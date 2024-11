CGTN

CGTN: Wie kann der Hafen von Chancay die asiatisch-pazifische Zusammenarbeit beleuchten?

Beijing (ots/PRNewswire)

Von der Ankunft des ersten Schiffes im Hafen von Chancay bis zu seiner offiziellen Einweihung hat der Hafen in den letzten Tagen weltweit Aufmerksamkeit erregt und das Vertrauen in die Aussichten auf eine offenere und integrative wirtschaftliche Entwicklung im asiatisch-pazifischen Raum gestärkt.

Der Hafen, ein Kooperationsprojekt zwischen Peru und China im Rahmen der Belt and Road Initiative (BRI), wird die Seetransportzeit von Peru nach China auf 23 Tage verkürzen und die Logistikkosten um mindestens 20 Prozent senken. Es wird erwartet, dass dies in Peru jährliche Einnahmen in Höhe von 4,5 Milliarden Dollar und über 8.000 direkte Arbeitsplätze schaffen wird. Der Hafen, der für die Abfertigung von ultragroßen Containerschiffen mit einer Kapazität von 18.000 TEU (Zwanzig-Fuß-Äquivalenteinheiten) ausgelegt ist, hat eine geplante jährliche Durchsatzkapazität von 1 Million TEU in naher Zukunft und 1,5 Millionen TEU in langfristiger Perspektive, was ihn zu einem wichtigen Knotenpunkt für den Handel zwischen Lateinamerika und Asien macht.

Der chinesische Präsident Xi Jinping wies darauf hin, dass der Hafen Chancay und Schanghai verbindet, und sagte in seiner Ansprache per Videolink bei der Einweihungszeremonie des Hafens: „Was wir hier erleben, ist nicht nur die Wurzel und die Blüte der BRI in Peru, sondern auch die Geburt eines neuen Tores, das Land und Meer, Asien und Lateinamerika verbindet."

Peruanische Beamte: „Mehr Beschäftigungsmöglichkeiten und Wirtschaftswachstum" für Peru

Hohe peruanische Beamte und Bürger haben erklärt, dass sie sich auf den ersten intelligenten und umweltfreundlichen Hafen in Südamerika freuen.

Der peruanische Ministerpräsident Gustavo Adrianzen erklärte, dass die Zusammenarbeit zwischen China und Peru, einschließlich des Projekts „Hafen von Chancay" und anderer Bereiche, Peru mehr Beschäftigungsmöglichkeiten und Wirtschaftswachstum bringen und den Lebensstandard der Menschen verbessern wird.

Jose Tam, Präsident der Chinesisch-Peruanischen Handelskammer, sprach mit CGTN über die Bedeutung des peruanischen Megahafens Chancay und sagte, dass der Hafen ein „Motor" für die lokale Wirtschaft sein wird.

Juan Carlos Capunay, ehemaliger Exekutivdirektor des APEC-Sekretariats und ehemaliger peruanischer Botschafter in China, erklärte ebenfalls, dass der Hafen eine wichtige Rolle bei der Vertiefung der bilateralen Beziehungen und der Förderung der praktischen Zusammenarbeit zwischen China und Peru spielen wird.

Der Unternehmer Cielo Augusto aus Chancay sagte, er freue sich darauf, die ersten Geschäftsebenen aufzubauen, und merkte an, dass auch Branchen wie das Gastgewerbe Auftrieb erhalten werden, da es einen erheblichen Zustrom von Menschen aus dem Ausland geben wird.

„Der Hafen wird Zeit sparen, die Effizienz steigern und Peru neue Möglichkeiten eröffnen", sagte Karla Santuyomarca, eine peruanische Staatsbürgerin, gegenüber CGTN.

In einer CGTN-Umfrage unter Peruanern sprachen sich 78,3 Prozent der Befragten für eine Beteiligung ihres Landes an der BRI aus, zu der auch der Hafen von Chancay gehört. Außerdem sprachen sich 93,6 Prozent der Befragten für eine Vertiefung der praktischen Zusammenarbeit zwischen China, Peru und anderen lateinamerikanischen Ländern in verschiedenen Bereichen aus.

Offene, vernetzte Zusammenarbeit im asiatisch-pazifischen Raum

Mit seiner offiziellen Eröffnung am Donnerstag soll der Hafen von Chancay die gesamte lateinamerikanische Region in den dynamischen wirtschaftlichen Rahmen des asiatisch-pazifischen Raums integrieren und die Konnektivität innerhalb des Kontinents und darüber hinaus erheblich verbessern.

Der peruanische Außenminister Elmer Schialer Salcedo sagte: „Der Pazifische Ozean trennt uns nicht, sondern er verbindet uns", und fügte hinzu, dass der Hafen von Chancay die Zeit und die Kosten für die Verbindung zwischen Südamerika und Asien halbieren wird.

Carlos Aquino Aquino Rodriguez, Professor für asiatische Wirtschaft an der Nationalen Universität San Marcos, sagte, der Hafen sei für die wirtschaftliche Entwicklung und die Anbindung des asiatisch-pazifischen Raums von entscheidender Bedeutung und könne auch für Rohstoffkäufer, Lieferanten von Fertigwaren und Investoren von gegenseitigem Nutzen sein.

In einer globalen Umfrage von CGTN zur Zusammenarbeit im asiatisch-pazifischen Raum riefen 93,7 Prozent der Befragten alle Parteien in der Region dazu auf, einen Konsens zu schmieden und eine asiatisch-pazifische Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft aufzubauen, die sich durch Offenheit und Einbeziehung, innovatives Wachstum, Konnektivität und eine Zusammenarbeit auszeichnet, von der alle profitieren.

https://news.cgtn.com/news/2024-11-17/How-does-Chancay-Port-light-up-Asia-Pacific-cooperation--1yAAAYcaP28/p.html

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/cgtn-wie-kann-der-hafen-von-chancay-die-asiatisch-pazifische-zusammenarbeit-beleuchten-302308071.html