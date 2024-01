Exness

Nach 15 Jahren beispiellosem Wachstum präsentiert Exness seinen neuen Markenauftritt

Limassol, Zypern (ots/PRNewswire)

Exness, der weltweit größte Market-Maker im Einzelhandel, hat eine umfangreiche Rebranding-Initiative vorgestellt, die seine Position als Marktführer widerspiegelt und stärkt. Mit einer überarbeiteten visuellen Identität rückt Exness die Werte in den Mittelpunkt, die das Unternehmen an die Spitze gebracht haben.

Das neue Logo greift das unverwechselbare exo-Emblem auf und steht für ein schlankeres, moderneres Design. Inspiriert von den charakteristischen Initialen von Exness – „e" und „x" – symbolisiert das exo-Logo das Zusammenspiel von Kopf und Herz, von Mathematik und Mensch. Diese Grundpfeiler erzählen die Geschichte der Marke Exness und definieren die Art und Weise, wie das Unternehmen seine Geschäfte führt.

In Anlehnung an das alte Logo fungiert das exo auch als visueller Anker, der die bisherigen Erfolge des Unternehmens mit seiner Zukunftsvision verbindet und die Symbiose aus Tradition und Moderne unterstreicht. Die Schriftart und die Farbpalette der Marke wurden ebenfalls überarbeitet und präsentieren sich nun im moderneren Look und in einem helleren, kräftigeren Gelb.

Dazu Alfonso Cardalda, Leiter des Unternehmensmarketings bei Exness: „Wir bei Exness sind der Meinung, dass „gut genug" eben nicht genug ist. Dieses Rebranding ist mehr als eine optische Veränderung. Es erinnert an unsere Ursprünge und verspricht, dass wir unseren Werten treu bleiben und gleichzeitig neue, innovative Wege in Richtung Zukunft beschreiten. Mit der Entwicklung von Unternehmen muss sich auch ihr Markenauftritt weiterentwickeln. Das gilt auch für unsere Marke, die unsere Marktposition widerspiegeln soll. Wir wollen unsere Unternehmensidentität auf ein neues Level heben und der Welt zeigen, was uns so einmalig macht und wie wir es so weit gebracht haben."

Das Rebranding, das kurz vor der großen Feier des 15-jährigen Bestehens von Exness eingeführt wurde, steht im Einklang mit den bemerkenswerten Erfolgen des Brokers, zu denen ein monatliches Handelsvolumen von bis zu 4,8 Billionen USD, über 2.000 Mitarbeitende und insgesamt mehr als 700.000 aktive Kunden und 64.000 Partner gehören. Diese Meilensteine unterstreichen das anhaltende Engagement von Exness, Branchenstandards zu setzen und seinen Status als Marktführer zu festigen.

„Wir haben die Messlatte in der Tradingbranche höher gelegt, jetzt legen wir auch als Marke nach. In dieser neuen Ära werden wir weiterhin die Märkte umgestalten, wie sie sein sollten. Wir werden weiterhin Rekorde brechen und uns unverändert mit ganzem Herzen für unsere Kunden, Partner und Mitarbeitenden einsetzen", fügt Cardalda hinzu.

Das modernisierte Branding wird in den kommenden Wochen auf allen Exness-Plattformen eingeführt. Das Unternehmen sichert einen nahtlosen Übergang unter Beibehaltung des hohen Standards von Service und Support für alle Kunden und Partner zu.

Informationen zu Exness

Exness ist ein globaler Multi-Asset-Broker, der eine einzigartige Kombination aus Technologie und Ethik einsetzt, um einen günstigen Markt für Trader zu schaffen und den Branchenstandard anzuheben. Sein Ethos und seine Vision konzentrieren sich auf das Konzept, seinen Kunden ein reibungsloses Handelserlebnis zu bieten, indem die Finanzmärkte so erfahrbar gemacht werden, wie sie es sein sollten. Die Identität und das Engagement von Exness in den Bereichen Technologie und Ethik sowie sein langjähriger Kundenstamm mit 700.000 aktiven Händlern sind die treibenden Kräfte der globalen Marke. Exness verzeichnet ein monatliches Handelsvolumen von bis zu 4,8 Billionen USD und hat seinen Schwerpunkt auf die strategische Expansion in neue Teile der Welt gelegt.

