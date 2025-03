Verkehrshaus der Schweiz

Einladung zur Filmpremiere "Blue Whales 3D" mit exklusivem Talk mit Meeresexpertinnen

Bild-Infos

Download

Ein Dokument

Eine visuelle und wissenschaftliche Entdeckungsreise

Am Samstag, 29. März 2025, feiert die Dokumentation «Blue Whales 3D» ihre Premiere auf der grossen Filmtheater-Leinwand im Verkehrshaus der Schweiz. Der Film bietet atemberaubende Einblicke in das Leben der grössten Lebewesen unseres Planeten und kombiniert spektakuläre 3D-Bilder der Wale in Lebensgrösse mit den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen. Begleitet wird die Veranstaltung von einem exklusiven Talk mit Meeresexpertinnen.

Die Dokumentation «Blue Whales 3D» nimmt das Publikum mit auf eine mitreissende Forschungsreise. Der Film begleitet zwei wissenschaftliche Expeditionen: Eine auf der Suche nach einer seit 50 Jahren verschollenen Blauwal-Population und eine mit der renommierten Meeresbiologin Diane Gendron, die im Golf von Kalifornien die essenzielle Rolle der Blauwale im marinen Ökosystem erforscht. Der Film läuft ab sofort im Tagesprogramm des Filmtheaters.

Hochkarätige Expertinnen im Gespräch

Vor der Filmpremiere diskutieren führende Expertinnen über den Schutz und die Erforschung der Ozeane sowie über die Herausforderungen für die Filmarbeiten unter Wasser

• Angela Ziltener (Meeresbiologin, Universität Zürich): Spezialistin für Delfine, die sich für den Schutz mariner Lebensräume einsetzt.

• Sabrina Inderbitzi (Filmerin, fish-are-friends.com): Dokumentiert die Schönheit und Bedrohung der Unterwasserwelt.

• Laura Marroni (CEO, daneurope.org): Führende Forscherin zur Tauchsicherheit und Mitglied der Women Divers Hall of Fame.

Moderation: Antonio Cifeli

Programm:

Samstag, 29. März 2025

Ab 17.15 Uhr: Apéro in der Filmtheater Lounge

18.15 Uhr: Talk mit Expertinnen

18.45 Uhr: Filmpremiere «Blue Whales 3D»

19.30 Uhr: Ende

Bitte melden Sie sich unter beatrice.ruettimann@verkehrshaus.ch an.

Für weitere Informationen und Bildmaterial stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Kontakt

Verkehrshaus der Schweiz Beatrice Rüttimann, Leiterin Unternehmenskommunikation Tel. 041 375 74 72, Tel. 079 622 00 37 beatrice.ruettimann@verkehrshaus.ch www.verkehrshaus.ch

Wir sind Ihr Kompetenzpartner zur Entwicklung der Mobilität in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Unsere Sammlung ist einzigartig und von gesellschaftlicher Relevanz. Wir bieten Ihnen Einblicke, den Zugang zu Objekten, Experten, historischen Dokumenten und Videos. Die Vielfalt des Verkehrshauses der Schweiz, seine Bildungsprojekte und Veranstaltungen sind eine Quelle für spannende, individuelle mediale Geschichten. Betreiber des Verkehrshauses ist der Verein Verkehrshaus der Schweiz.