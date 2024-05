Fürstentum Liechtenstein

Buchpräsentation "Magische Orte"

Vaduz (ots)

Die Buchpräsentation "Magische Orte - Einblicke in Atelieraufenthalte (2006 - 2023) im Liechtensteiner Künstleratelier in Berlin und von liechtensteinischen Kunst- und Kulturschaffenden in der Atelierwohnung des Kantons St. Gallen in Rom" fand am Freitag statt.

Seit Herbst 2006 ist das Land Liechtenstein mit einem Atelier in Berlin präsent. Heimische Künstlerinnen und Künstler erhalten seither die Möglichkeit, sich für einen mehrmonatigen Aufenthalt im "Atelier Berlin" zu bewerben. Das Buch "Magische Orte" ermöglicht nun einen Rückblick auf die Atelieraufenthalte der rund 50 Kunst- und Kulturschaffenden im Liechtensteiner Künstleratelier in Berlin der Jahre 2006 bis 2023. Zudem sind die bisherigen Aufenthalte von liechtensteinischen Kunst- und Kulturschaffenden in der Atelierwohnung des Kantons St. Gallen in Rom abgebildet.

Regierungsrat Manuel Frick betonte in seiner Begrüssung, wie sehr ihn der Erfolg der Ateliers freut: "Alle Kulturschaffenden, die sich dazu entschlossen haben, den eigenen Lebensmittelpunkt im Rahmen unserer Kulturförderung temporär in die Grossstadt zu verlegen, sind Botschafterinnen und Botschafter der Vielfältigkeit und der Qualität unserer Kulturlandschaft." Amtsleiter Patrik Birrer unterstrich in seiner Ansprache, dass die Möglichkeit des Aufenthalts in den Ateliers eine gute Investition sei: "Unser Atelier in Berlin ist ein magischer Ort, wo neue Kunst produziert wird und den man ganz für sich alleine hat. Und dies unterstützt das Amt für Kultur sehr gerne."

Die Buchpräsentation erfolgte durch Sonja Näscher (Leiterin Kulturschaffen, Amt für Kultur) und Annett Höland (Studio Annett Höland), welche mit der Gestaltung des Buches beauftragt worden war. Der Anlass wurde vom Bassisten Fridolin Blumer musikalisch umrahmt.

Das Buch kann via Webseite ( https://formulare.llv.li/formserver_AKU/start.do?generalid=AKU_BEST# ) oder per E-Mail an info.aku@llv.li gekauft werden. Weitere Informationen können beim Amt für Kultur, Peter-Kaiser-Platz 2, 9490 Vaduz, Telefon +423 236 63 40, E-Mail kulturschaffen@llv.li angefordert werden.