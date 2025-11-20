DREAME INTERNATIONAL (HONGKONG) LIMITED

Dreame eröffnet zweiten deutschen Flagship-Store in München

Nach Frankfurt stärkt Dreame seine Präsenz in Süddeutschland und setzt die Expansion im Smart-Home-Bereich fort

München (ots)

Nach einem weiteren Jahr außergewöhnlichen Wachstums in Europa setzt Dreame Technology, ein globaler Vorreiter im Bereich Smart-Home-Technologie, seine erfolgreiche Expansionsstrategie fort: Das Unternehmen eröffnet seinen zweiten deutschen Flagship-Store - zugleich den größten in Deutschland - im Olympia-Einkaufszentrum (Hanauer Straße 68, Store-Nr. 00.SH.670) in München.

Mit diesem neuen Store erweitert Dreame seine Präsenz in Süddeutschland und bietet auf deutlich größerer Fläche als in Frankfurt ein immersives Smart-Home-Erlebnis. Besucher können das gesamte Dreame-Portfolio entdecken - von Premium-Saugrobotern und Nass-/Trockensaugern bis hin zu intelligenten Beauty- und Gartenlösungen. Der Flagship-Store öffnet offiziell am 20. November 2025 von 9:30 bis 20:00 Uhr.

München als strategischer Standort

Mit dem neuen Store in München stärkt Dreame gezielt seine Position in Süddeutschland - einer der wirtschaftsstärksten und innovativsten Regionen Europas. Der Flagship-Store im Olympia-Einkaufszentrum bietet Besuchern ein ganzheitliches Erlebnis rund um das vernetzte Leben der Zukunft.

Neben einer erweiterten Ausstellungsfläche erwarten die Kunden interaktive Bereiche, in denen sie die neuesten Dreame-Produkte in realitätsnahen Alltagsszenarien testen können. Der Store ist so gestaltet, dass Besucher die Geräte direkt in authentischen Nutzungssituationen erleben - von "Smart Cleaning" und "Smart Beauty" bis "Smart Garden".

"Deutschland gehört zu unseren weltweit wichtigsten Märkten, und unser Engagement hier vertieft sich weiter", erklärt Sean Chen, Managing Director Dreame WEU. "Wir möchten mehr Berührungspunkte schaffen, an denen Verbraucher unsere Produkte hautnah erleben und die dahinterstehende Innovation wirklich spüren können. In den kommenden Monaten planen wir zudem Community- und Nutzer-Events im Store, um Kunden die Möglichkeit zu geben, Feedback zu geben und die nächste Generation der Dreame-Lösungen mitzugestalten."

Starkes Wachstum und klare Marktführerschaft

Im Jahr 2025 verzeichnete Dreame ein Umsatzwachstum von 139 Prozent in Europa und hält laut aktuellen Marktforschungsdaten den führenden Umsatzanteil im Segment der Saugroboter in Deutschland, Frankreich, Italien, der Schweiz und weiteren europäischen Märkten.

Mit mehr als 6.000 Verkaufsstellen in über 100 Ländern und sieben geplanten Flagship-Stores in Europa - darunter Frankfurt, München, Mailand, Madrid und Birmingham - baut das Unternehmen seine physische Präsenz kontinuierlich aus. Der neue Store in München stellt einen wichtigen Meilenstein in Dreames europäischer Expansionsstrategie dar und stärkt seine Position als führende Marke für Smart-Home-Technologien in Deutschland.

Technologie erleben: Dreame-Innovationen in München

Der neue Münchner Store präsentiert das komplette Dreame-Sortiment - von aktuellen Premium-Saugrobotern und Nass-/Trockensaugern über Stielsauger und Rasenmäher bis hin zu Beauty-Geräten und vielem mehr.

- Dreame Aqua10 Ultra Series - Effizientes, intelligentes Wischen und Saugen

All-in-One-Frischwasserwischen und leistungsstarkes Saugen mit 100 °C ThermoHub(TM)-Selbstreinigung, Teppichschutz, bis zu 30.000 Pa* Saugkraft, AstroVision(TM)-Hindernisvermeidung, ProLeap(TM)-Beinen und Matter-Smart-Home-Integration.

- Dreame Matrix10 Ultra - Adaptive, intelligente Ganzhausreinigung

Automatischer Wechsel von Pads und Reinigungsmitteln je nach Raum, kombiniert bis zu 30.000 Pa Saugkraft, Dual Omni-Scrub-Wischtechnologie, 100 °C Selbstreinigungsstation und App-Steuerung für vollständig automatisierte Reinigung im ganzen Zuhause.

- Dreame H15 Pro & H15 Pro Heat - Randnahe, KI-gestützte Heißwasserreinigung

Der AI DescendReach-Arm ermöglicht GapFree(TM)-Randreinigung, mit bis zu 22.000 Pa Saugkraft, TangleCut(TM)-Anti-Haarverwicklung, 100 °C Selbstreinigung und bis zu 85 °C heißem Wasser für hartnäckige Verschmutzungen.

- Dreame V20 Pro & V30 - Leistungsstarke, randnahe kabellose Reinigung

Der GapFree(TM) AI-Arm reinigt bis zum Rand; mit TangleCut(TM)-Rolle, klappbarem, ausziehbarem Rohr, H14-HEPA-Filterung, wechselbaren Akkus, bis zu 330 AW Saugkraft und 90 Minuten Laufzeit für kabellose Reinigung im ganzen Haus.

- Dreame A2 Rasenmähroboter - Präzise, vollautomatische Rasenpflege

Kabelloses Mähen für bis zu 3.000 m² dank OmniSense(TM) 2.0 AI Vision + 3D LiDAR, EdgeMaster(TM)-Randmähen, Hindernisvermeidung und App-Steuerung für Zonen, Zeitpläne und smartes Rasenmonitoring.

- AirStyle Pro (Purple Edition) - Vielseitiges 7-in-1-Styling

7-in-1-Hochgeschwindigkeitsstyler mit magnetischen Aufsätzen zum Trocknen, Glätten, Volumenstyling und Locken, betrieben von einem 110.000-U/min-Motor mit intelligenter Temperaturkontrolle für schnelle, salonähnliche Ergebnisse bei gleichzeitiger Schonung der Haare.

Der Store ist so gestaltet, dass Besucher die Produkte in realistischen Anwendungsszenarien erleben - von "Smart Cleaning" und "Smart Beauty" bis "Smart Garden".

Smart Living auf dem nächsten Level

Dreames Vision ist ein vollständig vernetztes Smart-Home-Ökosystem, das Reinigung, Pflege und Komfort nahtlos miteinander verbindet. Über 60 Prozent der weltweiten Belegschaft arbeiten in Forschung und Entwicklung, aktuell hält das Unternehmen mehr als 6.300 Patente.

Mit dem neuen Flagship-Store in München bringt Dreame die Zukunft des vernetzten Wohnens direkt zu den Verbrauchern - größer, moderner und erlebnisorientierter als je zuvor.

Über Dreame Technology

Dreame Technology wurde 2017 gegründet und ist ein zukunftsorientiertes Unternehmen für Konsumgüter, das sich auf intelligente Haushaltsgeräte spezialisiert hat. Das Ziel des Unternehmens ist es, das tägliche Leben durch modernste Technologie zu verbessern. Mit über 150 zentralen Patenten hat Dreame bahnbrechende Innovationen in den Bereichen Hochgeschwindigkeitsmotoren, monokulare Maschinenvision, SLAM (Simultane Lokalisierung und Kartierung) sowie Mehrkegel-Zyklontrennung entwickelt.

Heute bietet Dreame eine umfassende Produktpalette an, die unter anderem Saugroboter, Nass- und Trockensauger, kabellose Stabstaubsauger, Rasenmäher und Haarpflegeprodukte umfasst - allesamt darauf ausgelegt, leistungsstarke Ergebnisse zu liefern und mühelose Reinigungserlebnisse zu ermöglichen. Als führendes Unternehmen im Bereich Haus- und Gartenpflege setzt Dreame weiterhin Maßstäbe in puncto Komfort und Innovation in allen Produktlinien und sorgt dafür, dass Nutzer täglich von smarteren und saubereren Wohnräumen profitieren können. Folgen Sie uns auf Facebook, Instagram. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: https://de.dreametech.com/