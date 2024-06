Stapferhaus

Stapferhaus: Finissage der Ausstellung «Natur. Und wir?» am 30. Juni 2024

Stapferhaus feiert Finissage der Ausstellung «Natur. Und wir?»

Rund 110'000 Menschen aus der ganzen Schweiz und dem Ausland haben die Ausstellung im Stapferhaus besucht und sich darin mit ihrem Verhältnis zum Thema Natur auseinandergesetzt. Am 30. Juni 2024, dem letzten Ausstellungstag, lädt der britische Bestseller-Autor Charles Foster zum Empathiefitnesstraining, bevor ein Konzert unter der Leitung von Michael Flury die Ausstellung beendet.

Ob der Mensch pfleglicher mit der Natur umgehen würde, wenn er sich besser in andere Wesen hineinversetzen könnte, ist eine Frage, die den britischen Anwalt, Tierarzt und Autor Charles Foster umtreibt. Um diesen Perspektivwechsel radikal zu erproben, hat er in engagierten Experimenten so gut wie möglich als Tier gelebt: wie ein Dachs im Wald oder wie ein Fuchs in der Stadt. Seine Erfahrungen, die er mit viel Humor im Bestseller «Der Geschmack von Laub und Erde» beschreibt, sind auch in die Natur-Ausstellung des Stapferhauses eingeflossen.

Bei der Finissage am Sonntag, den 30. Juni, spricht er um 14:30 Uhr mit Moderatorin Melanie Pfändler über seine Erkenntnisse und nimmt die Zuhörerschaft mit auf eine gedankliche Reise durch andere Sichtweisen.

Die Ausstellung «Natur. Und wir?», die das Verhältnis zwischen Mensch und Natur auf verschiedenen Ebenen thematisiert, ist auch am letzten Tag von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Um 17 Uhr spielen Michael Flury, Julian Sartorius, Manuel Troller und Manuel Egger ein Konzert in den Ausstellungsräumen. Ihre Musik war von Anfang an in «Natur. Und wir?» zu hören, nun sind sie für den musikalischen Abschied live vor Ort.

Viele Ausstellungsinhalte und Hintergrundinformationen sowie die didaktischen Materialien für Schulklassen bleiben nach der Finissage im digitalen Angebot des Stapferhauses verfügbar. So können sich Interessierte auf stapferhaus.ch/sammlung auch weiterhin mit ihrem eigenen und dem gesellschaftlichen Blick auf das Thema Natur beschäftigen.

Vom 1. bis 5. Juli sowie vom 17. bis 24. September verwandelt sich das Stapferhaus im Rahmen des kantonalen Projekts «Power Aargau» in einen Lernort für Berufsschulklassen, die Workshops rund um das Thema Energie belegen. Sie erkunden ihren beruflichen und persönlichen Umgang mit Energie und loten aus, wie sie die Zukunft mitgestalten können.

Hinter den Kulissen erarbeitet das Stapferhaus-Team derzeit sein neues grosses Programm: «Hauptsache gesund. Eine Ausstellung mit Nebenwirkungen» eröffnet am 10. November 2024.

Kontakt Julia Kamperdick Leitung Kommunikation & Marketing kamperdick@stapferhaus.ch +41 62 886 62 40