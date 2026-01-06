DREAME INTERNATIONAL (HONGKONG) LIMITED

Neue MOVA Mähroboter der LiDAX Ultra und ViAX Serie erweitern das Smart-Outdoor-Ökosystem

Berlin (ots)

MOVA, die weltweit führende Marke für LiDAR-basierte Mähroboter im Jahr 2025* sowie ein globaler Innovationsführer im Bereich Smart Home, stellt zwei neue KI-gestützte Flaggschiff-Produktlinien vor und setzt damit neue Maßstäbe für intelligentes Outdoor-Living: die LiDAX Ultra Serie und die ViAX Serie autonomer Mähroboter.

Die LiDAX Ultra Serie kombiniert eine 360°-3D-LiDAR-Sensorik mit KI-Intelligenz und ist für mittelgroße bis große, komplexe Rasenflächen ausgelegt. Die ViAX Serie richtet sich an kleinere Gärten und nutzt die fortschrittliche UltraEyes(TM) KI-Dual-Vision-Technologie, die intelligente Navigation, präzise visuelle Erkennung und kabellosen Betrieb vereint. Gemeinsam bieten beide Serien erweiterte Funktionen, hohe Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche Außenbereiche und ein nahtlos integriertes Smart-Outdoor-Erlebnis. Damit unterstreicht MOVA seine Marktführerschaft, technologische Kompetenz und den Anspruch, ein ganzheitliches Smart-Ökosystem für vielfältige Anwendungsszenarien zu schaffen.

"Unsere Rasenlösungen sind darauf ausgelegt, Gartenpflege mühelos zu machen und Hausbesitzern mehr Zeit zu geben, ihren Außenbereich zu genießen - ganz ohne manuelle Arbeit", sagt Kurt Wang, Head of Sales West Europe bei MOVA. "Mit der LiDAX Ultra und der ViAX Serie bringen wir modernste KI-Technologie auf Rasenflächen unterschiedlicher Größe und in verschiedenen Preissegmenten. Präzise Navigation, intelligente Automatisierung und hohe Leistungsfähigkeit spiegeln unseren Anspruch wider, den Markt für smarte Rasenpflege anzuführen und ein umfassendes Ökosystem zu bieten, das unterschiedlichen Nutzerbedürfnissen gerecht wird."

LiDAX Ultra Serie Mähroboter: Eine leistungsstarke und zukunftsorientierte Lösung für die Rasenpflege

Als eine der wichtigsten Produkteinführungen von MOVA in diesem Jahr vereint die LiDAX Ultra Serie alles, was Nutzer von einem modernen Mähroboter erwarten: einfache Bedienung, umfassende Leistungsfähigkeit und ein zukunftsorientiertes Design. Die Serie umfasst die Modelle LiDAX Ultra 800, LiDAX Ultra 1000 (999 EUR), LiDAX Ultra 1200 (1.099 EUR), LiDAX Ultra 1600 (1.499 EUR) sowie den LiDAX Ultra 2000. Die Modellbezeichnungen stehen jeweils für die empfohlene Rasenfläche in Quadratmetern.

Alle Modelle basieren auf derselben fortschrittlichen Technologieplattform und unterstützen die Kartierung unterschiedlich großer Rasenflächen. Größere Varianten wie die Modelle für 1.600 m² und 2.000 m² sind zusätzlich mit einem integrierten 4G-Modul ausgestattet, das für eine besonders stabile Konnektivität sorgt. Die Akkukapazitäten variieren je nach Modell, um unterschiedlichen Einsatzanforderungen gerecht zu werden.

Intelligente Navigation mit UltraView(TM) 2.0 auf Basis von 360°-3D-LiDAR

Die UltraView(TM) 2.0 Umfelderkennung kombiniert hochpräzises 360°-LiDAR mit einer KI-unterstützten 1080p-HDR-Kamera, die Objekte in einer Entfernung von bis zu 70 Metern erkennt. MOVAs proprietäre LiDAR-Lösung, die sich bereits seit über einem Jahr im Markt bewährt hat, verschafft den Mährobotern eine besonders breite und präzise Sicht auf ihre Umgebung. Das vollständige horizontale 360°-Sichtfeld ermöglicht eine schnelle Echtzeit-Kartierung, eine zuverlässige Hinderniserkennung in alle Richtungen sowie eine dynamische Routenanpassung - und macht UltraView(TM) 2.0 zu einem der leistungsfähigsten LiDAR-Systeme für Mähroboter.

- Präzise Navigation und KI-gestützte Automatik-Kartierung: Die Inbetriebnahme erfolgt ohne RTK-Setup direkt nach dem Auspacken. Die Kombination aus KI-gestützter automatischer Kartierung und zentimetergenauer Navigation ermöglicht die Erkennung von mehr als 300 Hindernistypen. Dank der fortschrittlichen LiDAR-Technologie bleibt die Leistung auch bei komplexen Umgebungen, bei Nacht oder unter schwierigen Lichtverhältnissen konstant hoch.

- Kompromisslose Schnittleistung: Zusätzlich zu fortschrittlicher Navigation und Hinderniserkennung bietet die LiDAX Ultra Serie eine hohe Schnittqualität. Das UltraTrim(TM) 1.0 System sorgt für präzises Kantenschneiden, indem sich die untere Schneidscheibe beim Annähern an Wände, Hecken oder andere Begrenzungen automatisch ausfährt. Geländegängige Räder gewährleisten eine hohe Traktion auf unebenem Rasen, ermöglichen Steigungen von bis zu 45 % und das Überwinden von Hindernissen oder Vertiefungen bis zu 4 cm. Dank der kompakten Bauweise passiert der Mähroboter auch Durchgänge mit einer Breite von rund 60 cm.

- Volle Kontrolle per App - mit Sicherheit und Individualisierung: Über die MOVA App lassen sich Schnitthöhe und Mähleistung individuell anpassen, zwei Karten verwalten sowie mehr als 150 Zonen definieren - inklusive Sperrbereichen und Durchfahrtswegen. Ergänzt wird das System durch verschiedene Mähmodi, einen tierfreundlichen Modus, Diebstahlschutz, personalisierte Zeitpläne und individuell gestaltbare Mähmuster. So entsteht ein sicheres, flexibles und auf den Nutzer zugeschnittenes Mäherlebnis.

MOVA ViAX-Serie: Intelligentes Mähen bei jedem Schnitt

Die ViAX Serie macht intelligente, kabellose Rasenpflege für Hausbesitzer besonders einfach zugänglich. Entwickelt für Gärten mit einer Fläche von 250 bis 500 m², ist sie in drei Modellvarianten erhältlich - ViAX 250, ViAX 300 und ViAX 500 - jeweils abgestimmt auf unterschiedliche Gartengrößen. Ausgestattet mit dem UltraEyes(TM) KI-Visionssystem ermöglicht die ViAX Serie eine vollständig autonome Kartierung, Navigation, Begrenzungserkennung und Hindernisvermeidung bei minimalem Einrichtungsaufwand.

Während die Modelle ViAX 250 und ViAX 300 mit dem UltraEyes(TM) 1.0 Dual-Vision-System arbeiten, verfügt der ViAX 500 über UltraEyes(TM) 2.0, das Dual-Vision-Technologie mit 360°-LiDAR kombiniert. Dadurch bietet das System eine noch höhere Präzision sowie zuverlässige Leistung - auch bei Nacht. In Verbindung mit smarter App-Steuerung, praxisnahen Sicherheitsfunktionen und stabiler Performance entsteht eine vollautomatisierte, effiziente und benutzerfreundliche Lösung für die Rasenpflege mit einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis.

- UltraEyes(TM) 1.0: Kabellose Einrichtung und KI-gestützte Automatik-Kartierung: Die Modelle ViAX 250 und ViAX 300 nutzen das UltraEyes(TM) 1.0 KI-Dual-Vision-System für eine intelligente, kabellose Rasenpflege im Alltag. Mithilfe KI-gestützter Dual-Kamera-3D-Erfassung erkennt das System Rasenbegrenzungen automatisch und kartiert die Fläche ohne Begrenzungskabel oder manuelle Einrichtung - einschalten genügt, der Mähroboter übernimmt den Rest. UltraEyes(TM) 1.0 kombiniert zwei Ultra-HDR-KI-Kameras mit fortschrittlichen Bildverarbeitungsalgorithmen und sorgt so für eine präzise Umfelderfassung.Mit einer Erkennungsreichweite von bis zu 50 Metern und einem Sichtfeld von 120° × 70° unterscheidet das System zuverlässig zwischen Rasen- und Nicht-Rasenflächen, identifiziert Objekte im Garten und ermöglicht eine präzise Positionsbestimmung für sichere Navigation in alle Richtungen. Darüber hinaus erkennt die KI-gestützte Bildverarbeitung mehr als 300 typische Hindernisse im Garten - darunter Haustiere, Spielzeug, Rasensprenger und auch kleinere Tiere wie Igel - und trägt so zu einem sicheren Betrieb bei.

- U-förmige Schnittführung für effiziente und gleichmäßige Rasenpflege: Für effiziente und optisch gleichmäßige Ergebnisse setzt die ViAX Serie auf eine U-förmige Mähstrategie, die optimierte Fahrwege ermöglicht und eine vollständige Flächenabdeckung mit sauberem Schnittbild gewährleistet.

- Flexible Rasenverwaltung per App: Die Rasenpflege lässt sich über die MOVA Home App komfortabel steuern und individuell anpassen. Nutzer können aus fünf Mähmodi wählen, zwei Karten* verwalten, mehrere Zonen definieren, Mähzeiten planen und Schnitteinstellungen flexibel anpassen. So entsteht ein intelligentes, müheloses Mäherlebnis, das sich an die Anforderungen jedes Gartens anpasst.

Verfügbarkeit und Preise

Die LiDAX Ultra-Serie und die ViAX-Serie sind ab dem 27. Januar 2026 erhältlich.

Die LiDAX Ultra-Serie umfasst mehrere Modelle, die für unterschiedliche Rasenflächen geeignet sind. Die Preise beginnen bei 949 EUR für den LiDAX Ultra 800, gefolgt vom LiDAX Ultra 1000 (999 EUR), LiDAX Ultra 1200 (1.099 EUR), LiDAX Ultra 1600 (1.499 EUR) und LiDAX Ultra 2000 (1.699 EUR).

Die ViAX-Serie wird ebenfalls am 27. Januar 2026 auf den Markt kommen, wobei der ViAX 250 579 EUR und der ViAX 300 599 EUR kosten wird. Der ViAX 500 wird ab März 2026 zu einem Verkaufspreis von 749 EUR erhältlich sein. Die Verfügbarkeit der Modelle kann je nach Vertriebskanal und Region variieren.

Frühbucher können sich jetzt über die MOVA -Teaser-Landingpage ein kostenloses Klingenset sichern - verfügbar nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst". Verbraucher können diese Produkte über die MOVA-Website, Amazon und ausgewählte Einzelhandelspartner wie Bauhaus, Hornbach, OBI, Toom, OTTO, Kaufland, ManoMano, Coolblue, MSD und QVC erwerben.

*Die Verfügbarkeit kann je nach Vertriebskanal und lokalen Lieferplänen variieren.

Medienvertreter sind ebenfalls herzlich eingeladen, die neuesten Innovationen von MOVA auf der CES am MOVA-Stand (Venetian Expo, Hallen A-D, Stand Nr. 52968) zu erleben.

Über MOVA

MOVA wurde 2024 gegründet und entwickelt mit Hilfe fortschrittlicher KI ein umfassendes Ökosystem intelligenter Produkte, das von Haushaltsreinigung und Körperpflege bis hin zu Küchengeräten und Lösungen für den Außenbereich reicht. MOVA erleichtert Menschen viele tägliche Aufgaben und sorgt so zu Hause für mehr Wohlbefinden. Mit moderner Technologie ebnet MOVA den Weg für den smarten Lebensstil der Zukunft.

*Quelle: Frost & Sullivan; Basierend auf einer Untersuchung des globalen Marktes für LiDAR-Roboterrasenmäher, gemessen anhand der Verkaufszahlen von November 2024 bis Oktober 2025. Die Untersuchung wurde im Dezember 2025 abgeschlossen.

*Alle Daten werden von MOVA LAB bereitgestellt und können je nach Testbedingungen variieren. MOVA behält sich das Recht auf endgültige Auslegung vor.