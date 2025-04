IMK Institut für Medizin und Kommunikation AG

Die IMK AG erweitert die Geschäftsleitung

Die IMK AG (Institut für Medizin und Kommunikation) erweitert die Geschäftsleitung

Ab sofort teilt Harald F. Grossmann, Inhaber und seit 20 Jahren CEO der im Jahre 1993 gegründeten IMK AG, die Führungsverantwortung mit Sandra Caduff, Head Association Management, Yves Kuentz, Head Finance und Michèle Schmehrer, Head Congress Management.

«Die Idee einer erweiterten Geschäftsleitung habe ich seit längerem im Hinterkopf gehabt», erklärt Grossmann, «denn diese zeitgemässe Struktur, bei der die Köpfe der tragenden Säulen der IMK AG im Leitungsgremium vertreten sind, ist eine logische Folge der stark teamorientierten Unternehmensphilosophie der IMK AG.» Der definitive Entscheid wurde dann in der Managementklausur vorbereitet. Das Management hatte sich im Februar in Klausur begeben, um sich Gedanken zur strategischen Weiterentwicklung des Unternehmens zu machen, langfristige Ziele und Visionen zu überdenken und um Strukturen und Prozesse vertieft zu analysieren und zu optimieren. Nach zwei intensiven und produktiven Tagen haben sich Themenfelder zur weiteren Ausarbeitung herauskristallisiert, die sich im Verlauf der vergangenen Wochen schliesslich konkretisiert haben. Dazu gehört die Weiterentwicklung der Struktur mit einer erweiterten Geschäftsleitung.

4 Köpfe – EIN Team: Die erweiterte Geschäftsleitung der IMK AG stellt sich vor

Harald F. Grossmann ist voller Tatendrang, er habe sich dafür entschieden, seine «Erfahrung und Führungsstärke aus Leidenschaft mindestens bis zum 70. Lebensjahr einzubringen – als Zeichen für Stabilität und langfristige Unternehmensentwicklung!» Er sei aber froh, dass die Übernahme der laufenden Geschäfte nun gesichert sei, sollte er als Geschäftsinhaber einmal ausfallen. Grossmann freut sich sehr auf die Zusammenarbeit mit Sandra Caduff, Yves Kuentz und Michèle Schmehrer.

Sandra Caduff, Head of Association Management, begann ihre berufliche Laufbahn vor 12 Jahren als Assistentin bei der IMK AG und hat das Unternehmen seither entscheidend mitgeprägt. Seit fünf Jahren leitet sie mit grossem Engagement den Bereich Association Management und wurde 2024 zudem zur Generalsekretärin der Schweizerischen Gesellschaft für Infektiologie (SGInf) ernannt. «Ich habe das Unternehmen von Grund auf kennengelernt. Es erfüllt mich mit grosser Ehre, nun Teil der Geschäftsleitung zu sein», sagt Sandra Caduff.

Yves Kuentz, Head of Finance, ist ein versierter Finanzexperte, der durch seine langjährige Tätigkeit im Bankensektor und in verschiedenen Konzernen umfassende Fachkenntnisse erworben hat. Seit 2021 bringt er seine Expertise in den Bereichen Compliance, Rechnungswesen und Controlling gezielt sowohl für die IMK AG als auch für deren Kunden ein. Sein Fokus wird es sein, «nachhaltiges Wachstum zu sichern und die wirtschaftliche Stabilität der IMK AG zu stärken».

Michèle Schmehrer, Head of Congress Management, verfügt über langjährige Erfahrung in der Veranstaltungsorganisation und hat bereits für unterschiedliche professionelle Kongressveranstalter in der Schweiz und im Ausland gearbeitet. Sie ist erst seit Mai vergangenen Jahres bei der IMK AG tätig und sorgt für den frischen Blick von aussen. «Ich freue mich über das entgegengebrachte Vertrauen und darauf, die IMK AG gemeinsam mit einem starken Team voranzubringen», sagt Michèle Schmehrer. Ihr Ziel ist es, «das Congress Management weiterzuentwickeln und neue Massstäbe für erfolgreiche Veranstaltungen zu setzen.»

Auch im Managementteam der IMK AG gab es Änderungen. Dieses setzt sich aktuell wie folgt zusammen:

Harald F. Grossmann, Geschäftsführender Inhaber

Sandra Caduff, Head Association Management

Valérie Noelpp, Deputy Head Association Management

Yves Kuentz, Head Finance

Michèle Schmehrer, Head Congress Management

Dr. Sascha Serno, Deputy Head Congress Management

Natalia Aeple, Lead Communications Management

Benedikt Jäggi, Head Grafik & IT

Die IMK AG ist ein inhabergeführtes Unternehmen mit rund 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, das seinen Sitz in Basel hat. Die IMK AG verfügt über langjährige Beziehungen im Schweizer Gesundheitswesen und bietet massgeschneiderte Dienstleistungen in folgenden Bereichen an:

Association Management Zurzeit führt die IMK AG als Generalsekretariat für acht medizinische Fachgesellschaften deren Geschäftsstelle und ist in dieser Funktion die zentrale Verwaltungs- und Koordinierungsstelle.

Congress Management Die IMK AG organisiert für ihre Kunden medizinische Kongresse, und zwar von der Programmkonzeption, über das Sponsoring und die Bewerbung bis hin zur Durchführung vor Ort. Aktuell werden jährlich durchschnittlich 20 Veranstaltungen organisiert und durchgeführt.

Communications Auf Wunsch unterstützt die IMK AG ihre Kunden bei allen Aspekten der internen und externen Kommunikation – von der strategischen Beratung, Erstellung von Newslettern und Jahresberichten bis hin zur inhaltlichen Führung der Website und Social-Media-Kanäle.

Als Drehscheibe zwischen Ärzteschaft, Patientinnen und Patienten und Industrie fördern wir den gegenseitigen Austausch – mit Herzblut und Stil.

Medienkontakt:

Natalia Aeple

IMK AG | Lead Communications

natalia.aeple@imk.ch

IMK Institut für Medizin und Kommunikation AG Münsterberg 1 | CH-4001 Basel Tel. +41 61 561 53 53 www.imk.ch | communications@imk.ch