herren Abfahrt in Bormio, wo er überdies das mobile "House of Liechtenstein" in Kooperation von Liechtenstein Marketing und LIEmobil besuchte. Der gestaltete Bus mit dem Motto "Team Liechtenstein: Small country. Big heart." stiess auf reges Interesse bei den Sportfans aus aller Welt. Ein abschliessender Besuch des Skiathlons der Herren im Skilanglauf im Val die Fiemme rundete den Aufenthalt in Italien ab.

Im Rahmen der Spiele nutze eine liechtensteinische Delegation bestehend aus IOC Mitglied I.D. Nora von und zu Liechtenstein, Sportminister Hubert Büchel und Repräsentanten des Liechtenstein Olympic Committee (LOC) die Gelegenheit, um sich auf informeller Ebene mit der Delegation aus Luxemburg, bestehend aus S.K.H. Grossherzog Henri von Luxemburg, Sportministerin Martine Hansen sowie Mitgliedern des Nationalen Olympischen Komitees auszutauschen.

Pressekontakt:

Ministerium für Inneres, Wirtschaft und Sport
Thomas Lageder
T +423 236 64 45
thomas.lageder@regierung.li

