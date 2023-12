Exness

Exness beendet spektakuläre Feierlichkeiten zum 15-jährigen Bestehen

Limassol, Zypern (ots/PRNewswire)

Der Multi-Asset-Broker Exness, der auf eine beeindruckende 15-jährige Karriere auf den Finanzmärkten zurückblicken kann, beendete diesen Meilenstein mit einer einwöchigen Feier, die den treffenden Titel „15 Years of Exceptional Moments" trug. Fast eintausend privilegierte Kunden, Partner und Mitarbeiter aus Asien, Lateinamerika, Afrika südlich der Sahara und der MENA-Region wurden in das Herzstück des Unternehmens, nach Zypern, eingeladen.

Die feierlichen Veranstaltungen veranschaulichten das Engagement von Exness, bedeutungsvolle Beziehungen und Partnerschaften zu pflegen und die Wertschätzung für diejenigen zu bekräftigen, die maßgeblich zu seinem anhaltenden Erfolg beitragen. Prominente Mitglieder des Exness Team Pro, des Botschafterprogramms des Unternehmens, wie Dennis Okari, Kojo Forex und Nicolas Palacios, waren ebenfalls anwesend.

Die Woche war gefüllt mit Erlebnissen wie Firmen- und Galadiners, lebhaften Partys und täglichen Inselausflügen. Im Mittelpunkt der Feierlichkeiten standen aufschlussreiche Vorträge von Führungskräften zum Thema „Die Zukunft von Exness". Begleitet von modernster holografischer Technologie boten diese Präsentationen einen transparenten Einblick in den Wachstumsplan von Exness, seine globale Vision und seine Rolle auf den globalen Kapitalmärkten. Die Teilnehmer erhielten außerdem einen exklusiven Vorgeschmack auf etwas Besonderes, das Ende Januar angekündigt werden soll.

Der Geschäftsführer von Exness, Petr Valov, kommentierte: „Diese Feier in Zypern zu veranstalten und unsere Partner, Kunden und die wichtigsten Mitwirkenden an unserem Erfolg zusammenzubringen, war unglaublich bewegend und surreal. Unser Jubiläum war eine großartige Gelegenheit, zusammenzukommen, unsere gemeinsamen Erfolge zu feiern und unsere Visionen für die Zukunft zu teilen - und das alles auf dieser wunderschönen Insel, die wir nun unser Zuhause nennen. Wir sind bereit für die nächsten 15 Jahre und eine neue, aufregende Ära sowohl für Exness als auch für Zypern."

Der Höhepunkt der Feierlichkeiten war jedoch die Cyberness Party, eine für Zypern beispiellose Veranstaltung, die eine atemberaubende Schau des Retro-Futurismus präsentierte und den Teilnehmern ein umfassendes Unterhaltungserlebnis bot. Die Party fand in der neu gestalteten Kolla Factory in Limassol statt und kombinierte spektakuläre kulinarische, musikalische und visuelle Erlebnisse, die symbolisch für die Produkte und Meilensteine des Unternehmens standen. Die Veranstaltung, bei der Kreativität und Innovation im Mittelpunkt standen, spiegelte den Charakter und das Ethos von Exness wider. Unglaubliche Musik- und Tanzdarbietungen wurden von internationalen Stars wie Who Made Who, Satori, Alma Linda, Playtronica, Curiosity Media Lab, und Context geboten. Diana Vishneva.

Exness ist ein globaler Multi-Asset-Broker, der eine einzigartige Kombination aus Technologie und Ethik einsetzt, um einen günstigen Markt für Trader zu schaffen und den Branchenstandard anzuheben. Das Ethos und die Vision von Exness drehen sich um das Konzept, seinen Kunden ein reibungsloses Handelserlebnis zu bieten. Dies und der treue Kundenstamm von über 600.000 aktiven Händlern sind die wichtigsten Faktoren für die globale Marke. Heute verzeichnet Exness ein monatliches Handelsvolumen von fast 5 Billionen Dollar und ist damit der größte Online-Multi-Asset-Broker der Welt.

