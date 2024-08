Exness

Exness startet bisher größte Markenkampagne: „Born to Trade"

Limassol, Zypern

Exness, einer der weltweit größten Multi-Asset-Broker, hat soeben den Start seiner bisher größten globalen Markenkampagne mit dem Titel „Born to Trade" bekannt gegeben.

Die Kampagne, die am 5. August mit einem griffigen Werbespot startet, zielt auf Trader ab, die Herausforderungen annehmen, Chancen ergreifen und jeden Tag mutige Entscheidungen treffen. Sie soll daran erinnern, dass es beim Traden nicht nur um den Akt an sich geht, sondern auch um die Definition dessen, was es bedeutet, ein Trader zu sein.

„Wir bei Exness glauben, dass echte Trader zum Handeln geboren wurden und dass das Traden eine angeborene Berufung ist, der nur die besten Broker folgen können", sagt Alfonso Cardalda, Chief Marketing Officer bei Exness. „Die „Born to Trade"-Kampagne unterstreicht die außergewöhnliche Qualität, Zuverlässigkeit und Produktüberlegenheit, die Kunden immer wieder mit Exness erleben, und zeigt genau, warum wir die erste Wahl für Trader weltweit sind", fügt er hinzu.

„Born to Trade" ist mehr als nur ein Slogan; er spiegelt die unermüdliche Leidenschaft und Entschlossenheit wider, die das Trading ausmachen. Es geht darum zu erkennen, dass diese Fähigkeit eine tiefere Verbindung zu den Märkten und die Beherrschung der Trading-Kunst bedeutet. Die Initiative zielt darauf ab, Trader auf emotionaler Ebene anzusprechen. Sie spiegelt ihre Persönlichkeiten wider und verbindet sie mit Exness als unterstützendem Partner auf ihrer Trading-Reise.

Indem Exness auf dieser Ebene mit den Tradern in Kontakt tritt, unterstreicht das Unternehmen seine neue Markenidentität, die im Januar 2024 eingeführt wurde, auf eine Art und Weise, die bei seiner Kernzielgruppe Anklang findet.

Die „Born to Trade"-Kampagne wird weltweit über verschiedene Kanäle, einschließlich digitaler Werbung, sozialer Medien und traditioneller Medien, auf den wichtigsten globalen Märkten gestartet. Sie ist der nächste Schritt im Rahmen des ehrgeizigen Marketingkonzepts, das Exness in diesem Jahr verfolgt und das im April mit der Ernennung zum offiziellen regionalen Partner von LALIGA in Lateinamerika seinen Anfang nahm.

Weitere Informationen über Exness und die „Born to Trade"-Kampagne finden Sie hier.

Informationen zu Exness

Exness ist ein 2008 gegründeter globaler Multi-Asset-Broker. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Online-Trading neu zu gestalten, indem es seinen Kunden mit Hilfe modernster Technologie und einem klaren Bekenntnis zu ethischen Grundsätzen eine reibungslose Erfahrung bietet. Dank dieser einzigartigen Kombination aus Innovation und Integrität hat sich Exness zu einem der weltweit größten Multi-Asset-Broker entwickelt und ist ein zuverlässiger Partner für Trader und Finanzinstitute weltweit. Mit einer starken globalen Präsenz, mehreren behördlichen Lizenzen und dem Ruf, einen Markt zu schaffen, der die Maßstäbe der Branche anhebt, baut Exness seine Reichweite weiter aus und setzt sich weiterhin dafür ein, Erfolg auf den Finanzmärkten neu zu definieren.

